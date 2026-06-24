Trước lượt cuối cùng vòng bảng: Cách tính điểm xếp hạng và chọn đội hạng 3 ra sao?

Bảng A, lượt cuối. Mexico và CH Czech đang thi đấu cùng giờ với Hàn Quốc và Nam Phi. Hàn Quốc dẫn trước, nhưng khán giả trên toàn thế giới đang nhìn vào màn hình phụ xem CH Czech có ghi bàn vào lưới Mexico không — vì con số đó có thể thay đổi tất cả dù Hàn Quốc đang thắng. Tại sao? Vì World Cup 2026 đang vận hành theo một hệ thống luật chơi phức tạp hơn bất kỳ kỳ giải nào trước đó.

World Cup 2026 có 48 đội chia vào 12 bảng, mỗi bảng bốn đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng tự động đi tiếp — tổng cộng 24 đội. Tám suất còn lại thuộc về tám đội xếp hạng ba tốt nhất trong số 12 đội về ba.

Các đội đã vào vòng knockout: Argentina, Pháp, Đức, Mexico, Na Uy, Mỹ và Colombia.

Đã bị loại: Haiti, Jordan, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ và Panama.

CỤC DIỆN CHI TIẾT CÁC BẢNG ĐẤU

Bảng A:

Mexico: Đã chắc suất đầu bảng, sẽ gặp đội đứng thứ ba từ các bảng C, E, F, H hoặc I.

Hàn Quốc: Chỉ cần hòa hoặc thắng Nam Phi là chắc chắn đi tiếp.

CH Czech & Nam Phi: Đều mới có 1 điểm; buộc phải thắng ở lượt cuối để nuôi hy vọng chiếm vị trí thứ hai hoặc cạnh tranh vé vớt.

Bảng B

Canada & Thụy Sĩ: Đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu với 4 điểm. Cả hai chỉ cần một trận hòa khi đối đầu nhau ở lượt cuối là dắt tay nhau đi tiếp.

Bosnia & Qatar: Đều mới có 1 điểm. Cơ hội duy nhất là phải thắng đậm nhau ở lượt cuối để hy vọng giành vé vớt cho đội đứng thứ ba.

Bảng C

Brazil & Morocco: Cùng có 4 điểm và chỉ cần hòa ở lượt cuối là đi tiếp.

Scotland (3 điểm): Sẽ đi tiếp nếu thắng Brazil. Nếu hòa, họ có 4 điểm và phải chờ đợi may mắn từ tấm vé vớt.

Haiti: Đã chính thức bị loại.

Bảng D

Mỹ: Chắc chắn nhất bảng, sẽ gặp đội đứng thứ ba của các bảng B, E, F, I hoặc J.

Australia (3 điểm): Chỉ cần hòa Paraguay là giành vé chính thức.

Paraguay (3 điểm): Buộc phải thắng Australia để tự quyết, một kết quả hòa sẽ đẩy họ vào thế nguy hiểm ở nhóm vị trí thứ ba.

Thổ Nhĩ Kỳ: Đã bị loại.

Bảng E

Đức: Chắc chắn nhất bảng.

Bờ Biển Ngà (3 điểm): Chỉ cần 1 điểm trước Curacao là đi tiếp.

Ecuador & Curacao (1 điểm): Buộc phải thắng ở lượt cuối để hy vọng lách qua khe cửa hẹp.

Bảng F:

Hà Lan & Nhật Bản chỉ cần không thua là đi tiếp.

Thụy Điển thắng Nhật Bản sẽ chắc chắn đi tiếp.

Bảng G:

Ai Cập & Iran chỉ cần không thua là an toàn.

Bỉ cần thắng New Zealand để bảo đảm vé đi tiếp.

Bảng H:

Tây Ban Nha chỉ cần không thua Uruguay là đi tiếp.

Cape Verde thắng Saudi Arabia sẽ làm nên lịch sử

Bảng I (Pháp & Na Uy đã vào):

Senegal và Iraq phải thắng trận cuối và cần nhiều kết quả khác thuận lợi để hy vọng vào top 8 đội thứ 3.

Bảng J (Argentina đã nhất bảng):

Áo và Algeria chỉ cần thắng trận cuối là chắc chắn đi tiếp (hoặc có thể qua cửa thứ 3 tùy kết quả).

Bảng K (Colombia đã nhất bảng):

Bồ Đào Nha chỉ cần không thua Colombia là an toàn.

Bảng L:

Anh chỉ cần không thua Panama là chắc vé đi tiếp.

Ghana chỉ cần không thua Croatia.

Croatia cần thắng Ghana để tự quyết định.

Khi điểm số bằng nhau: Hệ thống phân loại theo 7 bước

Về hạng ba không còn đồng nghĩa với bị loại. Nhưng 4 trong số 12 đội về ba sẽ phải ra về — và đôi khi, chỉ một bàn thắng hay một chiếc thẻ vàng là đủ để tạo ra sự khác biệt đó. Đây là phần mà nhiều người xem dễ bị nhầm lẫn nhất. Khi hai hoặc nhiều đội bằng điểm sau vòng bảng, FIFA áp dụng các tiêu chí theo thứ tự sau trong trường hợp cùng điểm.

Bước một — đối đầu trực tiếp: điểm số trong các trận đấu giữa những đội bằng điểm; nếu vẫn bằng, xét hiệu số bàn thắng trong các trận đấu trực tiếp đó; nếu vẫn bằng, xét số bàn ghi được trong các trận trực tiếp đó.

Bước hai: hiệu số bàn thắng toàn bảng: số bàn ghi được toàn bảng; điểm hạnh kiểm đội bóng — tức số thẻ phạt tích lũy.

Bước ba : xếp hạng FIFA mới nhất. Nếu sau tất cả những tiêu chí trên vẫn còn bằng nhau, bốc thăm sẽ được thực hiện — điều từng xảy ra tại World Cup 1990 giữa Ireland và Hà Lan.

Điểm hạnh kiểm (Fairplay): Thẻ vàng cũng có giá trị bóng đá

Hệ thống tính điểm hạnh kiểm hoạt động theo cách trừ điểm: một thẻ vàng trừ 1 điểm; thẻ vàng thứ hai dẫn đến thẻ đỏ trừ 3 điểm; thẻ đỏ trực tiếp trừ 4 điểm; thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp trong cùng một trận trừ 5 điểm. Đội có ít điểm bị trừ hơn — tức kỷ luật tốt hơn — được xếp cao hơn.

Tiền lệ đã có từ World Cup 2018: Nhật Bản vượt qua Senegal để vào vòng 16 dù cả hai đội bằng điểm, bằng hiệu số bàn thắng, bằng số bàn ghi được — nhưng Nhật Bản có điểm hạnh kiểm tốt hơn, trừ 4 điểm so với Senegal trừ 6 điểm.

Xét 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất ra sao?

Khi so sánh 8 đội về ba tốt nhất từ 12 bảng để chọn ra tám đội đi tiếp, quy tắc đối đầu trực tiếp không được áp dụng — vì các đội này đến từ những bảng khác nhau và chưa bao giờ gặp nhau. Thay vào đó, tiêu chí so sánh theo thứ tự là: điểm số, hiệu số bàn thắng, số bàn ghi được, điểm hạnh kiểm và xếp hạng FIFA.

Vấn đề là các bảng đấu không đá cùng giờ với nhau. Như vậy, các bảng thi đấu trước sẽ bị bất lợi hơn. Cũng đồng nghĩa, các đội hạng 3 ở những bảng thi đấu trước luôn phải hồi hộp chờ kết quả những bảng còn lại. Hi vọng của họ có thể thay đổi theo từng giờ, từng ngày.

LONG KHANG