Trận Mexico gặp Anh có thể được dời lên sớm hơn 6 giờ

Một nguồn tin thân cận cho biết, trận đấu vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Anh và đồng chủ nhà Mexico vào Chủ nhật có thể được dời sang giờ sớm hơn do nguy cơ bão và lũ lụt.

Đội tuyển Anh liên tục đối mặt với khó khăn tại World Cup 2026.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) được cho là đang thảo luận về việc dời giờ thi đấu tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City do nguy cơ thời tiết khắc nghiệt. Trận đấu hiện được lên lịch bắt đầu lúc 6 giờ chiều giờ địa phương (7 giờ ngày 6-7, theo giờ Việt Nam). Nhưng các báo cáo ở Mexico cho biết trận đấu có thể được dời sang 12 giờ trưa giờ địa phương - tức là sớm hơn 6 giờ so với kế hoạch ban đầu.

FIFA đã rút kinh nghiệm từ Giải vô địch thế giới các CLB năm ngoái, giải đấu bị ảnh hưởng bởi 6 lần hoãn trận đấu lớn do thời tiết trong 63 trận đấu. Và họ muốn tránh lặp lại trận đấu gần nhất của Mexico, chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 32 đội tại sân Azteca hôm thứ Ba, bị hoãn một giờ do mưa lớn. Điều 6.9 của Quy định World Cup của FIFA nêu rõ: “FIFA có quyền hủy bỏ, dời lịch hoặc chuyển địa điểm một hoặc nhiều trận đấu (hoặc toàn bộ FIFA World Cup 2026) vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của mình, bao gồm cả trường hợp bất khả kháng hoặc do lo ngại về sức khỏe, an toàn hoặc an ninh”.

Việc dời lịch trận đấu có thể ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị của đội tuyển Anh. Tam Sư dự kiến ​​sẽ đến Mexico vào cuối ngày thứ Sáu và sẽ tổ chức buổi tập luyện vào thứ Bảy tại sân vận động UNAM Pumas ở phía nam thủ đô, khiến họ có ít thời gian hơn đáng kể để thích nghi với độ cao của thủ đô Mexico trước khi trận đấu diễn ra. Sân vận động Azteca nằm ở độ cao hơn 2.300 mét so với mực nước biển.

Khi được hỏi về khả năng thay đổi giờ thi đấu, tiền đạo Marcus Rashford của đội tuyển Anh cho biết trong buổi tập hôm thứ Sáu rằng điều đó sẽ không “lý tưởng” nhưng các cầu thủ sẽ thích nghi được. “Cách chúng ta chuẩn bị cho trận đấu phải giữ nguyên như vậy. Chúng ta phải tập trung, phải sẵn sàng cho mọi tình huống”, Rashford nói. “Tôi nghĩ đó là sức mạnh tập thể. Mọi người đều rất giỏi, cả cầu thủ và ban huấn luyện. Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ thử thách nào. Rõ ràng, điều đó không lý tưởng, nhưng nó cũng không có nghĩa là gì cả”.

VIỆT TÙNG