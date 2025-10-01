Trận Barcelona-PSG sẽ làm say mê cả thế giới, ngoại trừ Luis Enrique

Trận đấu giữa Barca và PSG được xem là cuộc so tài hay nhất, kịch tính và hấp dẫn nhất trên toàn cầu. Lần gặp nhau gần nhất, cách đây 17 tháng, đội bóng xứ Catalonia đã giành chiến thắng rực rỡ ngay tại thủ đô nước Pháp, và đội bóng Paris đã đáp trả bằng một chiến thắng thuyết phục tại Barcelona. Cuộc chiến ấy đã mang đến cho khán giả 10 bàn thắng, trong khi HLV cũ của Barca, Luis Enrique, đã dẫn dắt đội bóng mới của mình lọt vào bán kết Champions League ngay ở mùa giải đầu tiên.

Lần này, PSG đến Tây Ban Nha khi không có đội hình mạnh nhất. Với việc 8 trong số 12 cầu thủ hàng đầu trong bảng xếp hạng QBV 2025 dự kiến sẽ góp mặt, sự chú ý dành cho danh sách chấn thương là điều dễ hiểu: Raphinha, Gavi, Ousmane Dembele, Marquinhos, Desire Doue và Kvaratskhelia đều vắng mặt; cộng thêm những nghi ngờ ở mức độ khác nhau xung quanh Joao Neves, Fabian Ruiz và Vitinha.

Nhưng đây là một cuộc chạm trán có thể khiến các bên tham gia tan nát, bất kể tình trạng thể chất hay tinh thần mà họ tiếp cận trận đấu. Nạn nhân đầu tiên và trực tiếp nhất chính là HLV Xavi, người đã thất bại và bị đuổi khỏi sân trong đêm tháng Tư năm ngoái, chỉ huấn luyện thêm bảy trận cho câu lạc bộ mà ông ấy yêu thương trước khi bị sa thải.

Trong khi đó, kể từ khi loại bỏ CLB mà ông yêu quý, nơi ông là thành viên, và nơi ông ấy đã giành 16 danh hiệu với tư cách cầu thủ và HLV trong 14 năm, Luis Enrique đang ở đỉnh cao phong độ, như người Pháp thường nói. Ông đã giành chín trong số 11 danh hiệu có thể với PSG trong hai năm đáng kinh ngạc, bao gồm cú ăn ba thứ hai, và mới tuần trước, đã giành Johan Cruyff Trophy 2025 tại QBV với tư cách HLV của năm bằng một chiến thắng áp đảo. Nhưng điều sau đó hoàn toàn bị bỏ qua là cái giá mà ông ấy và gia đình phải trả để vượt qua thử thách loại Barcelona khỏi Champions League năm 2024.

Chiến thắng tứ kết Champions League của PSG trước Barcelona đã đè nặng lên huấn luyện viên Luis Enrique, người đã dành 14 năm tại câu lạc bộ Catalonia. Pedro Salado/Getty Images

Đó là những điều được ghi lại trong bộ phim tài liệu "No Teneis Ni P--- Idea" (Chẳng có ý tưởng quái nào). Vài ngày sau khi Araujo bị đuổi khỏi sân ở lượt về và PSG lội ngược dòng từ 2-4 thành 6-4 tổng tỷ số, một buổi quay đã được thực hiện theo thỏa thuận trước tại văn phòng của Luis Enrique ở khuôn viên Poissy rộng lớn, hiện đại nhưng có phần vô hồn của PSG. Đó là một công trình mới, với các tiện nghi tuyệt vời, và là trụ sở từ nơi PSG lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công toàn diện đầy kịch tính nhằm thống trị châu Âu.

Vào buổi chiều xám xịt ấy, hầu như không có ai quanh quẩn, không khí u ám, là bức tranh rõ nét về tình cảm bị chia cắt của một người đàn ông và cái giá của việc làm tốt công việc. Luis Enrique nói: "Không bao giờ muốn đối đầu với Barca lần nữa trong 10 năm tới. Không một lần nào! "Nó 'nặng nề' đối với gia đình, bạn bè, và bản thân. Ồ! Quá nhiều!" Ttình cảm mà ông và toàn bộ gia đình dành cho Barca đã ăn sâu vào máu thịt. Người vợ gốc Catalonia và hai con của ông thừa nhận rằng họ đã xung đột sâu sắc về việc có nên đến Barcelona tham dự lượt về hay không. Nếu bị loại, đó là nỗi đau cho chồng và cha, còn nếu thắng chắc chắn sẽ có cảm giác day dứt.

Ngày hôm sau, thực ra là nhiều ngày sau trận đấu ấy, tràn ngập những lời chỉ trích độc địa, cay nghiệt từ truyền thông Catalonia và mạng xã hội, bao gồm bình luận như: "Đó là phong cách Mourinho," "Cả Xavi lẫn Pep Guardiola sẽ không bao giờ ăn mừng huấn luyện thắng Barcelona như vậy" và "Ô nhục, hoàn toàn thiếu tôn trọng."

Sự thất vọng thường chuyển hóa thành giận dữ và độc địa, nhưng điều này quá mức và gây tổn hại. Vào buổi chiều ẩm ướt, yên tĩnh, suy tư ấy ở Poissy, Luis Enrique kể: "Đó là hai tuần tàn bạo. Đối với gia đình cũng vậy... tất cả mọi người, dĩ nhiên. Thật khó khăn về mặt cảm xúc. Chúng ta bị kiệt sức. Bản thân đang tan nát. Thành thật mà nói, dễ dàng hơn nhiều nếu chơi với Madrid! Còn với Barca, thà không đối đầu với họ còn hơn."

Vậy mà bây giờ, ông ấy lại đối mặt lần nữa. Có đối thủ mới ở ghế huấn luyện Barca, lại đá với tư cách đương kim vô địch, đội hình chấn thương nhưng chống lại câu lạc bộ mà (sâu thẳm trong tim) ông ấy cảm thấy tình cảm mạnh mẽ. Dù đây không phải vòng loại trực tiếp, nhưng có vô vàn thứ để suy nghĩ. Cảm xúc, niềm kiêu hãnh và cách ông được chào đón bởi fan và truyền thông Catalonia …

LONG KHANG