Tottenham và Man United: Họ đều rất thảm hại, và đây là lý do

Vào cuối kỳ chuyển nhượng, khi những kết quả tồi tệ dẫn đến sự hoảng loạn ngày càng gia tăng xung quanh Tottenham Hotspur, câu lạc bộ đã cố gắng thực hiện một số thương vụ bất ngờ. Một số thương vụ quá bất ngờ đến mức các mục tiêu đột ngột bày tỏ không hứng thú với việc chuyển đến sân Tottenham Stadium. Hơn một cầu thủ thậm chí còn thích chuyển đến Aston Villa hơn.

Manchester United chưa đến mức đó nhưng họ cũng nhận thấy sức hút của mình không còn như xưa. Nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi, nhóm tuổi mà câu lạc bộ hiện đang ưu tiên, đã lớn lên trong bối cảnh đội bóng trông giống như một mớ hỗn độn hơn là những nhà vô địch thường xuyên. Sự thiếu quan tâm của một mục tiêu chuyển nhượng thậm chí còn được mô tả là "một cú sốc".

Đó là tình cảnh của cả hai câu lạc bộ từng được xem là Big Six trong mùa giải này. Dù mọi thứ đã tồi tệ, nhưng luôn có cảm giác rằng một đáy mới vẫn đang chờ đợi phía trước. Điều này xảy ra bất chấp vị trí cố định của cả hai câu lạc bộ trong nhóm đầu của Bảng xếp hạng Doanh thu bóng đá Deloitte (Deloitte Football Money League). Phiên bản mới nhất được công bố vào ngày 23 tháng 1, ngay sau khi Man Utd thua Brighton 1-3 và Tottenham thua Everton 2-3. Cả hai đội đều bị mắc kẹt ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League, nhưng họ vẫn nằm trong top 10 của bảng xếp hạng doanh thu. Những con số mới nhất cho thấy Man Utd có doanh thu khoảng 640 triệu bảng cho năm 2023-24, đứng thứ tư, và Tottenham là 513 triệu bảng, đứng thứ chín.

Tất cả những điều này diễn ra trong một thế giới bóng đá mà mối tương quan giữa chi phí lương và vị trí trên bảng xếp hạng lên tới 90%. Man Utd và Tottenham đã trở thành 10% ngoại lệ về mặt thành tích, cũng như họ là 1% giàu có nhất trong bóng đá. Bóng đá hiện đại cho thấy sự giàu có như vậy mang lại cho các câu lạc bộ những tấm lưới an toàn, những mức sàn mà họ không thể vượt qua.

Thực tế thì chỉ bốn năm trước, cả hai đội đều coi mình vượt xa phần còn lại của bóng đá đến mức họ đã ấp ủ kế hoạch thành lập Super League. Bóng đá thay đổi nhanh chóng. Giờ đây, họ đã rơi tự do đến mức xuyên thủng cả những tấm lưới an toàn đó.

Chỉ cần nhìn vào chất lượng bóng đá mà họ thể hiện. Ngay cả đội hình mạnh nhất của Tottenham, khi được sử dụng, cũng không thể hiện được sức sống như thời Mauricio Pochettino. Trong khi đó, đội hình của Man Utd khiến người ta nhớ đến Liverpool mùa giải 2010-11, trước khi họ đưa Luis Suarez về. Có quá ít cầu thủ có khả năng khiến các đội đối phương e ngại – có lẽ chỉ Bruno Fernandes và Amad Diallo ở thời điểm hiện tại – và quá nhiều cầu thủ trông như thể họ không thuộc về một câu lạc bộ lớn như vậy.

Điều này thêm một chút mỉa mai vào "Super Sunday" tuần này tại Tottenham Stadium. Đây là cuộc đối đầu của có lẽ là hai đội bóng thể hiện dưới mức kỳ vọng nhất châu Âu. Dựa trên phong độ gần đây, khả năng cao là một trận đấu không có chất lượng cao.

Jonny Evans của Manchester United ghi bàn vào lưới Tottenham (Getty)

Có vẻ như cả hai đội đang gặp phải một loại "bùa đen" nào đó, nhưng thực tế có rất nhiều lý do hợp lý giải thích cho điều này. Cả hai câu lạc bộ đang phải đối mặt với những cơn "bão hoàn hảo", theo những cách khác nhau.

Với Spurs, HLV Postecoglou đã đúng khi nói vào cuối tuần trước rằng bất kỳ "phân tích khách quan" nào cũng phải bắt đầu từ những chấn thương. Họ đã phải chịu đựng quá nhiều. Vấn đề lớn hơn là việc những sự vắng mặt đó đã làm lộ ra cả những vấn đề vĩ mô lẫn vi mô. Spurs đang phải chịu đựng sự thiếu đầu tư chất lượng vào đội hình trong dài hạn. Tỷ lệ lương trên doanh thu của họ là một trong những tỷ lệ "lành mạnh" nhất trong bóng đá ở mức 42%, nhưng điều đó không hẳn là có lợi cho đội bóng, hay nói rộng hơn là cho cả câu lạc bộ. Số liệu từ Deloitte năm 2023-24 cho thấy Spurs chi trả lương ít hơn hơn 100 triệu bảng so với các đối thủ thuộc "big six" trước đây, và ít hơn hơn 30 triệu bảng so với Aston Villa. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều cầu thủ lại thích đội bóng của Unai Emery hơn.

Cầu thủ Manchester United phản ứng sau khi để thủng lưới trước Spurs trong trận tứ kết Carabao Cup vào tháng 12 (Getty)

Chi tiêu lương bổng của các câu lạc bộ giàu nhất Premier League năm 2023-24 theo Deloitte

Manchester City: 401 triệu bảng

Liverpool: 378 triệu bảng

Manchester United: 362 triệu bảng

Chelsea: 330 triệu bảng

Arsenal: 320 triệu bảng

Aston Villa: 250 triệu bảng

Tottenham: 217 triệu bảng

Newcastle: 213 triệu bảng

West Ham: 158 triệu bảng

Việc chi tiêu ít hơn này sẽ gây ra hậu quả lớn hơn khi bạn thiếu vắng những cầu thủ giá trị nhất, như Micky van de Ven. Câu hỏi đáng lo ngại hơn là liệu cách tiếp cận chiến thuật của Postecoglou có phải là một yếu tố góp phần vào cuộc khủng hoảng chấn thương, hay chỉ là nạn nhân của nó. Một số người trong câu lạc bộ đã đặt câu hỏi về những thay đổi trong đội ngũ y tế vào mùa giải trước.

Premier League là giải đấu mạnh nhất thế giới, và bóng đá – dù có nhiều khuyết điểm – vẫn là một môi trường đề cao năng lực. Bạn phải chứng minh bản thân ở cấp độ cao hơn hoặc sẽ bị tụt lại phía sau. Với Postecoglou, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận, đặc biệt khi tỷ lệ thua đáng lo ngại của ông là điều không ai ngờ tới. Cách ông phản ứng sẽ là bài học đáng giá.

Ruben Amorim cũng đang phải đối mặt với sự soi xét tương tự, dù ở một câu lạc bộ lớn hơn nhiều. Manchester United đã vượt qua điểm đỉnh của sự suy thoái, khi nhiều năm chi tiêu quá mức mà thiếu định hướng đã đạt đến giới hạn. Hóa đơn tiền lương không còn đảm bảo được chất lượng tương xứng. Làm sao có thể khi câu lạc bộ đưa ra những quyết định như tăng lương của Antony từ 25.000 bảng/tuần ở Ajax lên con số được cho là ít nhất 140.000 bảng? Đó là cách bạn trở thành 10% ngoại lệ. Đó là cách bạn kết thúc với một đội hình không đồng đều, và câu lạc bộ thực sự cần phải xây dựng lại từ đầu. Chi tiêu trong thời kỳ Erik ten Hag, đặc biệt, không chỉ kéo đội bóng tụt lùi, mà còn khiến câu lạc bộ lâm vào tình trạng không thể chi tiêu mạnh tay như hiện tại.

Son Heung-min của Spurs ăn mừng bàn thắng trước Manchester United (Getty)

Điều đáng nói là, trái ngược với hầu hết các đối thủ thuộc "big six", hay thậm chí là Brighton, cả hai câu lạc bộ này đều không áp dụng bất kỳ triết lý bóng đá cố định nào. Không có một tầm nhìn tổng thể và thế là họ trở thành “lò xay HLV”. Quá nhiều quyết định bóng đá quan trọng được đưa ra bởi những người không am hiểu bóng đá, những người phù hợp hơn với các quyết định kinh doanh.

Tất cả điều đó khiến việc cả hai câu lạc bộ hiện có những huấn luyện viên theo chủ nghĩa lý tưởng trở nên khó hiểu. Nhiều cổ động viên Spurs tất nhiên sẽ kêu gọi chỉ trích trực tiếp Daniel Levy, và cổ động viên Manchester United thì nhắm vào gia đình Glazer. Vấn đề ở cả hai câu lạc bộ đều tương đối rõ ràng, vấn đề là mọi thứ càng ngày càng tệ đi chỉ vì chẳng có giải pháp nào phù hợp cả.

HỒ VIỆT