Tony Le và hành trình 'tiếp lửa' cho cộng đồng Pickleball

Trong tháng 11, cộng đồng pickleball vừa chứng kiến thành công liên tiếp của hai giải đấu "Cùng con đi tiếp cuộc đời" (do Báo Thanh Niên tổ chức) và "Tăng yêu thương thêm vui khoẻ" (Báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức). Ít ai biết, HLV Tony Le chính là người âm thầm đồng hành và "tiếp lửa" cho cả hai sự kiện nói trên.

HLV Tony Le tại sự kiện pickleball “Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Ảnh: Gia Mẫn

Để lý giải cho hành trình này, Tony Le chia sẻ rất thẳng thắn: "Mọi thứ đến từ chính nền tảng điểm xuất phát của tôi. Bởi lẽ tôi may mắn có lợi thế lớn khi được đào tạo bài bản về huấn luyện thể thao từ cấp 2 đến lên đến đại học. Cho nên, khi bạn có được nền tảng chuyên nghiệp, bạn hiểu về khoa học vận động. Lợi thế của tôi là có thể phân tích nhanh sở trường, sở đoản của một VĐV, dù là chuyên nghiệp hay phong trào, để định hình cho họ tư duy chơi đúng ngay từ đầu”.

Tiếp xúc với môn thể thao xu hướng như pickleball từ khi mới du nhập vài năm trước, anh sớm nhận ra bản chất của Pickleball chính là “trái tim” của Pickleball nằm ở vạch bếp (kitchen), nơi sự kiên nhẫn được thử thách. bên cạnh đó, Pickleball cũng chính là cuộc chiến của những cú thả nhỏ và tư duy chiến thuật. Nhưng ý nghĩa hơn, đây là môn thể thao mang tính kết nối cộng đồng, có thể tạo dựng niềm vui và kéo gần người chơi ở mọi lứa tuổi đến gần nhau hơn.

HLV Tony Le (phải) trao quà cho các em nhỏ.

“Ai cũng có thể tìm thấy nhà vô địch bên trong mình khi chơi Pickleball”, HLV Tony Le khẳng định.

Chính vì hiểu rõ "gốc rễ" của vấn đề, triết lý của anh là dùng chuyên môn làm nền tảng để lan toả niềm vui. Nhờ được đào tạo bài bản trong Trường Đại học TDTT TPHCM (chuyên ngành HLV thể thao), lại trải qua nhiều năm tháng tập luyện thể thao chuyên nghiệp (xuất thân từ võ sĩ karate), nên Tony Le biết cách tận dụng ưu thế để phát triển môn thể thao mang tính xu hướng của thời đại này.

Chưa dừng lại ở đó, từ một HLV đặt nền móng kỹ thuật vững chắc, Tony Le đã tự nhiên bước sang vai trò lớn hơn: một người hỗ trợ, xây dựng và "tiếp lửa" cho cộng đồng. “Niềm vui của tôi với Pickleball không chỉ nằm ở những trận đấu, mà đó là khi nhìn thấy thể thao vượt ra ngoài ranh giới của nó để trở thành một hành trình mang theo lòng nhân ái, như đã bắt đầu với "Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời" của báo Thanh Niên. Nó được tiếp nối, để bùng cháy ấm áp tại Giải đấu của báo Phụ Nữ TPHCM, trở thành ngọn lửa của "Tăng Yêu Thương Thêm Vui Khoẻ".

HLV Tony Le trao giải cho gia đình thi đấu ấn tượng ở giải Pickleball báo Phụ nữ TPHCM 2025.

HLV Tony Le cho biết thêm rằng: Cả hai hành trình đều đã thành công viên mãn, kết nối hàng trăm trái tim và lan toả những giá trị, ý nghĩa tốt đẹp đến cộng đồng Pickleball Việt Nam. Anh thực sự hạnh phúc và tự hào khi được tin tưởng, được đồng hành và góp phần nhỏ bé của mình, mang lại sức khoẻ tinh thần và thể chất cho mọi người. Và việc được các cơ quan báo chí tin tưởng, đồng hành trong các giải đấu nhân văn chính là minh chứng rõ nhất cho hành trình mà anh đang theo đuổi.

GIA MẪN