Tổng thống và Thủ tướng Italy vinh danh những người hùng bóng chuyền tại Rome

Đội tuyển bóng chuyền nam và nữ của Italy đã được Tổng thống Sergio Mattarella và Thủ tướng Giorgia Meloni vinh danh tại Rome sau chiến tích thắng cú đúp danh hiệu thế giới, khẳng định vị thế của Italy trong số những cường quốc thể thao của môn thể thao này.

Tổng thống Sergio Mattarella đã chào đón những người hùng của bóng chuyền Italy. Ảnh: FIVB

Đội tuyển bóng chuyền nữ Italy đã giành chức vô địch thế giới tại Bangkok (Thái Lan) sau chiến thắng 5 ván đấu trước Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 9, cũng là danh hiệu thế giới thứ 2 trong lịch sử. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Julio Velasco, và sau chiếc huy chương vàng danh giá tại Paris 2024, họ đã trở thành đội tuyển nữ đầu tiên kể từ Cuba năm 2002 nắm giữ cả 2 danh hiệu Olympic và thế giới cùng một lúc.

Vài tuần sau, đội tuyển nam của HLV Ferdinando De Giorgi đã bảo vệ thành công danh hiệu thế giới tại Manila (Philippines), đánh bại Bulgaria với tỷ số 3-1 để giành chức vô địch thứ 5 trong lịch sử. Italy là đội tuyển bóng chuyền nam đầu tiên thắng 2 chức vô địch thế giới liên tiếp kể từ năm 1998.

Chiến công của các chàng trai vào cuối tháng 9 cũng đã hoàn thành cú đúp vô địch chưa từng có của bóng chuyền Italy. Quốc gia duy nhất khác giành được cả danh hiệu vô địch thế giới nam và nữ trong cùng một năm là Liên Xô cũ vào năm 1956, và lặp lại chiến tích đó một lần nữa vào năm 1960.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Italy giành chức vô địch thế giới tại Bangkok (Thái Lan).

Lễ vinh danh bắt đầu bằng một buổi họp mặt riêng tư tại trung tâm Rome, nơi các vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên đã cùng nhau tham dự, trước các buổi lễ chính thức. Tại Cung điện Quirinale, Tổng thống Sergio Mattarella đã chào đón cả 2 đội cùng với Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Italy, Giuseppe Manfredi và Chủ tịch Ủy ban Olympic Italy, Luciano Buonfiglio. Ông khen ngợi sự đoàn kết và bình tĩnh của các vận động viên, và cảm ơn họ đã mang lại niềm tự hào cho đất nước. Đội trưởng Anna Danesi và Simone Anzani đã trao tặng ông huy chương vô địch thế giới của họ.

Italy trở thành đội tuyển bóng chuyền nam đầu tiên thắng 2 chức vô địch thế giới liên tiếp kể từ năm 1998. Ảnh: AFP

Sau đó tại Palazzo Chigi, Thủ tướng Giorgia Meloni đã gặp gỡ các nhà vô địch cùng với Bộ trưởng Kinh tế Giancarlo Giorgetti và Bộ trưởng Thể thao Andrea Abodi. “Cảm ơn các bạn vì những cảm xúc tuyệt vời mà các bạn đã mang lại cho chúng tôi”, Meloni nói với các nhà vô địch thế giới. Các vận động viên cũng đã tặng áo đấu có chữ ký và một quả bóng thi đấu, trong khi Meloni đáp lại bằng trao tặng lá cờ Italy.

Buổi lễ kỷ niệm đánh dấu sự kết thúc của một mùa giải đáng nhớ của bóng chuyền Italy.

HUY KHÔI