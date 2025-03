Tổng thống Mỹ chỉ huy “lực lượng đặc nhiệm” chuẩn bị World Cup 2026

Tổng thống Mỹ, Donald Trump gặp Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino tại Nhà Trắng hôm 7-3. Ảnh: Chris Kleponis/UPI

Lực lượng đặc nhiệm do Tổng thống Trump làm Chủ tịch sẽ phối hợp an ninh và lập kế hoạch cùng với Chính quyền Liên bang để đảm bảo an toàn và thành công cho sự kiện bóng đá hàng đầu thế giới diễn ra tại Bắc Mỹ - giải đấu dự kiến ​​sẽ thu hút hàng triệu khách du lịch đến 3 quốc gia chủ nhà. “Đây là vinh dự lớn cho đất nước chúng ta khi được tổ chức World Cup”, ông Trump nói về World Cup sau cuộc gặp với các quan chức của FIFA. Ông cho biết muốn tham dự nhiều trận đấu nhất có thể.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cho biết: “Lực lượng đặc nhiệm sẽ đảm bảo rằng mỗi du khách đến từ khắp nơi trên thế giới đều cảm thấy an toàn, cảm thấy vui vẻ và cảm thấy rằng chúng ta đang làm điều gì đó đặc biệt. Vì vậy, chúng tôi ở đây để tạo ra chương trình tuyệt vời nhất trên hành tinh này”. Người đứng đầu tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới cũng đã tặng Tổng thống Trump một quả bóng được cá nhân hóa, và giới thiệu chiếc cúp sẽ được trao cho người chiến thắng tại FIFA Club World Cup 2025 - giải đấu sẽ đưa 32 CLB hàng đầu tất cả các châu lục trên thế giới tụ hội tại Mỹ vào mùa hè này.

World Cup 2026 sẽ mở rộng lên 48 đội, với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra trên khắp 3 quốc gia chủ nhà. Trong đó, Mỹ là quốc gia đăng cai chính với 78 trận đấu, bao gồm trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 19-7-2026 tại sân vận động MetLife ở New Jersey. Trong khi Mexico và Canada mỗi nước đăng cai 13 trận. Mexico sẽ đăng cai trận khai mạc, chứng kiến giải đấu bắt đầu tại sân vận động mang tính biểu tượng Azteca (Mexico City) vào ngày 11-6-2026.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng sẽ phải đối mặt với thử thách thứ 2 trên đấu trường thể thao toàn cầu vào năm 2028, khi Thế vận hội mùa hè sẽ được tổ chức tại California - lần đầu tiên Thế vận hội được tổ chức tại Mỹ kể từ khi Salt Lake City đăng cai vào năm 2002.

LINH SƠN