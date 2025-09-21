Tình huống cố định và chiều sâu đội hình: Arsenal đã học từ những vấp ngã

HLV Mikel Arteta dường như rất thích thú với việc giải quyết các vấn đề. Hàng thủ để thủng lưới nhiều từ các tình huống cố định? Hãy thuê một HLV chuyên biệt để biến đội bóng trở thành một trong những đội hiệu quả nhất tại Premier League. Gặp khó khăn trong việc vượt qua người thầy cũ sau chuỗi tám trận thua liên tiếp? Hãy xây dựng một kế hoạch thi đấu hạn chế các cầu thủ quan trọng của đối phương và dẫn dắt Arsenal bất bại trong 5 trận trước Manchester City.

Nếu tính cả chiến thắng tại Community Shield năm 2023, Arteta đang ngang bằng với chuỗi trận dài nhất của bất kỳ HLV nào đối đầu Pep Guardiola, bên cạnh Jürgen Klopp và Thomas Tuchel.

“Để đánh bại họ, chúng tôi đã phải thua họ trước”, Arteta phát biểu sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 tại Emirates vào tháng 10-2023, đánh dấu lần đầu tiên Arsenal vượt qua Man City tại Premier League kể từ tháng 12 - 2015. “Đội bóng đã thể hiện sự trưởng thành thực sự, điều đến từ những trải nghiệm. Đôi khi bạn cần những điều đó để trở thành một đội bóng tốt hơn.”

Chiến thắng 5-1 tại Emirates mùa trước hẳn đã mang lại cảm giác đặc biệt thỏa mãn cho HLV Arteta, dù cuối cùng nó không đem lại điều mà ông khao khát khi Liverpool khiến Arsenal phải chịu vị trí á quân ba mùa liên tiếp. Với việc Guardiola trở lại vào Chủ nhật này và khao khát phục thù, Arteta biết rằng thêm ba điểm sẽ rất quan trọng để duy trì áp lực lên đội bóng của HLV Arne Slot sau thất bại tại Anfield trước kỳ nghỉ quốc tế.

Những chiến thắng ấn tượng trước Nottingham Forest và Athletic Bilbao mà không để thủng lưới, bất chấp sự vắng mặt của William Saliba vì chấn thương, cho thấy tầm quan trọng của việc sở hữu một đội hình có chiều sâu. Tân binh Cristhian Mosquera đã chơi ấn tượng khi thay thế, trong khi Piero Hincapié – người gia nhập theo dạng cho mượn ban đầu từ Bayer Leverkusen – đã có trận ra mắt tại Tây Ban Nha. Trung vệ người Ecuador đa năng, có thể chơi cả ở vị trí hậu vệ trái, mang đến cho Arteta thêm nhiều lựa chọn.

Mùa trước, Arsenal hòa bảy và thua một trong 14 trận Premier League diễn ra ngay sau các trận đấu tại Champions League – bao gồm cả hai trận hòa 2-2 trước Liverpool. Arteta thừa nhận rằng đội bóng cần cải thiện sự ổn định để duy trì khả năng cạnh tranh. “Đó là điều chúng tôi muốn cải thiện”, Arteta nói. “Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn.”

Ông đặt niềm tin vào dàn cầu thủ tấn công đa dạng của Arsenal để tạo nên sự khác biệt. Sau khi Gabriel Martinelli và Leandro Trossard vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn tại Bilbao, Arteta không giấu giếm việc ông lấy cảm hứng từ bóng bầu dục khi xem các cầu thủ dự bị là “những người kết thúc trận đấu”. “Nếu nhìn vào lịch sử, những đội bóng hàng đầu, những đội giành nhiều chiến thắng, tác động của các cầu thủ dự bị luôn rất lớn”, Arteta chia sẻ hôm thứ Sáu. “Ngày nay, bạn cần chất lượng đó để mở khóa trận đấu và làm điều đó một cách liên tục mỗi ba ngày. Điều đó càng khó hơn và đó là thứ bạn cần. Chúng tôi rất may mắn vì có những cầu thủ có thể tạo ra tác động. Họ đã làm được điều đó trong trận đấu vừa qua và giờ chúng tôi cần sự ổn định.”

Có tin đồn rằng Martinelli và Trossard có thể rời đi vào mùa hè, nhưng Arteta được cho là rất muốn giữ cả hai bất chấp sự xuất hiện của Noni Madueke và Eberechi Eze. Martinelli và Trossard mỗi người ghi 10 bàn mùa trước và thường xuyên đóng góp, dù Martinelli chưa thể tái hiện phong độ đỉnh cao như mùa 2022-23 với 15 bàn thắng. Tuy nhiên, tốc độ của cầu thủ người Brazil mang đến một lựa chọn rất khác biệt ở cánh trái so với Eze, người thích di chuyển vào trong.

Việc tìm ra sự cân bằng phù hợp khi lịch thi đấu trở nên dày đặc trong vài tháng tới sẽ là bài toán lớn tiếp theo mà Arteta cần giải. Chẳng hạn, Myles Lewis-Skelly vẫn chưa ra sân từ đầu mùa này, khi Riccardo Calafiori đã khẳng định vị trí ở hậu vệ trái nhờ khả năng tạo chiều rộng. Cầu thủ 18 tuổi từng chơi cho tuyển Anh trước Andorra tuần trước nhưng không có mặt trong đội hình đến Serbia vài ngày sau.

Arteta đã cho thấy sự sẵn sàng luân chuyển đội hình nhiều hơn trong mùa này, dù phần lớn là do chấn thương. Với những nghi ngờ về tình trạng thể lực của Martin Ødegaard sau khi đội trưởng này bỏ lỡ trận thắng Athletic vì vấn đề ở vai, Arteta có thể sẽ giữ nguyên hàng tiền vệ gồm Martín Zubimendi, Declan Rice và Mikel Merino khi đối đầu với Manchester City, đội bóng hy vọng sẽ được tăng cường bởi sự trở lại của Rodri – người đã vắng mặt trong trận thua 5-1 hồi tháng Hai sau chấn thương dây chằng chéo trước trong trận hòa 2-2 tại Etihad trước đó.

Merino cũng cho thấy sự đa năng khi đóng vai trò tiền đạo dự bị cho Viktor Gyökeres trong lúc Kai Havertz tiếp tục hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối. Gyökeres cần khâu vết thương sau khi cả anh và Merino bị chấn thương đầu trong trận gặp Athletic, nhưng cả hai đều không bị loại khỏi trận đấu với City.

“Việc giành chiến thắng trong những trận đấu như thế tạo ra niềm tin rằng bạn có thể thắng bất kỳ trận đấu nào, không chỉ trước họ, mà trước bất kỳ đối thủ nào,” Arteta nói về những thành công gần đây của Arsenal trước City. “Đó là cảm giác tôi có với đội bóng và từng cầu thủ: rằng vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ ra sân để giành chiến thắng. Chỉ thế thôi.”

HỒ VIỆT