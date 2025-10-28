Timber kêu gọi đội đầu bảng Arsenal đừng quá tự mãn

Jurrien Timber kêu gọi Arsenal "đừng quá tự mãn" sau khi họ nới rộng khoảng cách dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Trong khi các đối thủ cạnh tranh danh hiệu như Liverpool, Manchester City và Chelsea đều thua, Pháo thủ đã đánh bại Crystal Palace 1-0 để nới rộng khoảng cách lên bốn điểm so với đội nhì bảng Bournemouth. Chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Arsenal trên mọi đấu trường đã giúp họ bỏ xa Man City 6 điểm và hơn nhà đương kim vô địch Liverpool 7 điểm.

Chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố Palace cũng khép lại một tuần thi đấu tuyệt vời cho đoàn quân của Mikel Arteta, đội cũng đã giành chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Champions League với chiến thắng Atletico Madrid 4-0. Các tín đồ của Pháo thủ ngày càng hy vọng rằng Arsenal có thể đang trên đường chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất CLB lên ngôi vô địch nước Anh là vào mùa giải 2003/04.

Nhưng hậu vệ Timber của Arsenal cho biết: "Giữ thái độ trung dung và không nên quá phấn khích là điều tốt. Rõ ràng, chúng tôi đã chơi tốt, nhưng mùa giải vẫn còn sớm, và chúng tôi chỉ cần tiếp tục cải thiện qua từng trận đấu. Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra sau ba ngày nữa, đó là trận đấu thuộc Cúp Liên đoàn (gặp Brighton), và trận đấu tiếp theo tại Ngoại hạng Anh (gặp Burnley) cũng sẽ rất khó khăn".

Cầu thủ 24 tuổi người Hà Lan nói thêm: "Vì vậy, hãy giữ vững tinh thần và tiếp tục nỗ lực, rồi từ đó, chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra". Khởi đầu ấn tượng của Arsenal trong mùa giải này được xây dựng dựa trên hàng phòng ngự chắc chắn, chỉ để thủng lưới ba bàn sau 13 trận mở màn trên mọi đấu trường, với trận giữ sạch lưới trước Palace là trận thứ 5 liên tiếp. Mọi người đều đóng góp vào thành tích này, nhưng đó là một điều tốt và là nền tảng vững chắc để phát triển. Từ tiêu chuẩn đó, bạn chỉ cần tiếp tục cải thiện và duy trì sự ổn định trong những gì chúng tôi làm, và sau đó trong suốt cả mùa giải, hy vọng chúng tôi sẽ biến nó thành một điều gì đó tuyệt vời".

"Nó mang lại cho bạn sự tự tin và cho thấy chúng tôi đang làm rất tốt, và nếu điều đó xảy ra trong nhiều trận đấu liên tiếp, nó cũng nói lên sự ổn định. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục cải thiện và xem xét những gì chúng tôi có thể làm tốt hơn, nhưng cũng mang theo cảm giác đó, sự tự tin đó và bước vào trận đấu tiếp theo với cùng một tâm thế".

HOÀNG HÀ