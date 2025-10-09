Tiếp sức cho người dân vùng bão lũ

Chung tay cùng toàn xã hội, những người đang hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao cũng đồng lòng góp sức hỗ trợ người dân tại các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ theo nhiều cách khác nhau.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Trong ngày 6-10 vừa qua, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra. Đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Lễ phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Bộ tham gia đóng góp với mức tối thiểu một ngày lương để gửi đến đồng bào những vùng chịu thiệt hại do bão số 10.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tích cực tham gia ủng hộ bằng tinh thần tự nguyện và những hành động thiết thực. “Dù số tiền ủng hộ có lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên tinh thần quý báu, góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống và phát triển sản xuất", Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Đội ngũ người lao động tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tham gia đóng góp một ngày lương

Là một trong những trung tâm huấn luyện thể thao hàng đầu cả nước, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, tổ chức phục vụ các đội tuyển, tuyển trẻ quốc gia. Ngoài công tác huấn luyện, việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cũng được trung tâm đặc biệt chú trọng. Bên cạnh đó, trung tâm cũng tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện để các thành viên cùng nhau tham gia.

Mới đây, đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia đã tham gia hoạt động đầy ý nghĩa, ủng hộ một ngày lương hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ. Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Phạm Thanh Tú hy vọng, những sẻ chia và tình cảm yêu thương của cán bộ, HLV, VĐV đang tập huấn tại trung tâm phần nào có thể hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, vượt qua các khó khăn.

Trên trang cá nhân của mình, cựu tuyển thủ bóng bàn quốc gia Đinh Quang Linh đã tổ chức đấu giá 2 cây vợt thể thao mà mình đang sở hữu, là vợt bóng bàn có chữ ký của Fan Zhendong, vận động viên số 1 thế giới (Asiad 19, Hàng Châu – Trung Quốc) và vợt pickleball có chữ ký của Ben Johns cùng nhiều VĐV hàng đầu thế giới. Được biết, anh đã nhận được số tiền 30 triệu đồng từ việc đấu giá này và gửi tới Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

“Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, ủng hộ và đã đồng hành cùng em, chung tay góp chút tình cảm và hy vọng gửi đến bà con vùng bão lũ. Cầu chúc bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, Quang Linh chia sẻ.

Trương Vinh Hiển chia sẻ trên trang cá nhân

Trong lúc tỉnh Thái Nguyên đang phải gồng mình khắc phục hậu quả do ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ, tay vợt pickleball Trương Vinh Hiển đã có hành động đầy ý nghĩa khi ủng hộ 50 triệu đồng để hỗ trợ người dân địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn. Khoản đóng góp được gửi trực tiếp đến tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, nơi đang phát động lời kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trên trang cá nhân, Vinh Hiển chia sẻ đầy xúc động: "Thương bà con Thái Nguyên chịu ảnh hưởng nặng sau cơn bão lũ. Mong mọi người sớm vượt qua giai đoạn này, bình an và mạnh mẽ hơn".

NGUYỄN ANH