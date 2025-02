Tiến Linh được trả lại huy chương vô địch bị trao nhầm

Tiến Linh từng bị trao nhầm huy chương về nhì tại ASEAN Cup 2024.

Tiến Linh háo hức khoe phần thưởng cá nhân lên mạng xã hội vào chiều 8-2. Anh đính kèm nhạc nền của bài hát nổi tiếng We Are the Champions (Queen thể hiện).

Tại lễ bế mạc ASEAN Cup 2024 diễn ra trên sân Rajamangala (Thái Lan) vào hôm 5-1, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam bị Ban tổ chức trao nhầm huy chương có ghi dòng chữ về nhì thay vì huy chương vô địch. Trở về nước, chân sút sinh năm 1997 mới phát hiện ra và nhờ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tác động để được đổi lại huy chương. Tiến Linh cũng là tuyển thủ duy nhất bị trao nhầm huy chương.

Tiến Linh háo hức khoe huy chương vô địch ASEAN Cup 2024.

Mất hơn 1 tháng để Tiến Linh được nhận phần thưởng xứng đáng thuộc về mình. Đây là huy chương vô địch ASEAN Cup thứ 2 của Tiến Linh. Anh có phần thưởng này đầu tiên sau khi cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2018 (tên gọi trước đây của ASEAN Cup).

Cũng nhờ chức vô địch ASEAN Cup 2024 đang giúp Tiến Linh đứng trước cơ hội đoạt danh hiệu Quả bóng vàng nam Việt Nam 2024. Anh có tên trong danh sách rút gọn tốp 5, và vào ngày 26-2 tới sẽ đến Nhà hát Bến Thành (TPHCM) dự gala trao thưởng.

Ngoài ra, Tiến Linh được nhận lại huy chương 1 ngày trước khi cùng Bình Dương bước vào vòng 12 V-League 2024-2025 gặp đội chủ nhà Quảng Nam. Điều này tiếp thêm tinh thần cho tiền đạo quê Hải Dương ở chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn tại Tam Kỳ. Hiện Bình Dương có 14 điểm, ít hơn 4 điểm so với đội xếp thứ 3 là TC-Viettel, nhưng vẫn có nguy cơ bị nhóm đua trụ hạng rút ngắn về mặt điểm số.

HỮU THÀNH