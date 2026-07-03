Thụy Sĩ vs Algeria 2-0: Embolo, Ndoye lần lượt tỏa sáng, đoàn quân HLV Vladimir Petkovic bước tiếp vòng 1/8 World Cup 2026

⚽ Phút 10, Manzambi đột phá cánh trái, vượt qua Mandi và căng ngang. Tiền đạo Embolo đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Thụy Sĩ 1-0:

⚽ Phút 46, có tận 2 sai lầm chết người của hàng thủ Algeria lập tức bị trả giá. Hậu về Algeria lóng ngóng phá bóng ra đúng vị trí của Ndoye và tiền đạo này chớp ngay thời cơ tung cú dứt điểm hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Thụy Sĩ:

⚽ Phút 81, Zakaria đột phá và căng ngang đẹp mắt, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Algeria nhưng Rieder lại đệm bóng không thành công trong tư thế khung thành bỏ trống. Thủ môn Zidane kịp thời sửa chữa sai lầm:

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⚽ Bàn thắng: Embolo 10', Ndoye 46'

MINH BẢO (tổng hợp)