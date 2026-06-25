Thua Thụy Sĩ 1-2, chủ nhà Canada chấp nhận ngôi nhì bảng B

Canada đã mất lợi thế sân nhà với tư cách là đồng chủ nhà World Cup sau thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ, khiến đội tuyển của HLV Jesse Marsch không thể giành vị trí đầu bảng B và phải thi đấu vòng 32 tại Mỹ.

Đội tuyển Thụy Sĩ đứng đầu bảng B với 7 điểm và sẽ ở lại Canada để thi đấu vòng 32 đội.

Hai đội chỉ tạo ra tổng cộng 3 cú sút về phía khung thành trong hiệp một khá tẻ nhạt, chỉ đáng chú ý ở 2 thẻ vàng dành cho đội trưởng Granit Xhaka của Thụy Sĩ và tiền đạo Cyle Larin của Canada sau khi cả 2 va chạm trong một pha đá phạt nhanh của Thụy Sĩ. Tiền vệ cánh Ali Ahmed suýt chút nữa đã đưa Canada dẫn trước ở cuối hiệp một với một cú sút từ trong vòng cấm. Thủ thành Gregor Kobel đã có một pha cứu thua xuất sắc, đẩy bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm và cả 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Ruben Vargas đã thay đổi cục diện chỉ một phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Johan Manzambi chuyền bóng và tiền vệ Sevilla dứt điểm trúng cột dọc, rồi bật vào lưới giúp Thụy Sĩ dẫn trước 1-0 ở phút 46. Manzambi nhân đôi cách biệt 11 phút sau đó khi hậu vệ người Canada, Luc de Fougerolles bỏ lỡ bóng ở khu vực cấm địa, rồi trượt chân, tạo điều kiện cho tiền vệ 20 tuổi người Thụy Sĩ có thời gian và không gian để tung cú sút bằng chân phải ghi bàn.

HLV Marsch tiếp tục thực hiện một loạt sự thay đổi người mang tính tấn công, bao gồm việc tung Promise David vào sân thay Tajon Buchanan ở phút 75. Quyết định này đã được đền đáp một phút sau đó khi Nathan Saliba tạt bóng cho tiền đạo cao lớn này và David không mắc sai lầm nào khi tung cú sút bằng chân phải ghi bàn, rút ​​ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Canada.

Khi thời gian trận đấu sắp hết, HLV Marsch đứng bên ngoài đường biên, vung tay cổ vũ khán giả. Họ đáp lại bằng những tiếng hô vang “Cố lên Canada!”. Nhiều cổ động viên đã đứng dậy reo hò ở phút thứ 3 của thời gian bù giờ khi Alistair Johnston ném bóng vào từ gần cột cờ góc. David đón bóng bằng đầu nhưng lại đánh đầu xuống và Kobel đã đổ người về vạch vôi cản phá cơ hội gỡ hòa của chủ nhà.

HLV Jesse Marsch và các cầu thủ Canada không thể tiếp tục hành trình World Cup trên sân nhà.

Đội tuyển Thụy Sĩ, với 7 điểm sau vòng bảng, sẽ ở lại Vancouver (Canada) để thi đấu vòng 32 đội, với đối thủ tiềm năng là đội xếp thứ 3 của bảng E, F, G, I hoặc J. Trong khi Canada, đội lẽ ra đã giành nhất bảng nếu hòa, lại kết thúc vòng bảng với 3 điểm kém hơn. Điều đáng tiếc hơn đối với HLV Marsch và các cầu thủ của ông là việc không thể tiếp tục hành trình World Cup của họ trên sân nhà. Thất bại này đồng nghĩa với việc Canada sẽ phải đối đầu với đội về nhì bảng A - Cộng hòa Séc, Hàn Quốc hoặc Nam Phi - tại sân vận động SoFi, ngoại ô Los Angeles (Mỹ), vào Chủ nhật tuần này.

Diễn biến ở trận đấu cùng giờ thuộc bảng B, Bosnia-Herzegovina đã loại Qatar và tăng cơ hội tiến vào vòng tiếp theo với chiến thắng 3-1. Bosnia đứng thứ 3 nhưng với 4 điểm có được, họ nhiều khả năng sẽ tiến vào vòng 32 đội trong thể thức mở rộng - 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 12 bảng sẽ đi tiếp. Nếu Bosnia tiến vào vòng loại trực tiếp, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia của họ sau khi chỉ tham dự một kỳ World Cup khác vào năm 2014 tại Brazil. Và đối thủ của họ nhiều khả năng sẽ là một trong hai nước đồng chủ nhà còn lại của giải đấu, là đội tuyển Mỹ.

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