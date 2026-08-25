Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt về với Thái Lan

Sau buổi tập ngày 25-8 trên sân Mỹ Đình, chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Thái Lan, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương đã gặp gỡ, động viên thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương động viên toàn đội thi đấu nỗ lực, hướng tới kết quả tốt ở trận chung kết lượt về tối 26-8

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương biểu dương thành tích của đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, qua đó tạo lợi thế trước trận đấu quyết định trên sân nhà.

Ông đồng tình với quan điểm của HLV Kim Sang-sik rằng toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ, không chủ quan, lơ là trước trận lượt về; đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Thay mặt toàn đội, đội trưởng Nguyễn Quang Hải cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và VFF. Quang Hải khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục giữ tinh thần đoàn kết, tuân thủ kỷ luật chiến thuật và thi đấu hết mình trong trận quyết định, qua đó hoàn thành mục tiêu đề ra và mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho cuộc tiếp đón đội tuyển Thái Lan để bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: MINH HOÀNG

Trước đó, tại buổi họp báo cùng ngày, HLV Kim Sang-sik khẳng định quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch.

“Các cầu thủ đã tập luyện chăm chỉ và chuẩn bị trong suốt hai tháng qua để tiến đến trận đấu vào ngày mai. Ở trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, cống hiến hết mình để tạo ra một trận đấu tuyệt vời, mang đến những ký ức tốt đẹp cho mọi người”, HLV Kim Sang-sik nói.

Trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 26-8 trên sân Mỹ Đình.

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