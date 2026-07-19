Thủ môn Emiliano Martinez phải thi đấu dù gãy ngón tay

Thủ môn đội tuyển Argentina, Emiliano "Dibu" Martinez thừa nhận anh đã phải thi đấu trong tình trạng đau đớn ở bàn tay phải suốt World Cup, sau khi từ chối ca phẫu thuật gãy ngón tay được khuyến nghị để có thể tham gia giải đấu.

Emiliano Martinez thừa nhận phải thi đấu trong tình trạng đau đớn ở bàn tay phải suốt World Cup.

Martinez bị gãy ngón áp út ở bàn tay phải vào ngày 20-5 khi khởi động trước trận chung kết Europa League giữa Aston Villa và Freiburg. Chấn thương này buộc thủ thành 33 tuổi phải tập luyện riêng biệt trong giai đoạn đầu của World Cup, khi anh buộc phải thực hiện một chế độ tập luyện chuyên biệt.

“Nó vẫn đau mỗi ngày. Tôi biết nó sẽ rất đau. Tôi đã tránh phẫu thuật”, Martinez nói hôm thứ Sáu. “Tất cả các chuyên gia mà tôi đã tham khảo ý kiến ​​đều nói rằng tôi phải phẫu thuật nếu không sẽ không thể thi đấu. Suốt vòng bảng, tôi không thể tập luyện cùng toàn đội và điều đó ảnh hưởng đến tôi vì đó là điều tôi yêu thích. Sau đó, từ Ai Cập trở đi, tôi đã tập luyện bình thường và cảm thấy tốt hơn nhiều”.

Mặc dù bị chấn thương, Martinez vẫn bắt chính trong mọi trận đấu của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026. Anh cũng giữ sạch lưới 2 trận ở vòng bảng, giúp đội nhà giành chiến thắng 3-0 trước Algeria và 2-0 trước Áo. “Cho đến 2 ngày trước trận đấu đầu tiên, tôi vẫn chơi bóng bằng một tay. Giờ đây, khi tiếp tục thi đấu và nói chuyện với mọi người, tất cả chỉ là do tâm lý. Nó không ảnh hưởng đến tôi chút nào. Tôi không muốn đóng vai trò chủ chốt trong đội tuyển quốc gia”, Martinez chia sẻ thêm.

Martinez sẽ góp mặt trong trận chung kết World Cup thứ 2 liên tiếp, sau khi cùng La Albiceleste đánh bại tuyển Pháp tại giải đấu năm 2022. Argentina sẽ đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 tại sân vận động MetLife ở New Jersey vào chiều Chủ nhật, hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

“Tôi chỉ tập trung vào việc giành chiến thắng. Toàn đội đã tiến bộ rất nhiều và đây là điều chúng tôi đã xây dựng trong nhiều năm”, Martinez nói khi được hỏi về di sản mà đội tuyển có thể để lại. “Các cầu thủ trong đội đều xuất thân từ tầng lớp lao động. Cha mẹ chúng tôi phải làm việc vất vả, và tôi nghĩ người dân Argentina sẽ nhớ đến chúng tôi như những người lao động chăm chỉ, không bao giờ chịu thua - ngay cả khi đôi khi mọi việc khó khăn, chúng tôi luôn vượt qua, như ở World Cup này”.

VIỆT TÙNG