Lịch sử đối đầu và những con số thú vị về trận chung kết

Chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tại sân New York New Jersey và lúc 2 giờ ngày 20-7. Họ đã gặp nhau 14 lần trước đây, thành tích ngang nhau với 6 chiến thắng cho Argentina, 6 cho Tây Ban Nha và 2 trận hòa.

Lionel Messi chỉ có 3 lần đối đầu với Tây Ban Nha trong suốt sự nghiệp quốc tế kéo dài 2 thập kỷ.

Điều đáng ngạc nhiên là, đối với 2 cường quốc bóng đá có lịch sử lâu đời này, cuộc gặp gỡ duy nhất của họ tại World Cup là ở giải đấu năm 1966 tại Anh. Argentina đã thắng 2-1 trong trận đấu mở màn vòng bảng.

Cũng đáng chú ý là, trong suốt sự nghiệp quốc tế kéo dài 2 thập kỷ, Lionel Messi chỉ có 3 lần đối đầu với Tây Ban Nha - quốc gia mà anh đã dành phần lớn sự nghiệp CLB của mình là tại Barcelona, ​​đội bóng đã cố gắng nhưng không thành công trong việc thuyết phục anh khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha.

Gần nửa số cầu thủ của 2 đội chơi trận chung kết năm nay đều quen biết nhau từ những lần chạm trán ở La Liga - 24 trong số 52 cầu thủ của cả 2 đội đang thi đấu cho các CLB Tây Ban Nha (18 của Tây Ban Nha, và 6 của Argentina). Trong đó có nhiều đồng đội ở Atletico Madrid sẽ đối đầu trực tiếp với nhau: Alex Baena và Marcos Llorente của Tây Ban Nha đối đầu với Nahuel Molina và Julian Alvarez của Argentina.

Đây là trận chung kết World Cup đầu tiên giữa các nhà đương kim vô địch châu Âu và Nam Mỹ, và là lần đầu tiên 2 đội bóng hàng đầu bảng xếp hạng FIFA tranh tài trong trận chung kết kể từ khi bảng xếp hạng được giới thiệu vào năm 1992.

Chỉ có 4 cầu thủ trong lịch sử từng đá chính trong trận chung kết World Cup và giành chức vô địch trước tuổi 20: Ruben Moran của Uruguay, Pele của Brazil, Giuseppe Bergomi của Italy và Kylian Mbappe của Pháp. Nếu Yamal làm được điều đó năm nay với Tây Ban Nha, anh sẽ là người trẻ nhất làm được điều đó kể từ Bergomi năm 1982.

Argentina đã ghi 19 bàn thắng tại World Cup 2026, nhiều hơn 2 bàn so với bất kỳ đội nào khác trong giải đấu. Một nửa số bàn thắng đó được ghi ở phút thứ 75 hoặc muộn hơn. Nhưng nếu có đội nào có thể phá vỡ xu hướng đó, đó là Tây Ban Nha với hàng phòng ngự xuất sắc nhất - La Roja chỉ để thủng lưới một bàn thắng cho đến nay. Sáu trận giữ sạch lưới của họ là nhiều nhất so với bất kỳ đội nào trong một kỳ World Cup.

LINH SƠN