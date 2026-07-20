Lionel Messi chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đá chính ở 3 trận chung kết World Cup, sau khi ra sân trong đội hình xuất phát của Argentina khi họ đối đầu với Tây Ban Nha trong trận đấu đỉnh cao tranh giành chiếc cúp danh giá nhất thế giới.

Messi là người đầu tiên đá chính ở 3 trận chung kết World Cup

Messi, 39 tuổi, cũng đeo băng đội trưởng khi đội tuyển Argentina hướng đến chức vô địch World Cup lần thứ 2 liên tiếp. Ở tuổi 30 năm 101 ngày, Argentina sở hữu đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình cao thứ hai trong lịch sử World Cup, chỉ sau Brazil gặp Tiệp Khắc năm 1962 (30 năm 216 ngày).

Messi hiện cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất từng thi đấu ở vị trí ngoài vị trí thủ môn trong một trận chung kết World Cup. Siêu sao của Argentina đã có kỳ World Cup thành công nhất từ ​​trước đến nay, với 8 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo.

Hiện tại, Kylian Mbappe đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng với 10 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo - nhưng nếu Messi thể hiện được phong độ xuất sắc của mình tối nay, anh ấy có thể vượt qua hoặc san bằng số bàn thắng với cầu thủ người Pháp. Luật của FIFA quy định rằng nếu 2 cầu thủ có số bàn thắng bằng nhau, thì tổng số pha kiến ​​tạo sẽ được sử dụng để quyết định người thắng cuộc. Nếu tổng số pha kiến ​​tạo cũng bằng nhau, thì cầu thủ thi đấu ít phút hơn trong giải đấu sẽ được xếp hạng nhất.

Messi cũng dẫn đầu cuộc đua Quả bóng vàng trước trận chung kết World Cup 2026. Quả bóng vàng là giải thưởng dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, trong khi việc nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới vẫn là mục tiêu cuối cùng, Quả bóng vàng là một giải thưởng rất được thèm muốn. Messi bước vào trận chung kết với tư cách là ứng cử viên hàng đầu, mặc dù bộ đôi người Tây Ban Nha, Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal có thể củng cố vị thế của mình bằng những màn trình diễn quyết định. Đội trưởng đội tuyển Pháp, Mbappe và tiền vệ người Anh, Jude Bellingham cũng vẫn nằm trong danh sách ứng cử viên dù đội của họ không lọt vào chung kết.

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