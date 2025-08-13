Thủ môn Donnarumma tuyên bố rời PSG sau khi bị loại khỏi trận Siêu cúp châu Âu

Chỉ vài giờ sau khi bị loại khỏi đội hình Paris Saint-Germain cho trận chung kết Siêu cúp châu Âu với Tottenham vào thứ Tư, thủ môn ngôi sao Gianluigi Donnarumma đã đăng một thông báo cho biết anh sẽ rời nhà vô địch Pháp và châu Âu.

Khi PSG công bố danh sách cầu thủ tham dự trận đấu vào đầu giờ sáng thứ Ba, thủ môn Lucas Chevalier, người vừa chuyển đến từ Lille với giá hơn 40 triệu EUR, đã được đưa vào danh sách cùng các thủ môn dự bị Matvei Safonov và Renato Marin. Sự xuất hiện của Chevalier được cho là dấu hiệu cho thấy Donnarumma sẽ ra đi, bởi cầu thủ 26 tuổi người Italy này khó có thể chấp nhận vị trí số 2 nếu HLV Luis Enrique quyết định như vậy.

Donnarumma sau đó đã đăng một thông báo bằng tiếng Italy, Anh và Pháp trên tài khoản Instagram của mình, nói rằng anh thực chất đã bị buộc phải rời đi. “Thật không may, ai đó đã quyết định rằng tôi không còn có thể là một phần của đội bóng và đóng góp vào thành công của đội bóng nữa”, anh viết. “Tôi rất thất vọng và chán nản. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội được nhìn thẳng vào mắt người hâm mộ tại Parc des Princes một lần nữa, và nói lời tạm biệt như lẽ ra phải làm. Tôi sẽ luôn mang theo mình ký ức về tất cả những cảm xúc, những đêm huyền diệu và về các bạn, những người đã khiến tôi cảm thấy như ở nhà”.

Donnarumma không nêu tên người không còn muốn anh có mặt trong đội hình, nhưng trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV PSG, Luis Enrique đã giải thích lý do tại sao ông ký hợp đồng với Chevalier: “Tôi biết đây luôn là những quyết định khó khăn. Tôi chỉ có thể nói những điều tốt đẹp về Gigio. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí của mình, không còn nghi ngờ gì nữa, và cậu ấy còn tuyệt vời hơn thế nữa trên phương diện con người. Chúng tôi đang tìm kiếm một mẫu thủ môn khác biệt. Và tôi xin nhắc lại, việc đưa ra quyết định như vậy luôn khó khăn”.

Donnarumma đóng vai trò then chốt trong thành công của PSG tại Champions League.

Người ta cho rằng khả năng chuyền bóng xuất sắc từ tuyến dưới của Chevalier - một điểm yếu đáng chú ý của Donnarumma - là một yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định này. Tuy nhiên, Donnarumma được cho là thủ môn xuất sắc nhất châu Âu mùa giải trước, đóng vai trò then chốt trong thành công của PSG tại Champions League với những pha cản phá xuất sắc ở vòng loại trực tiếp. Anh cũng tỏa sáng rực rỡ khi giúp đội tuyển Italy giành chức vô địch Euro 2021 đầy bất ngờ.

Nhưng khi hợp đồng chỉ còn một năm, Donnarumma đã từ chối ký hợp đồng mới và PSG khó có thể để anh ra đi tự do vào cuối mùa giải. PSG đã trải qua tình huống tương tự 2 mùa giải trước với Kylian Mbappe, người cuối cùng đã gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi từ chối gia hạn hợp đồng thêm một năm. Donnarumma đã được đồn đoán sẽ chuyển đến Man.City, đội bóng chi tiêu mạnh tay của Ngoại hạng Anh, và cả Man.United cũng được cho đang dành rất nhiều sự quan tâm.

PSG sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu Ligue 1 tại Nantes vào ngày 17-8. Và đội trưởng PSG, Marquinhos chia sẻ về việc Donnarumma không còn trong khung thành: “Nếu anh ấy phải ra đi, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh ấy. Anh ấy là một thủ lĩnh tuyệt vời trong suốt những năm qua. Việc Donnarumma ra đi khiến tôi rất buồn”.

PHI SƠN