Thomas Frank hiểu vì sao bị la ó sau trận thua Bournemouth

HLV Thomas Frank thừa nhận người hâm mộ Tottenham đã đúng khi la ó, sau khi trận thua 1-0 trước Bournemouth vào thứ Bảy đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của họ tại Ngoại hạng Anh mùa giải mới.

Tottenham sau 2 chiến thắng ấn tượng bất ngờ thua sốc 0-1 trước đội khách Bournemouth.

HLV Frank đã có những chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Burnley và đặc biệt ấn tượng 2-0 tại Man.City trong hai vòng đấu đầu tiên, sau khi chỉ để thua sít sao trước Paris Saint-Germain trong loạt sút luân lưu ở Siêu cúp châu Âu. Được bổ nhiệm từ Brentford vào cuối mùa giải để thay thế Ange Postecoglou bị sa thải, Frank cuối cùng cũng được nếm trải những khó khăn mà Tottenham đã phải chịu đựng ở mùa giải trước, khi Bournemouth bất ngờ giành chiến thắng ở Bắc London, nhờ bàn thắng ở phút thứ năm của Evanilson.

Lẽ ra The Cherries đã có thể giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn, và Tottenham không có cú sút nào đáng chú ý cho đến phút 69 khi cú sút của Lucas Bergvall bị Djordje Petrovic cản phá. Đó là cú sút duy nhất trúng đích của họ và người hâm mộ Tottenham đã thể hiện sự thất vọng bằng những tiếng la ó trong hiệp một, cũng như sau tiếng còi mãn cuộc.

“Tôi không muốn họ la ó, nhưng tôi hiểu”, Frank nói. “Màn trình diễn của chúng tôi không tốt và họ đặt kỳ vọng quá cao, điều này hoàn toàn công bằng. Tôi không nghĩ chúng tôi đã đạt đến đẳng cấp cần thiết. Tôi nghĩ các cầu thủ đã cống hiến hết mình và đó là nền tảng, là động lực để chúng tôi thi đấu hết mình, nhưng xét về mặt bóng đá, hôm nay chúng tôi đã không đạt đến đẳng cấp cao nhất”.

Tottenham thiếu sự sáng tạo và với việc Champions League sẽ bắt đầu vào tháng tới, đội hình của Frank vẫn còn thiếu chiều sâu. Khi được hỏi liệu trận thua này có cho thấy đội còn nhiều việc phải làm hay không, Frank trả lời: “Đúng vậy, nhưng vấn đề không chỉ là nâng cao chất lượng đội hình. Mà còn là chúng tôi không nên chỉ tập trung vào việc quản lý mà phải chơi theo cách khác. Trận đấu với Man.City, với một kiểu bóng đá khác, với Burnley, một kiểu bóng đá khác. Bournemouth với kiểu bóng đá hoàn toàn khác, với đủ loại bóng đá mà bạn cần phải thể hiện, và chúng tôi đã gặp khó khăn”.

Tiền đạo người Hà Lan, Xavi Simons - người ghi 22 bàn thắng và 24 pha kiến ​​tạo sau 78 lần ra sân cho RB Leipzig - được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt sau khi ký hợp đồng với anh ấy trong tuần này. “Tôi nghĩ cậu ấy có thể mang đến một ngày mà đôi khi bạn cần một cầu thủ có thể làm nên điều gì đó đặc biệt: như vượt qua đối phương, thực hiện một quả tạt, một cú sút, một đường chuyền, thể hiện phẩm chất vượt trội mà bạn cần trong ngày… Và đó là những gì tôi nghĩ cậu ấy có thể mang lại”, Frank nói.

Newcastle (phải) đã bị cầm hòa 0-0 trên sân Leeds United.

Ở diễn biến quan trọng khác. Tiền đạo mới Nick Woltemade chỉ theo dõi từ khán đài khi Newcastle thi đấu không tốt, đã bị Leeds United cầm hòa không bàn thắng. Tiền đạo Alexander Isak một lần nữa bị loại khỏi đội hình vì anh đang theo đuổi việc chuyển đến Liverpool. Anthony Gordon bị treo giò sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận thua 2-3 trước Liverpool. Đội khách đã sử dụng William Osula, 22 tuổi, trên hàng công nhưng anh đã không tạo được nhiều ấn tượng.

Newcastle từ đó thiếu sức mạnh thấy rõ. Việc thiếu một tiền đạo đã được chứng minh năng lực tại Ngoại hạng Anh đã khiến đội bóng của HLV Eddie Howe gặp khó khăn trong việc giữ bóng ở khu vực tấn công, và họ chỉ có hai cú sút trúng đích. Newcastle đưa Anthony Elanga vào sân từ ghế dự bị, nhưng cựu tiền đạo nhanh nhẹn của Nottingham Forest đã không thể tạo ra một khoảnh khắc quyết định. HLV Howe hy vọng tình hình của Isak sẽ được giải quyết trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào thứ Hai, và Woltemade có thể nhanh chóng lấp đầy khoảng trống khi đội bóng của ông tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu mùa này, sau hai trận hòa và một trận thua.

Trong khi đó, Sunderland ghi bàn thắng ở phút bù giờ thứ sáu để đánh bại Brentford với tỷ số 2-1. Everton tiếp tục năng lực ổn định khi giành chiến thắng 3-2 trước Wolves.

VIỆT TÙNG