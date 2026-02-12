Trận thua 2-1 trên sân nhà vào tối thứ Ba trước Newcastle, đội bóng chưa thắng trong 5 trận gần đây, đã trở thành giọt nước tràn ly. Tottenham vẫn chưa có chiến thắng nào tại Premier League trong năm nay.

Thomas Frank bị Tottenham sa thải: Điều gì đã xảy ra với cựu HLV Brentford?

Tottenham bị chính người hâm mộ la ó cả trong giờ nghỉ giữa hiệp và sau trận thua trước Magpies, với những tiếng hô vang "sa thải vào sáng mai" và "chúng tôi muốn Frank ra đi" nhắm vào HLV trưởng. Frank đến vào mùa hè để thay thế Ange Postecoglou sau 7 năm thành công dẫn dắt Brentford. Tại sao mọi chuyện lại không suôn sẻ với ông tại Tottenham?

Người hâm mộ không hài lòng với lối chơi

Lối chơi của Tottenham trở thành một vấn đề gây tranh cãi lớn dưới thời Frank. Lối chơi tấn công cường độ cao của người tiền nhiệm Ange Postecoglou có thể có nhiều thiếu sót, nhưng ít nhất nó cũng mang lại cho người hâm mộ điều gì đó để cổ vũ. "Angeball" (bóng đá kiểu Ange) đầy tính tiêu khiển.

Nhưng người ta không thể nói điều tương tự về lối chơi của Frank. HLV người Đan Mạch khẳng định mục tiêu cuối cùng của ông là giúp Tottenham chơi thứ bóng đá tấn công phóng khoáng, nhưng người hâm mộ lại thấy rất ít bằng chứng trên sân.

Các chỉ số về kiểm soát bóng, phối hợp chuyền bóng và phối hợp tấn công đều giảm mạnh. Thay vì gây áp lực lên đối thủ và buộc họ mắc lỗi, Tottenham dưới thời Frank dường như thích lùi sâu phòng ngự và chịu áp lực hơn. Tất cả đều mang tính phản ứng hơn là chủ động.

Về mặt phong cách, Tottenham có lối chơi tương tự như Brentford của Frank khi ông chú trọng nhiều hơn vào những đường chuyền dài và những pha không chiến. Ông ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự, nhưng không mấy thành công, và hàng công của họ cũng bị ảnh hưởng. Trong hai trận thua trước Chelsea và Arsenal vào tháng 11, Tottenham chỉ tạo ra tổng cộng 0,17 bàn thắng kỳ vọng.

Frank đã thành công trong việc cải thiện khả năng ghi bàn từ các tình huống cố định. Tottenham đã ghi được nhiều bàn thắng từ các tình huống cố định hơn cả mùa giải trước cộng lại. Nhưng việc thiếu quyết tâm trong lối chơi mở khiến người hâm mộ khó chấp nhận, nhất là khi câu lạc bộ có truyền thống tấn công mạnh mẽ.

Frank đã chỉ ra vấn đề về lực lượng, và điều này có phần hợp lý. Nhưng việc thiếu sự sắc bén trong tấn công là điều đáng báo động, khi Frank thường xuyên ưu tiên sử dụng cặp tiền vệ cần cù Joao Palhinha và Rodrigo Bentancur, điều này khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng.

Đáng trách hơn, ông ra đi khi Tottenham thực hiện ít đường chuyền xuyên tuyến hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở Premier League mùa này.

Những khó khăn trên sân nhà

Mọi chuyện khởi đầu rất tốt đẹp với Frank tại sân vận động Tottenham Hotspur. Chiến thắng 3-0 trước Burnley trong trận đấu đầu tay ở Premier League hồi tháng 8 diễn ra sau màn trình diễn đầy nhiệt huyết tại Siêu cúp châu Âu gặp Paris Saint-Germain. Điều đó mang lại sự khích lệ ban đầu về những gì sẽ xảy ra dưới thời HLV trưởng mới.

Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, Tottenham chỉ giành thêm được một chiến thắng nữa ở Premier League trong tổng số 13 trận đấu trên sân nhà. Thành tích sân nhà của họ là tệ thứ ba trong giải đấu. Frank đã cố gắng tránh dùng từ "xuống hạng", nhưng đó chính là phong độ xuống hạng.

Những khó khăn của họ tại sân vận động Tottenham Hotspur, nơi người hâm mộ nhiều lần công khai quay lưng lại với Frank, đã khiến ông không thể xây dựng mối liên hệ với khán đài và cuối cùng dẫn đến sự ra đi của ông.

Phong độ sân nhà của Tottenham thực tế là tệ nhất Premier League so với phong độ sân khách, với việc Tottenham chỉ giành được ít hơn 0,69 điểm/trận khi chơi trước khán giả nhà so với khi thi đấu trên sân khách.

Vấn đề chấn thương

Frank đã gặp khó khăn do một số yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Tottenham liên tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương, đặc biệt là ở hàng công.

Frank không thể sử dụng James Maddison hay Dejan Kulusevski trong suốt thời gian ngắn dẫn dắt đội bóng. Dominic Solanke cũng bỏ lỡ một phần mùa giải. Và khi tiền đạo này cuối cùng trở lại thi đấu, Tottenham lại mất Richarlison và Mohammed Kudus.

Danh sách cầu thủ vắng mặt hiện tại của họ lên đến con số hàng chục, bao gồm Cristian Romero bị treo giò, cùng với những cầu thủ chấn thương như Pedro Porro, Bentancur, Lucas Bergvall, Djed Spence, Kevin Danso và Ben Davies, bên cạnh những cái tên đã được đề cập.

Những con số này rất đáng chú ý. Tottenham đã phải chịu tổn thất về số lượng chấn thương nhiều thứ ba tại Premier League mùa này, với tổng cộng 43 ca chấn thương, chỉ đứng sau Chelsea và Arsenal.

Tuy nhiên, họ lại đứng đầu về số ngày nghỉ thi đấu. Các cầu thủ Tottenham đã bỏ lỡ tổng cộng 1.302 ngày thi đấu mùa này. Tất cả những điều đó đã khiến nhiệm vụ của Frank trở nên khó khăn hơn.

Chiếc cúp Arsenal

Việc bị chụp ảnh cầm chiếc cúp Arsenal có ảnh hưởng đến việc Frank có bị mất việc hay không? Không. Đó chỉ là một sai lầm đơn giản. Nhưng nó đã không giúp ích gì cho cơ hội xây dựng mối quan hệ của ông với người hâm mộ Tottenham.

Việc HLV của Tottenham uống từ một chiếc cúp có in huy hiệu của đối thủ lớn nhất của ông, đội đang thăng hoa ở đầu bảng xếp hạng trong khi đội của ông đang gặp khó khăn, là một sự cố đáng xấu hổ vào thời điểm nhạy cảm. Cộng thêm việc Tottenham sau đó đã thua Bournemouth, sự cố đó đã tạo ra một trở ngại không cần thiết cho Frank.

Tất nhiên, đó là một tai nạn đáng tiếc. Nhưng nó đã làm tăng thêm những lời bàn tán xung quanh vị trí của ông và cung cấp thêm lý do cho những người chỉ trích ông.

Sự thiếu kỷ luật của Romero

Khi bạn có một cầu thủ biết chắc mình sẽ có mặt trong đội hình xuất phát, đôi khi điều đó có thể gây hại nhiều hơn là lợi. Đối với Frank, đó là tóm tắt câu chuyện về đội trưởng Tottenham, Romero.

Rất nhiều lần, cầu thủ người Argentina đã tạo ra những khoảnh khắc quan trọng. Những khoảnh khắc cứu vãn trận đấu và có lẽ, đôi khi, cứu vãn cả sự nghiệp của anh ấy. Cú đúp quan trọng vào lưới Newcastle và bàn thắng gỡ hòa vào lưới Burnley đã chứng minh tại sao anh ấy lại không thể thiếu ở cả hai đầu sân.

Nhưng mỗi khi Frank phải cảm ơn anh ấy, ông cũng phải đối mặt với những rắc rối. Romero là người bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn, nhưng điều đó thường gây ra vấn đề cho hlv người Đan Mạch.

Nhiều lần, Frank đã công khai ủng hộ đội trưởng của mình bất chấp những nghi ngờ về tương lai của Romero và liệu anh có đủ tâm lý để đeo băng đội trưởng hay không. Mọi vấn đề đều được giải quyết nội bộ. Điều không thể phủ nhận là Frank đã bảo vệ cầu thủ này.

Ông đã được đền đáp như thế nào? Trong vài tuần cuối cùng nắm quyền, ông phải đáp trả những bình luận mà Romero đưa ra trên mạng xã hội, trong đó anh ta mô tả tình trạng "kiệt sức" của đội Tottenham do chấn thương là đáng xấu hổ. Một lần nữa, ông ấy lại bảo vệ cầu thủ này. Từ chối tước băng đội trưởng của anh ta.

Sau đó vài ngày, Romero bị truất quyền thi đấu một cách thiếu suy nghĩ trong trận đấu với Manchester United, khiến anh ta phải nghỉ thi đấu đến hết nhiệm kỳ của Frank. Một thủ lĩnh không đứng lên sát cánh cùng các đồng đội. Thay vào đó, anh ta bỏ mặc họ chiến đấu mà không có mình.

Có lẽ lời nói và hành động của Romero phản ánh cảm xúc của các cầu thủ Tottenham trong toàn đội. Trong trường hợp đó, việc Frank xoay chuyển tình thế là điều khó khăn. Nhưng, việc người lãnh đạo chủ chốt của mình lại gây hại nhiều hơn lợi là điều mà mọi HLV đều muốn tránh.

HOÀNG HÀ