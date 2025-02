Thierry Henry: ‘Bầu trời là giới hạn của Isak’

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ SPORTBible, huyền thoại của Arsenal, Thierry Henry đã chia sẻ suy nghĩ của mình về việc được so sánh với Aleksander Isak. Ông ca ngợi tiền đạo của Newcastle United vì cách tiếp cận truyền thống của anh ở vị trí số 9.

Aleksander Isak đã thắp sáng Premier League mùa giải này. Ghi được 21 bàn thắng sau 30 lần ra sân, cầu thủ người Thụy Điển đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp sau khi bước vào năm thứ ba tại Newcastle kể từ khi rời Real Sociedad vào mùa hè năm 2023.

Cú đúp gần đây của Isak vào lưới đội đứng thứ 3 Nottingham Forest hôm Chủ nhật đã giúp anh trở thành cầu thủ nhanh thứ bảy đạt được 50 bàn thắng tại Premier League, chỉ sau 76 lần ra sân tại giải đấu. Nhiều người đã coi Isak là Thierry Henry mới.

Cựu cầu thủ Arsenal, chuyên gia chạy cánh Theo Walcott là một trong những người đưa ra mối liên hệ giữa Isak và Thierry Henry. "Cậu ấy là một cái gì đó khá độc đáo ở Premier League hiện tại, và đối với tôi, cậu ấy là người gần nhất mà chúng ta từng thấy ở một Thierry Henry khác", Theo Walcott nói với BBC Sport. "Tôi muốn nói rằng cậu ấy là Henry của thế hệ này, nhưng có thêm những phẩm chất trên không".

Và chính Thierry Henry đã trả lời những so sánh khi ông ngồi xuống để nói chuyện với SPORTBible. "Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi không thích so sánh. Mọi người thích so sánh các kỷ nguyên và cầu thủ. Cậu ấy là chính mình và cậu ấy đang làm rất tốt", huyền thoại người Pháp nói về Isak.

Huyền thoại của Arsenal ca ngợi cầu thủ 25 tuổi này vì cách tiếp cận vị trí số 9 của anh: "Cậu ấy là một cầu thủ mà tôi thích vì cậu ấy có chuyển động bình thường của một số 9. Khi thấy ai đó ở quá gần mình, cậu ấy sẽ rời đi, xoay người và đi vào phía sau.

Aleksander Isak có mọi yếu tố để trở thành tiền đạo số 1 thế giới

"Cậu ấy có thể dứt điểm, có thể rê bóng và không hề khó chịu khi vào khu cấm địa từ bên phải hoặc bên trái. Cậu ấy vẫn biết mình có thể làm gì, chắc là từ những ngày còn chơi ở Real Sociedad khi cậu ấy thường chơi ở cánh. Isak là một cầu thủ giỏi, bạn phải nói như vậy".

Nói về những gì Isak có thể làm để cải thiện lối chơi của mình, Henry nói thêm: "Bạn luôn có thể cải thiện mọi thứ. Tôi nói, 'Hãy làm những gì bạn làm tốt hơn nữa.' Và điều đó đến với bạn khi bạn chơi. Điều đó đến khi bạn ở một CLB mà ngay lúc này, cả đội nhìn vào bạn như cầu cứu.

Thierry Henry từng là cầu thủ chạy cánh thiên tài ở Premier League

"Khi bạn trở thành 'anh chàng' trong đội, điều đó sẽ giúp bạn có đôi cánh. Đôi khi, điều đó có thể hơi quá sức nhưng cậu ấy trông giống như một chàng trai chấp nhận và đón nhận điều đó. Bầu trời là giới hạn đối với Isak. Ai biết cậu ấy sẽ đi xa đến đâu. Điều đó tùy thuộc vào cậu ấy và điều cậu ấy muốn chúng ta thấy".

NHẬT TÂN