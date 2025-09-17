“Thiên tài” De Bruyne dẫn dắt Napoli trở lại để đánh bại Man.City

Kevin De Bruyne cũng Napoli trở lại sân Etihad để đối đầu đội bóng cũ Man.City.

Ở tuổi 34, sau khi trải qua hàng loạt chấn thương gân kheo, De Bruyne buộc phải rời sân Etihad sau 10 năm xây dựng hình tượng vĩ đại - nơi anh đã truyền cảm hứng cho sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh, và chức vô địch Champions League lịch sử năm 2023 trong suốt một thập niên gắn bó. Vào thứ Năm này, anh một lần nữa bước trên mặt cỏ sân Etihad quen thuộc, được mong chờ trình diễn thứ đẳng cấp quen thuộc. Chỉ khác, ngôi sao người Bỉ lúc này đang là động lực cho đội bóng mới Napoli, nơi anh ghi hai bàn thắng và chơi ấn tượng để giúp nhà vô địch Italy toàn thắng sau 3 trận mùa giải mới Serie A. Tất nhiên, De Bruyne được kỳ vọng đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực của nhà vô địch Italy nhằm tạo dấu ấn tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

HLV Antonio Conte đã phải xáo trộn đội hình để phù hợp với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ này, khi tạo ra cho De Bruyne một vị trí tiền vệ sáng tạo trong khi không ảnh hưởng tiêu cực đến ngôi sao mùa trước là Scott McTominay - một cựu tiền vệ Man.United. Ví dụ gần nhất, Napoli đã áp đảo Fiorentina ngay từ những phút đầu trận thắng 3-1 tại Florence hôm thứ Bảy, khi McTominay - cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải vừa qua - dường như bị đẩy sang cánh trái nhưng vẫn thoải mái tấn công, trong khi De Bruyne - người đã ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền - liên tục tạo ra mối đe dọa với phạm vi chuyền bóng của mình.

“Vai trò mà chúng tôi đang tạo ra cho Kevin là hoàn hảo cho cậu ấy bởi vì cậu ấy thích có bóng trong chân”, Conte nói sau chiến thắng trước Fiorentina. “Kevin là một thiên tài. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một vai trò mới giúp cậu ấy có thể cống hiến hết khả năng của mình. Cậu ấy có phẩm chất tuyệt vời, cậu ấy có thể nhìn thấy những tình huống mà người khác hiếm khi thấy”.

HLV Antonio Conte sẵn sàng xáo trộn đội hình để phù hợp nhất với De Bruyne.

HLV Conte, người từng là nhà vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea, bị chỉ trích trong suốt sự nghiệp vì thiếu linh hoạt và bị cho là không có khả năng đối phó với sự khắc nghiệt của đấu trường châu Âu. Nhưng ông đã điều chỉnh phong cách kể từ khi tiếp quản Napoli và nhận thức rõ những thách thức mà các cầu thủ phải đối mặt ở đấu trường khốc liệt này, trong khi bổ sung De Bruyne chỉ là một trong nhiều nỗ lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho đội hình.

Vị chiến lược gia 56 tuổi đang nhận được sự ủng hộ từ ông chủ Aurelio De Laurentiis, người luôn thận trọng về mặt tài chính nhưng hiện đã đầu tư mạnh tay, đặc biệt sau khi nhận được khoản phí chuyển nhượng khổng lồ từ Khvicha Kvaratskhelia và Victor Osimhen. Theo đó, trung vệ chủ chốt Amir Rrahmani dù vắng mặt vì chấn thương, nhưng một tân binh khác là Sam Beukema đã vào sân rất ấn tượng hôm thứ Bảy, thậm chí còn ghi bàn ngay trong trận ra mắt. Một sự bổ sung khác là Rasmus Hojlund, tiền đạo được mượn từ Man.United, đã có khởi đầu ghi bàn thay cho Romelu Lukaku bị chấn thương. Trong khi những bản hợp đồng sáng suốt khác như thủ môn người Serbia, Vanja Milinkovic-Savic và tiền đạo người Hà Lan, Noa Lang đã củng cố thêm sức mạnh…

PHI SƠN