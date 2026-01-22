Thêm một thủ môn của đội tuyển futsal trẻ Việt Nam lên bàn phẫu thuật

Ngày 22-1, Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu đã đại diện lãnh đạo VFF đến bệnh viện thăm và động viên thủ môn Nguyễn Văn Lực của đội tuyển futsal U16 Việt Nam, vừa trải qua phẫu thuật chấn thương.

Ông Nguyễn Minh Châu thăm hỏi thủ môn Nguyễn Văn Lực sau ca phẫu thuật.

Thủ môn Nguyễn Văn Lực bị tổn thương dây chằng chéo trước đầu gối phải trong trận ra quân của đội tuyển futsal U16 Việt Nam tại Giải vô địch futsal U16 Đông Nam Á 2025 và buộc phải tiến hành phẫu thuật.

Anh cũng là cầu thủ thứ hai của đội futsal trẻ Việt Nam tiến hành phẫu thuật sau khi tham dự giải Đông Nam Á. Gần đây nhất là trường hợp thủ môn Đoàn Tuấn Phong của đội tuyển futsal U19 Việt Nam, cũng gặp chấn thương dây chằng đầu gối và được phẫu thuật.

Tại buổi thăm hỏi, Phó Tổng thư ký Nguyễn Minh Châu đã động viên thủ môn Nguyễn Văn Lực giữ vững tinh thần lạc quan, tuân thủ nghiêm túc phác đồ điều trị, kiên trì tập hồi phục để sớm trở lại tập luyện và thi đấu. Đồng thời, Phó Tổng thư ký khẳng định VFF sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi sát quá trình điều trị, kịp thời có những hỗ trợ cần thiết nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tuyển thủ trẻ trong giai đoạn hồi phục.

CAO TƯỜNG