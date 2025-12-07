Thể thao Việt Nam với trọng trách và trách nhiệm giành 110 HCV SEA Games 33

Đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Đoàn thể thao Việt Nam chính thức có mặt tại SEA Games 33-2025. Khi Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh và các cán bộ, thành viên của thể thao Việt Nam đặt chân tới Thái Lan vào chiều ngày 7-12, điều đó đã khẳng định tất cả sẵn sàng nhập cuộc tranh tài trong những ngày sôi động sắp tới của Đại hội thể thao Đông Nam Á trên đất nước Thái Lan.

“Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu với tinh thần cao nhất và quyết tâm hết mình vì màu cờ sắc áo, đạt những kết quả bằng tinh thần thể thao. Chúng tôi sẽ nỗ lực đạt các mục tiêu đề ra”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã chia sẻ trước truyền thông khi lên đường sang Thái Lan tranh tài.

Tại 2 kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á liên tiếp trước đây là SEA Games 31 và 32, Đoàn thể thao Việt Nam đều dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Ở kỳ SEA Games 32-2023 tại Campuchia, chúng ta đã đạt tổng thành tích 355 huy chương (136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ) để dẫn đầu chung cuộc qua những nội dung đã thi đấu.

Trong 11 tháng chuẩn bị chuyên môn và rà soát kỹ lưỡng từng HLV, VĐV để chọn lực lượng chính thức vào thành phần 1.165 thành viên tham dự SEA Games 33-2025, bộ phận chuyên môn của Cục TDTT Việt Nam đã làm việc cẩn thận từ đó báo cáo chi tiết tới Bộ VH-TT-DL và lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam những kế hoạch chuẩn bị Đại hội lần này. Mục tiêu ban đầu được nhà quản lý xây dựng là phấn đấu giành từ 80 tới 100 HCV. Tiếp đó, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL xem xét kỹ lưỡng và giao chỉ tiêu ngành thể thao Việt Nam phải tập trung hoàn thành mục tiêu đạt 100 HCV. Tại Lễ xuất quân tham dự SEA Games 33-2025, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh đã chia sẻ chỉ tiêu hướng tới của chúng ta tại Thái Lan năm nay là đạt từ 90 tới 110 HCV.

Có thể hiểu, từng chỉ số thành tích đề ra đã thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, những sự thay đổi đó hoàn toàn dựa trên phân tích khoa học và khả năng thực tiễn thành tích mà từng đội tuyển thể thao quốc gia hướng tới.

SEA Games 33-2025 đưa vào tranh tài 66 môn, phân môn của 50 môn chính thức và 1 môn đặc biệt (MMA). Toàn đại hội sẽ tổ chức thi đấu 579 bộ huy chương.

Tuyển thủ Việt Nam tự tin tranh tài tại Thái Lan năm nay. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Theo đăng ký dự kiến, Đoàn thể thao Việt Nam dự tranh 443 nội dung tại SEA Games 33-2025. Tại các phiên họp kỹ thuật trước giờ tranh tài của từng môn thể thao, các đội tuyển quốc gia sẽ xem xét tổng thể lần cuối và đưa ra quyết định xác nhận tham dự từng nội dung cụ thể. Về cơ bản, bây giờ không còn là thời điểm xem xét mà 1.165 thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng tranh tài chinh phục mục tiêu 110 HCV.

Không ít ý kiến cho rằng, các chỉ số mục tiêu HCV có thể sẽ khiến áp lực đè nặng trên đôi vai từng HLV, VĐV của thể thao Việt Nam. Dẫu vậy, tất cả tuyển thủ ở các đội tuyển quốc gia đều bày tỏ rằng họ rất tự tin sau quá trình chuẩn bị để quyết tâm ra thi đấu mang vinh quang về cho tổ quốc.

Tuyển thủ quyết tâm giành thành tích cao nhất tại SEA Games 33-2025. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Trong sự chuẩn bị chuyên môn, Đoàn thể thao Việt Nam còn hướng tới nhiệm vụ quan trọng đạt nhiều thành tích cao ở các môn, nhóm nội dung thuộc chương trình Olympic được tổ chức tại SEA Games 33-2025. Kết quả những môn, nội dung này sẽ là 1 trong những thước đo trình độ để chúng ta có chuẩn bị cho các Đại hội lớn diễn ra tiếp sau SEA Games 33-2025.

Theo chương trình, Lễ thượng cờ Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025 sẽ thực hiện vào chiều ngày 8-12 theo giờ địa phương ở Bangkok (Thái Lan). Ngày 9-12, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam – ông Nguyễn Văn Hùng sẽ gặp mặt động viên Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33-2025. Dự kiến, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng sẽ dự khán Lễ khai mạc SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN