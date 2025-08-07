Thầy trò HLV Roland khởi động cuộc đua tranh vé dự VCK U17 châu Á 2026

Ngay sau khi bốc thăm chia bảng cho vòng loại U17 nữ châu Á 2026, AFC cũng tiến hành bốc thăm cho giải đấu U17 của nam. Đội tuyển U17 Việt Nam ở bảng C, với sự góp mặt các đối thủ quen thuộc gồm Malaysia, Singapore, Hồng Kông (TQ), Quần đảo Bắc Mariana và Macau (TQ) – bảng này sẽ thi đấu tại Việt Nam.

U17 Việt Nam có lợi thế lớn khi sẽ thi đấu trên sân nhà ở vòng loại.

Vòng loại U17 châu Á 2026 áp dụng thể thức thi đấu mới: 38 đội được chia thành 7 bảng (3 bảng có 6 đội, 4 bảng có 5 đội). 7 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK. Ngoài ra, 9 đội được đặc cách vào thẳng gồm chủ nhà Qatar (nước chủ nhà FIFA U17 World Cup 2026) và 8 đội vào tứ kết giải U17 châu Á 2025: Uzbekistan, Saudi Arabia, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan, Nhật Bản, UAE và Indonesia.

Theo kế hoạch, các trận Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 22-11 đến 30-11-2025, trong khi VCK được tổ chức tại Saudi Arabia vào tháng 5-2026. Tám đội dẫn đầu VCK sẽ đại diện châu Á tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Nhằm chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng này, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tập trung vào cuối tháng 10 với lực lượng nòng cốt được tuyển chọn từ các cầu thủ có phong độ nổi bật tại giải U17 quốc gia 2025. Dự kiến, đội sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản trước khi bước vào cuộc đua tại vòng loại. Trước đó, hồi tháng 6-2025, đội đã tham dự giải quốc tế tại Trung Quốc và thu được những kết quả tích cực: thắng Saudi Arabia 2-1, hòa Trung Quốc 2-2 và thua Australia 1-2.

Sự chuẩn bị chủ động và kỹ lưỡng cùng lợi thế sân nhà được kỳ vọng là những yếu tố then chốt giúp U17 Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào VCK, đồng thời hướng tới cạnh tranh suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

CAO TƯỜNG