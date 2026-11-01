Thắng điểm Mbili, Canelo giành lại đai WBC hạng siêu trung

Thắng thuyết phục Christian Mbili với điểm số 117-110, 116-111, và 115-112 từ cả 3 thành viên ban giám khảo, Canelo Alvarez giành lại đai WBC hạng siêu trung.

Canelo giành lại đai WBC hạng siêu trung (Ảnh: DAZN)

Trên sàn đài tại Kingdom Arena (Riyadh, Saudi Arabia), Canelo vẫn là chính mình, bất chấp hơn 1 năm vắng bóng vì phẫu thuật khuỷu tay và thất bại trước Terence Crawford trong lần thượng đài gần nhất.

Theo ESPN, với màn trình diễn áp đảo sau 12 hiệp đấu, Canelo đã hạn chế các đòn tấn công của đối thủ sở hữu đai vô địch có quốc tịch Canada, nhưng là người gốc Cameroon. Canelo nhận xét màn trình diễn của mình là “hoàn hảo” sau trận đấu.

“Thật khó để diễn tả”, Alvarez nói về cảm xúc sau trận đấu, “Cảm giác này thật không thể tin được, giống như đai vô địch đầu tiên của tôi vậy. Tôi đã có 21 năm thi đấu chuyên nghiệp. 16 năm trước, tôi giành được danh hiệu đầu tiên".

"Giờ đây, tôi lại giành được danh hiệu một lần nữa. Thế nên, tôi cảm thấy rất tự hào”, võ sĩ 36 tuổi người Mexico xúc động chia sẻ sau khi giành lại đai vô địch hạng siêu trung của tổ chức WBC.

Canelo đối mặt với nhiều câu hỏi trước trận, nhưng đã có màn trình diễn được đánh giá là điềm tĩnh và phòng thủ hiệu quả trước một nhà vô địch bất bại, người thể hiện mục tiêu tấn công ngay từ đầu.

Mbilli liên tục tấn công trong suốt 12 hiệp nhưng dường như mất tinh thần và cạn ý tưởng vào hiệp 7. Theo thống kê từ CompuBox, Alvarez đã tung ra đến 132 cú đấm uy lực - so với chỉ 99 cú đánh của Mbilli.

Canelo cũng lên tiếng ca ngợi HLV trưởng Eddy Reynoso vì ông giúp vạch ra một kế hoạch thi đấu bài bản và sự thực hiện xuất sắc của toàn đội, trong đó có anh, để một lần nữa trở thành Nhà vô địch quyền Anh chuyên nghiệp thế giới.

“Cấu trúc chiến thuật từ Eddy luôn luôn chuẩn xác”, Canelo chia sẻ, “Việc của chúng tôi là thực hiện đúng nhiệm vụ: Di chuyển, tung các đòn đấm thọc, làm tốt nhất những gì mà tôi vẫn hay làm”.

“Tôi biết Mbilli là một võ sĩ mạnh mẽ. Việc cậu ta không tung ra được nhiều đòn đấm đơn giản là vì rất khó để ra đòn khi đối đầu với tôi”, Canelo đánh giá về đối thủ của mình.

Mbilli đã nỗ lực gây áp lực lên Canelo nhưng chưa bao giờ thành công trong việc làm đối thủ nao núng hay khó chịu. Ở hiệp 3, Canelo còn vẫy tay gọi Mbilli tiến lại gần dây đài, khuyến khích Mbilli tung nhiều cú đấm hơn.

Mbilli làm theo, nhưng điều đó dường như chỉ làm anh tự bào mòn thể lực. Dù không xuất hiện dấu hiệu kiệt sức hoàn toàn, nhưng nguồn năng lượng của anh dường như suy giảm rõ rệt ở các hiệp giữa trận.

“Họa vô đơn chí”, vì tấn công quá hăng hái và không kiểm soát tốt các đòn quyền của mình, Mbili còn bị trọng tài Hector Afu trừ 1 điểm ở hiệp 8 vì các đòn đấm phạm quy.

Điểm duy nhất Alvarez có thể bị chỉ trích là việc anh không chủ động tìm kiếm cơ hội tung đòn knock-out đối thủ. Tuy nhiên, đây vốn đã là phong cách thi đấu quen thuộc của võ sĩ này trong vài năm trở lại đây, nhất là khi anh đã bước sang tuổi 30.

Khi trọng tài tuyên bố Canelo giành chiến thắng, anh đã hét lên sung sướng, trong khi phía khán đài, cờ Mexico đã được phất lên, bay phấp phới. Hành trình quay trở lại của Canelo đã được tái khởi động.

Đ.Hg.