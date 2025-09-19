Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công danh hiệu Futsal U20 quốc gia

Vượt qua đội chủ nhà U20 Thái Sơn Nam TPHCM sát nút 3-2 ở trận chung kết vào tối 19-9, U20 Thái Sơn Bắc đã bảo vệ thành công danh hiệu tại Giải futsal U20 quốc gia 2025.

Lợi thế được thi đấu trên sân nhà giúp U20 Thái Sơn Nam TPHCM nhập cuộc chủ động, dồn ép đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội. Phút 14, Tiến Hùng dứt điểm chính xác mở tỷ số cho thầy trò HLV Nguyễn Bảo Trung.

Tuy nhiên, U20 Thái Sơn Bắc đã cho thấy bản lĩnh khi không nao núng, tổ chức lại thế trận. Đúng vào giây cuối cùng của hiệp một, Nhân Nam kịp thời gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Sang hiệp hai, U20 Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Nhưng Hữu Bắc ở phút 25 tung cú dứt điểm chuẩn xác, đưa U20 Thái Sơn Bắc vươn lên dẫn 2-1. Chỉ 10 giây sau, Hoàng Phong lập tức cân bằng tỷ số 2-2 cho U20 Thái Sơn Nam TPHCM, đẩy trận chung kết lên cao trào.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 38. Trong một pha đột phá quyết đoán, Hữu Bắc lần thứ hai ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-2 cho U20 Thái Sơn Bắc. Những phút cuối, U20 Thái Sơn Nam TPHCM dồn toàn lực tấn công nhưng không thể tìm thêm bàn gỡ, đành chấp nhận vị trí quân.

Chiến thắng này giúp U20 Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công ngôi vương, đồng thời tiếp tục chứng minh đại diện đến từ Hà Nội vẫn là trung tâm đào tạo tài năng futsal hàng đầu tại Việt Nam.

Trước đó, trong trận tranh hạng Ba, U20 Sài Gòn Titans đánh bại U20 Tân Hiệp Hưng TPHCM sát nút 2-1 để giành huy chương đồng.

Kết quả chung cuộc tại Giải futsal U20 quốc gia 2025: Đội vô địch: U20 Thái Sơn Bắc Đội á quân: U20 Thái Sơn Nam TPHCM Đội hạng ba: U20 Sài Gòn Titans Giải phong cách: U20 Thái Sơn Bắc Cầu thủ xuất sắc và Vua phá lưới: Nguyễn Hữu Bắc (U20 Thái Sơn Bắc, 12 bàn) Thủ môn xuất sắc: Hoàng Tuấn Phong (U20 Thái Sơn Bắc)

