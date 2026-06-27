Tây Ban Nha trả giá rất đắt cho ngôi đầu bảng

Đội tuyển Tây Ban Nha tiến vào vòng 32 đội với tư cách đội đầu bảng H sau trận thắng Uruguay 1-0, nhưng phải trả giá rất đắt khi Yeremy Pino dường như đã kết thúc hành trình World Cup 2026, trong khi một cầu thủ chạy cánh khác Nico Williams dính chấn thương cơ.

HLV De la Fuente (trái) hiện thiếu trầm trọng các lựa chọn ở 2 cánh của tuyển Tây Ban Nha.

Williams và Pino đều được tung vào sân trong hiệp 2 trận đấu ở Guadalajara (Mexico), sau khi Alex Baena đưa Tây Ban Nha vươn lên trước giờ nghỉ. Nhưng khả năng tiếp tục tham gia giải đấu của cả 2, đặc biệt là Pino, hiện đang bị nghi ngờ. Pino dính chấn thương xương đòn trong một cú ngã - và phải kết thúc trận đấu trong đau đớn - còn Williams bị vấn đề về cơ bắp dù chỉ mới bình phục chấn thương.

“Nico cảm thấy hơi khó chịu. Có thể là do căng cơ hoặc chỉ là mệt mỏi, chúng ta phải đợi đến ngày mai mới biết chắc chắn”, De la Fuente nói. “Tuy nhiên, và tôi thực sự rất buồn về điều này, điều khiến tôi lo lắng nhất là chấn thương của Yeremy. Trông có vẻ nghiêm trọng và rất có khả năng cậu ấy sẽ bỏ lỡ phần còn lại của giải đấu”.

Những chấn thương mới nhất khiến HLV De la Fuente thiếu trầm trọng các lựa chọn ở 2 cánh, có thể giáng một đòn mạnh vào hy vọng giành vinh quang World Cup lần thứ 2 của La Roja. Hiện Lamine Yamal vẫn chưa chơi đủ 90 phút trong hơn 2 tháng kể từ khi trở lại sau chấn thương gân kheo, trong khi tân binh của Liverpool, Victor Munoz chưa ra sân tại World Cup sau khi tái phát vấn đề về cơ bắp.

Nhà vô địch châu Âu đã không thể hiện được phong độ tốt nhất của mình ở Guadalajara khi chỉ thắng nhờ sai lầm của thủ môn Fernando Muslera đã dẫn đến bàn thắng của Alex Baena. La Roja sẽ đối đầu với tuyển Áo hoặc Algeria tại Los Angeles (Mỹ) ở vòng 32 đội. HLV De la Fuente thừa nhận đội bóng của ông cần phải cải thiện khi vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu.

"Tôi tự hào về các cầu thủ của mình trong một trận đấu đã đẩy chúng tôi đến giới hạn về mọi mặt, đòi hỏi thể lực rất cao và rất quyết liệt, nhưng chúng tôi đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình”, De la Fuente nói thêm. “Chúng tôi biết mình có thể gặp khó khăn trong những trận đấu như thế này và điều quan trọng nhất là chúng tôi đã vượt qua thử thách, ngay cả khi màn trình diễn không thực sự rực rỡ”.

LINH SƠN