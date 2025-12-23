Tây Ban Nha kết thúc năm ở vị trí số FIFA

Với World Cup 2026 chỉ còn hơn 6 tháng nữa là bắt đầu tại khu vực Bắc Mỹ, đội tuyển bóng đá quốc gia nam Tây Ban Nha sẽ bước vào năm mới với vị trí số 1 của FIFA, trong khi 2 trong 3 quốc gia chủ nhà của giải đấu năm 2026 có thứ hạng rất sát nhau.

Bảng xếp hạng mới được công bố hôm thứ Hai với một số thay đổi nhỏ, chỉ tính các trận đấu tại Cúp Ả Rập sau khi bảng xếp hạng trước đó được công bố vào ngày 19-11. Tốp 10 vẫn không thay đổi, khi Tây Ban Nha sau thành công ở vòng loại World Cup vẫn đang dẫn đầu. La Roja đã giữ vững ngôi vương kể từ khi soán ngôi Argentina vào tháng 9, dù khoảng cách điểm số với các đội xếp sau khá sít sao. Tây Ban Nha có 1.877,18 điểm. Đội tuyển Argentina, đương kim vô địch World Cup, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng cuối cùng năm 2025 với 1.873,33 điểm. Trong khi đội á quân thế giới Pháp đứng thứ 3 với 1.870 điểm. Tuyển Anh và Brazil hoàn thành tốp 5, trong khi Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức và Croatia lần lượt xếp sau hoàn thành tốp 10.

Đối với 3 nước đồng chủ nhà World Cup 2026, tuyển Mỹ sẽ kết thúc năm ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, trong khi Mexico đứng ngay sau ở vị trí thứ 15. Canada được xếp hạng thứ 27. Theo kết quả bốc thăm vòng bảng vòng chung kết gần đây, Mexico khai mạc giải đấu vào ngày 11-6 gặp Nam Phi (hạng 61) tại Mexico City. Tuyển Mỹ sẽ chơi trận mở màn gặp Paraguay (hạng 39) vào ngày 12-6 tại Los Angeles, trong cùng ngày Canada bắt đầu hành trình của mình gặp một đội chưa được xác định tại Toronto.

FIFA cho biết đội tuyển Việt Nam đã leo lên 3 bậc lên vị trí thứ 107, và là đội tuyển có bước nhảy vọt lớn nhất. Bảng xếp hạng tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 19-1.

LINH SƠN