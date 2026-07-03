Tây Ban Nha - Áo 3-0: Oyarzabal ghi cú đúp thứ 2, La Roja nhẹ nhàng đi tiếp

Tây Ban Nha trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên giữ sạch lưới trong cả 4 trận đấu đầu tiên tại một kỳ World Cup, kể từ Thụy Sĩ năm 2006, sau khi Mikel Oyarzabal ghi cú đúp đánh bại đội tuyển Áo 3-0 để giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.

HLV Luis de la Fuente thực hiện 2 sự thay đổi trong đội hình so với trận thắng kém thuyết phục Uruguay 1-0. Pedro Porro và Dani Olmo được tin tưởng thay cho Marcos Llorente và Mikel Merino, và họ đã ghi dấu ấn mạnh mẽ vào nỗ lực phá vỡ hệ thống phòng ngự lùi sâu của đối thủ. Olmo là chủ nhân của pha bóng nổi bật đầu tiên ở phút 28, suýt tạo nên siêu phẩm bàn thắng sau pha kéo bóng tinh tế trong vòng cấm, tiếc là hậu vệ tuyển Áo kịp lùi về phá bóng.

Phút 30, Marc Cucurella sút cận thành tung lưới thủ môn Alexander Schlager nhưng bàn thắng không được công nhận do đồng đội của anh gây sức ép, hạn chế tầm hoạt động của thủ môn tuyển Áo. Chỉ 2 phút sau, Mikel Oyarzabal tung cú sút chéo góc hiểm hóc từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Schlager đổ người kịp thời cứu thua. Tuyển Áo cuối cùng cũng gục ngã trước áp lực khủng khiếp, khi ở phút 36, Oyarzabal dứt điểm hiểm hóc ghi bàn sau đường căng ngang từ cánh trái của Cucurella.

Cơ hội kép bị bỏ lỡ ở phút 45+2, khi xà ngang từ chối cú sút phạt đẹp mắt của Alex Baena và sau đó Yamal đá bồi nhưng không thắng được thủ môn Schlager, đã khép lại hiệp 1 vượt trội hoàn toàn của nhà đương kim vô địch châu Âu. Tây Ban Nha tạo ra 11 cú sút, trong đó có 6 cú sút trúng đích - trong khi Áo chỉ có 2 cú sút mà không có cú sút nào trúng đích. Điều đáng ngạc nhiên là đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha dẫn trước trong hiệp một ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ năm 2002, khi đối đầu với Cộng hòa Ireland.

Diễn biến không thay đổi trong hiệp 2, trước khi Pedro Porro đánh đầu tung lưới Áo sau pha tạt bóng như đặt của Baena, nhân đôi cách biệt ở phút 66. Một thống kê rất đáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha ghi được 2 bàn thắng trong một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ chiến thắng 3-0 trước Thụy Sĩ vào ngày 2-7-1994, tức là đúng 32 năm sau!!!

Phút 84, Yamal lại phải thất vọng khi lần này trung vệ David Alaba là người đã ngăn cản anh ghi bàn ngay trên vạch vôi. Ngôi sao 18 tuổi rời sân ngay sau đó, và dù không ghi được bàn Yamal cũng tiếp tục gia tăng kỷ lục của mình: thắng cả 9 trận đá chính tại các giải đấu lớn cho Tây Ban Nha, thành tích 100% tốt nhất khi đá chính của bất kỳ cầu thủ châu Âu nào trong lịch sử World Cup/Euro.

Phút 89, Cucurella lần thứ 2 chuyền bóng để Oyarzabal lần thứ 2 đánh bại thủ môn Schlager. Đây là cú đúp thứ 2 của Oyarzabal tại giải sau trận thắng Saudi Arabia 4-0 ở vòng bảng. Kể từ đầu năm 2025, chỉ có Erling Haaland của Na Uy (22) là có nhiều bàn thắng quốc tế hơn Oyarzabal (16) trong số các cầu thủ châu Âu. Chung cuộc Tây Ban Nha thắng 3-0 trước tuyển Áo, giành quyền vào vòng 16 đội với các đối thủ tiềm năng là Bồ Đào Nha hoặc Croatia.

VIỆT TÙNG