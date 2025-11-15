Tân HLV tuyển Thuỵ Điển muốn đặt nền móng cho vòng play-off

Đội tuyển Thuỵ Điển đã trải qua một kỳ vọng loại World Cup được đánh giá là tồi tệ nhất lịch sử, nhưng ít nhất họ vẫn còn cơ hội thứ 2 tại vòng play-off vào tháng 3 năm sau nhờ thành tích tốt vô địch UEFA Nations League một năm trước.

Nhiệm vụ của tân HLV Graham Potter trong bản hợp đồng ngắn hạn là dẫn dắt Thụy Điển vượt qua vòng play-off.

Chuỗi 3 trận thua liên tiếp của Thụy Điển, bao gồm cả trận gặp Thụy Sĩ trên sân nhà vào tháng trước, đã khiến HLV trước đó là Jon Dahl Tomasson mất việc, và khiến đội bóng xếp cuối bảng trong bảng đấu 4 đội. Nhiệm vụ của tân HLV Graham Potter trong bản hợp đồng ngắn hạn ban đầu là dẫn dắt Thụy Điển vượt qua vòng play-off khu vực châu Âu vào tháng 3. FIFA sẽ tổ chức lễ bốc thăm vòng play-off vào thứ Năm tuần tới tại Zurich.

Trận đấu đầu tiên của Potter với Thụy Điển, 7 tuần sau khi nhà cầm quân người Anh bị West Ham sa thải, sẽ diễn ra vào thứ Bảy trên sân đội đầu bảng Thụy Sĩ - đội có thể giành vé đến World Cup tại Bắc Mỹ nếu giành chiến thắng. Potter khẳng định mong muốn giúp các cầu thủ nhanh chóng vượt qua nỗi thất vọng: “Đội tuyển đang ở trong tình thế khó khăn. Về mặt kết quả, chiến dịch đã không diễn ra như chúng tôi mong muốn. Khi điều đó xảy ra, sẽ có rất nhiều đau đớn và thất vọng”.

Potter nhấn mạnh mục tiêu ưu tiên là “giúp các cầu thủ cảm thấy tốt hơn trên sân cỏ”. Nhà cầm quân người Anh tiếp cận công việc bằng cách cải thiện về mặt cảm xúc trong việc xây dựng đội bóng, đồng thời mô tả các thông điệp trên sân là “tương đối rõ ràng và tương đối đơn giản”. Mặc dù vậy, hiện tại Potter không có tiền đạo Viktor Gyokeres của Arsenal cùng cặp đôi Dejan Kulusevski và Lucas Bergvall của Tottenham do chấn thương.

Tiền đạo đắt giá nhất ngoại hạng Anh Alexander Isak của Liverpool đã có thể ra sân.

Nhưng tiền đạo Alexander Isak của Liverpool, cầu thủ đắt giá nhất ngoại hạng Anh khi được ký hợp đồng với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 125 triệu bảng Anh (170 triệu USD) vào tháng 9, đã có thể ra sân. Tuy nhiên Potter cho biết, chân sút này không thể chơi trọn vẹn 2 trận đấu với Thụy Sĩ và trận đấu trên sân nhà với Slovenia vào thứ Ba.

Potter đã tạo dựng được danh tiếng đáng ngưỡng mộ khi đưa CLB của một thị trấn nhỏ Ostersund từ hạng 4 lên đỉnh cao, và giành Cúp Quốc gia Thụy Điển, trong 7 năm, tính đến năm 2018. Potter đã nói tiếng Thụy Điển trong phần lớn thời lượng của buổi họp báo kéo dài nửa tiếng tại Stade de Genève. “Tôi nói chuyện với nhiều cầu thủ bằng tiếng Anh vì điều đó tốt hơn cho họ và dễ dàng hơn cho tôi”, ông nói. “Tôi cũng nghĩ rằng việc cải thiện tiếng Thụy Điển của mình là rất quan trọng”.

