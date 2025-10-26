Tầm nhìn chiến thuật của Ruben Amorim bắt đầu hiện hình: Man United tìm thấy ánh sáng từ các tân binh

Sau gần một năm sống trong bóng tối của thất vọng, Manchester United cuối cùng cũng có lý do thực sự để lạc quan. Chiến thắng 4-2 trước Brighton không chỉ giúp Quỷ Đỏ nối dài chuỗi ba trận thắng liên tiếp tại Premier League – điều chưa từng có dưới thời Ruben Amorim – mà còn là minh chứng rõ nét cho việc triết lý chiến thuật của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang dần được định hình.

Ba chiến thắng và bước tiến thực sự

Với Sir Alex Ferguson, “ba trận thắng liên tiếp” chỉ là chuyện thường nhật. Nhưng với HLV Amorim, người đã mất gần 11 tháng để có hai chiến thắng liền nhau, thì đây là bước ngoặt. Man United tạm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng – thậm chí trên cả Liverpool – sau gần một năm quanh quẩn ở nửa dưới.

Dù 20 phút cuối trước Brighton cho thấy sự mong manh khi họ suýt đánh rơi lợi thế ba bàn, màn trình diễn tổng thể vẫn đáng khích lệ. Amorim thừa nhận rằng ông hài lòng với trận thắng này hơn cả chiến thắng lịch sử tại Anfield, bởi đội bóng đã thể hiện được tính chủ động và gắn kết mà ông mong muốn.

Lần đầu tiên dưới thời Amorim, cả ba tân binh tấn công đều để lại dấu ấn. Bryan Mbeumo lập cú đúp đầu tiên trong màu áo Man United, Matheus Cunha ghi bàn thắng mở tài khoản, còn Benjamin Sesko đóng góp một pha kiến tạo. Với Mbeumo, cú đúp là lời khẳng định về sự hòa nhập và giá trị. Còn với Cunha, bàn thắng đầu tiên tại Old Trafford – cú cứa lòng kỹ thuật từ 19 mét – là dấu mốc mang tính giải tỏa, khép lại chuỗi ngày nặng nề vì chưa thể ghi bàn. Amorim chia sẻ: “Cậu ấy đã vật lộn để che giấu áp lực, giờ thì không cần nữa.”

Khoản đầu tư 200 triệu bảng cho hàng công đã bắt đầu phát huy hiệu quả. HLV Fabian Hurzeler của Brighton cũng phải thừa nhận “đó là khoản chi đúng chỗ”. Khoản chi này đã mang lại cho Man United tốc độ và sự mạnh mẽ hơn nhiều ở khu vực cuối sân. Đây là một đội bóng phù hợp hơn để thực hiện lối chơi pressing và có thể chủ động tấn công. Cuối cùng, những người hâm mộ đã có thể thấy được phác thảo về những gì Amorim đang cố gắng xây dựng. Pha lập công của Mbeumo đến từ đường chuyền của Sesko là hình ảnh tượng trưng cho cấu trúc tấn công mới mà Amorim đang định hình – nơi tốc độ, di chuyển và sự gắn kết được đặt lên hàng đầu.

Casemiro và vai trò của những nhân tố cũ

Không chỉ các tân binh, những cầu thủ kỳ cựu cũng góp công lớn. Casemiro, người từng bị nghi ngờ về phong độ, đã có bàn thắng cùng một pha kiến tạo trong hiệp một. Khi anh rời sân, Man United lập tức trở nên thiếu ổn định – minh chứng cho ảnh hưởng sâu sắc của tiền vệ người Brazil.

Trận thắng này cũng chấm dứt chuỗi năm năm không thể đánh bại Brighton tại Old Trafford. Hurzeler thừa nhận đội bóng của ông “tặng bốn món quà” cho đối thủ, nhưng sự khác biệt nằm ở việc Man United biết tận dụng cơ hội – điều họ đã thiếu trong nhiều tháng trước đó.

Sự Bền Vững Mới Là Chìa Khóa

Mặc dù việc hai cầu thủ vào sân thay người của Brighton, Charalampos Kostoulas (18 tuổi) và James Milner (39 tuổi), kết hợp để ghi bàn đã khiến Man United phải chịu đựng những phút cuối đầy lo lắng, Amorim vẫn có thể mỉm cười. "Chúng tôi đã phải chịu đựng một chút ở cuối trận, nhưng chúng tôi sẽ không phải là Man United nếu không phải chịu đựng một chút," ông nói.



Nếu trước đây, họ thường rơi vào trạng thái bị động, thì nay đội bóng đã dám kiểm soát và áp đặt thế trận. Điều quan trọng hơn cả là tinh thần. Sau thời gian dài chìm trong hoài nghi, người hâm mộ Old Trafford đã thấy lại năng lượng, sự tự tin và tính cạnh tranh. Amorim dường như đã khơi dậy được nguồn cảm hứng vốn ngủ quên từ sau thời Ferguson.

Tuy nhiên, chính Amorim là người đầu tiên nhắc nhở về sự tỉnh táo. Sau khi được phóng viên hỏi về chuỗi thắng, ông chỉ mỉm cười: “Anh nói đúng, đó mới chỉ là ba tuần. Và mọi thứ có thể thay đổi trong ba tuần tới”. Câu nói ấy tóm gọn triết lý của ông – sự khiêm tốn và thực tế. Manchester United đã nhiều lần bùng nổ ngắn hạn rồi nhanh chóng sụp đổ. Những khoảnh khắc lóe sáng chưa bao giờ là vấn đề, mà là khả năng duy trì và phát triển chúng.

Sự tiến bộ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu được duy trì qua tháng, qua mùa. Amorim hiểu rõ rằng để “sang trang”, đội bóng phải xây được nền tảng ổn định – điều mà họ đã đánh mất suốt một thập kỷ.

Trong ba tuần tới, United sẽ đối đầu chuỗi đối thủ được xem là phép thử thực sự. Đây là giai đoạn để xác định xem ba chiến thắng vừa qua là bước khởi đầu cho một hành trình mới hay chỉ là khoảnh khắc bừng sáng tạm thời. Tầm nhìn của Amorim đã dần hiện rõ – một đội bóng năng động, linh hoạt, kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Nhưng thành công chỉ được công nhận khi họ biến những “tín hiệu tốt” thành “chuẩn mực mới”.

Manchester United cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng, nhưng như chính Amorim nói, “điều quan trọng không phải là nhìn thấy ánh sáng – mà là giữ được nó”.

HỒ VIỆT