Tại sao Man United đặt cược vào tài năng thô của thủ môn Senne Lammens

Manchester United đã đầu tư vào tiềm năng to lớn của một thủ môn người Bỉ 23 tuổi, và có những nét tương đồng với David de Gea ở tân binh mới của họ.

Senne Lammens đã đến sân Bosuil của Royal Antwerp vào sáng thứ Hai, thu dọn một vài đồ đạc và vội vã đến sân bay quốc tế Antwerp mà không nói lời tạm biệt với đồng đội. Anh đến Manchester vào giữa trưa và được đưa ngay đến trung tâm huấn luyện Carrington của Man United để hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 18 triệu bảng.

Lammens đã thu hút sự chú ý tại Old Trafford và khắp châu Âu trong nhiều tháng sau khi phá vỡ các mô hình xG (chỉ số dự kiến) trong mùa giải đầu tiên ấn tượng tại Antwerp ở giải VĐQG Bỉ. Anh được miễn nhiệm vụ tại câu lạc bộ trong hai tuần qua khi thương vụ tiến triển. Tuy nhiên, thủ môn 23 tuổi này phải chờ đến những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng khi Man United cân nhắc Emiliano Martinez của Aston Villa, dẫn đến một ngày hạn chót chuyển nhượng đầy kịch tính.

Martinez là lựa chọn an toàn mà hlv Ruben Amorim muốn, một thủ môn đã khẳng định mình ở Premier League và vô địch World Cup, mang tính cách mạnh mẽ mà Man United đang thiếu. Tuy nhiên, mức lương và giá đòi hỏi của Villa quá cao, đòi hỏi phải đẩy Andre Onana đi. Thực tế thì Man United đã cố gắng đưa Onana sang Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần, nhưng thương vụ không thành.

Dù vậy, Lammens đại diện cho kiểu chuyển nhượng mà nếu phát huy hết tiềm năng, có thể mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với Martinez 32 tuổi. Hình ảnh hiện lên là một David de Gea trẻ tuổi, người gia nhập Man United khi mới 20 và phát triển thành một trong những thủ môn cản phá xuất sắc nhất thế giới. Dù so sánh này có phần cao xa, Lammens có nét gì đó của De Gea, một dáng người cao lớn thường dùng chân để thực hiện những pha cứu thua kỳ diệu.

Lammens trong thời gian ngắn tại Club Brugge (Reuters)

Việc xem các đoạn clip về Lammens thật sự hấp dẫn, cho thấy một thủ môn nhanh nhẹn dường như bao phủ mọi góc khung thành cùng lúc. Một số pha cứu thua thấp của anh đặc biệt ấn tượng, nhanh chóng chuyển trọng tâm trước khi vung tay cản bóng như lưỡi của một con tắc kè.

Đồng hương nổi tiếng Thibaut Courtois là một so sánh rõ ràng khác, và Lammens có thể kế thừa vị trí số 1 của Bỉ từ người đàn anh 33 tuổi, dù anh phải cạnh tranh với các đối thủ khác. Anh không có mặt trong đội tuyển quốc gia mới nhất do tin đồn chuyển nhượng, khi HLV Rudi Garcia chọn thủ môn 20 tuổi Mike Penders của Strasbourg.

Tuy nhiên, các số liệu thống kê cho thấy Lammens là một tài năng đặc biệt. Mùa trước, anh đối mặt với các cú sút có tổng cộng 45 bàn thắng kỳ vọng (xG) ở giải VĐQG nhưng chỉ để lọt lưới 32 bàn, ngăn chặn được 13 bàn hơn mức trung bình. Nói cách khác, anh cản phá thêm 0,5 bàn mỗi trận so với thủ môn trung bình – không thủ môn nào ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu đạt được giá trị gia tăng đáng kinh ngạc như vậy.

Không chỉ khả năng cản phá nổi bật. Vấn đề của De Gea khi đến Premier League năm 2011 là thể chất, và anh gặp khó khăn với các quả tạt và tình huống cố định. Lammens mạnh mẽ hơn và không gặp vấn đề tương tự, khi anh bắt được nhiều quả tạt hơn bất kỳ thủ môn nào ở giải Bỉ mùa trước. Khi đối thủ chọn đường bóng bổng, Lammens khóa chặt không gian.

Anh gọn gàng trong việc xử lý bóng bằng chân, đủ bình tĩnh để chuyền bóng chính xác ngay cả khi tiền đạo đối phương lao tới. Và có lẽ đáng chú ý nhất là thành tích cản phá phạt đền: mùa trước, Lammens đối mặt với sáu quả phạt đền ở giải VĐQG và cản phá được bốn. Có bao nhiêu thủ môn có tỷ lệ cản phá phạt đền dương? Đây không phải những pha cản phá dễ dàng mà là những cú nhảy hết cỡ sang hai bên, và để chứng minh, anh đã cản phá thêm một quả phạt đền mùa này.

Rõ ràng, thương vụ này tiềm ẩn rủi ro. Lammens mới chỉ chơi một mùa giải chuyên nghiệp trọn vẹn, không có kinh nghiệm quốc tế và hầu như không thi đấu ở các giải châu Âu. Man United đang ký hợp đồng với những con số trên biểu đồ và những pha cứu thua trên YouTube, không phải huy chương hay danh hiệu, và không có gì đảm bảo anh sẽ vượt qua cặp đôi hay mắc sai lầm Onana và Altay Bayindir. Đây là trò chơi chuyển nhượng hiện nay, cạnh tranh khốc liệt đến mức một hậu vệ phải chơi tốt vài trận ở giải Thụy Điển cũng có thể khiến các phòng tuyển trạch khắp châu Âu xôn xao.

Lammens gọn gàng trong việc xử lý bóng bằng chân (PA Archive)

Ủy ban chuyển nhượng của Man United, do Jason Wilcox đứng đầu, rõ ràng có niềm tin. Onana có thể thay thế Bayindir trong khung thành sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, khi đã hồi phục chấn thương gân kheo, nhưng Lammens sẽ sớm có cơ hội cạnh tranh vị trí chính thức, chắc chắn là khi Onana tham dự Cúp các quốc gia châu Phi vào tháng 12 và có thể sớm hơn.

Trong cùng ngày hạn chót khi Man United bán Antony và Rasmus Hojlund với mức lỗ lớn, sự xuất hiện của Lammens thể hiện cách tiếp cận thị trường thận trọng hơn. Amorim cần kết quả ngay lập tức, không phải đầu tư dài hạn. Nhưng đây là một vụ chuyển nhượng với tiềm năng lớn nếu thành công.

HỒ VIỆT