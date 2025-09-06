Tại sao Daniel Levy rời Tottenham sau 25 năm làm chủ tịch?

Người ta từ lâu đã cho rằng quyền lực của Daniel Levy tại Tottenham với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ là quá lớn, đến mức ông sẽ luôn tự quyết định thời điểm rời đi. Tuy nhiên, thông báo bất ngờ vào thứ Năm rằng ông từ chức đã nhanh chóng phá vỡ ảo tưởng đó.

Levy, 63 tuổi, được bổ nhiệm vào vị trí này vào tháng 3-2001, sau đó trở thành một trong những nhà quản lý được kính trọng nhất trong bóng đá. Ngày nay, Tottenham tự hào sở hữu một trong những sân vận động đẹp nhất thế giới và một trung tâm huấn luyện hiện đại đến mức cựu HLV Jose Mourinho từng ca ngợi về những “chiếc gối khổng lồ” trong các phòng ngủ tại chỗ, so sánh chúng với một khách sạn 6 sao.

Đó chính là Levy. Sự chú ý đến từng chi tiết của ông là không ai sánh kịp, được phản ánh trong Sân vận động Tottenham Hotspur tuyệt đẹp với sân cỏ có thể thu vào và nhà máy bia mini ngay tại chỗ. Ông là người ít ngủ và có những tiêu chuẩn không ngừng nghỉ. Tottenham đã vươn lên để gia nhập nhóm được gọi là “Big Six” truyền thống ở Premier League, xây dựng danh tiếng về sự bền vững tài chính trong một thời đại mà chi tiêu ngày càng vô trách nhiệm và phi lý.

Với ông chủ tập đoàn ENIC, Joe Lewis – ENIC là cổ đông lớn của Tottenham – thường sẵn lòng đứng sau lưng, sự quản lý của Levy trải rộng khắp nơi. Ông giám sát việc tuyển dụng và sa thải các HLV, kiểm soát chặt chẽ ngân sách và tất nhiên, chủ trì các vụ chuyển nhượng, nơi mà bất chấp sự xuất hiện của nhiều chuyên gia tuyển dụng như Fabio Paratici hay Johan Lange, Levy vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong việc xây dựng đội hình.

Nhưng theo thời gian, sự kết hợp giữa việc Joe Lewis ít tham gia vào hoạt động hàng ngày và mức độ kiểm soát cao của Levy đã khiến ông trở thành mục tiêu của những người hâm mộ thất vọng về mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh, chắc chắn là điều quan trọng nhất: thành công trên sân cỏ. #LevyOut thường xuyên, nhưng nhất quán, trở thành xu hướng trên mạng X. Các trận đấu của Tottenham thường đi kèm với âm thanh khó chịu của sự bất mãn. Vào tháng Giêng, những người hâm mộ bất mãn đã giăng một biểu ngữ trong trận thua 1-2 trên sân nhà trước Leicester City – đội chỉ thắng thêm hai lần trong phần còn lại của mùa giải và sau đó xuống hạng – với nội dung: “24 năm, 16 huấn luyện viên, chỉ 1 danh hiệu: đã đến lúc thay đổi.”

Bất chấp những biến động, Tottenham đã giành được danh hiệu thứ hai trong thời kỳ của Levy vào tháng Năm khi đánh bại Manchester United trong trận chung kết Europa League. HLV Postecoglou bị sa thải 16 ngày sau đó khi chiến thắng này không thể che giấu vị trí thứ 17 tồi tệ ở Premier League, và một mùa hè thay đổi ở nhiều cấp độ đã chứng kiến các nhân vật cấp cao của câu lạc bộ ra đi, một giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm và Thomas Frank thay thế Postecoglou làm HLV trưởng.

Tuy nhiên, sự ra đi của Levy là cú sốc lớn nhất từ trước đến nay.

Cuộc khủng hoảng bản sắc của câu lạc bộ

Tottenham là ai, và họ muốn trở thành câu lạc bộ như thế nào? Mùa giải trước đã cô đọng một cuộc khủng hoảng bản sắc kéo dài thành một cuộc tranh luận đơn giản: bạn muốn giành danh hiệu đến mức nào?

Nhìn vào một đội hình bị tàn phá bởi chấn thương và một chiến dịch Premier League đang dần tuột khỏi tay, Postecoglou đã quyết định vào cuối tháng Giêng rằng sẽ ưu tiên Europa League hơn tất cả. Đó là một quyết định vừa được chứng minh ở một khía cạnh, nhưng đồng thời cũng khiến ông mất việc.

Postecoglou mang về danh hiệu đầu tiên cho Tottenham sau 17 năm. Người hâm mộ xếp hàng trên đường phố để chào đón đội bóng chiến thắng với một cuộc diễu hành bằng xe buýt mui trần và một HLV đã sống sót qua hàng tháng trời đồn đoán về vị trí của mình để mang về danh hiệu bất ngờ. Tuy nhiên, ông bị sa thải vì Levy cảm thấy danh hiệu này có cái giá quá đắt. Tottenham chịu 22 trận thua ở giải đấu trên đường đến vị trí thứ 17.

Vụ việc này đã đánh vào trung tâm của vấn đề mà Tottenham phải đối mặt trong nhiều năm, điều mà Postecoglou đã đề cập vào tháng Năm trước trận chung kết với Man United.“Khi bạn nhìn vào bối cảnh lịch sử của câu lạc bộ này và những gì nó đã trải qua trong hơn 20 năm qua, tôi cảm thấy đó có thể là một bước ngoặt về cách câu lạc bộ được nhìn nhận, nhưng cũng quan trọng hơn là cách nó tự nhìn nhận chính mình, điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất”, ông nói. “Điều bạn phải cố gắng làm là phá vỡ chu kỳ đó, nhưng phải có một mục đích cao hơn là làm im lặng miệng lưỡi của mọi người. Tôi thường nói với các cầu thủ, vào cuối sự nghiệp của mình, bạn muốn có thể quay lại các câu lạc bộ và biết rằng mình đã tạo ra một tác động.”

Không ai có thể phủ nhận tác động mà Levy đã tạo ra ngoài sân cỏ và trí thông minh tài chính mà ông đã đạt được. Nhưng nguyên nhân của sự thất vọng của nhiều người hâm mộ Tottenham là tham vọng trở thành xuất sắc nhất của ông dường như không mở rộng ra sân cỏ, và rằng có một sự hài lòng với việc lọt vào top bốn, có thể là một lần thử sức ở các cúp trong nước.

Levy luôn phủ nhận điều này, viện dẫn chi tiêu ròng của câu lạc bộ. Theo Transfermarkt, chi tiêu ròng của Tottenham trong năm năm qua là 653 triệu euro – con số chỉ bị vượt qua bởi Manchester United (782,9 triệu euro), Arsenal (772,8 triệu euro) và Chelsea (743,5 triệu euro). Tuy nhiên, Capology cho thấy quỹ lương của Tottenham là 109,8 triệu bảng – đứng thứ sáu trong giải đấu và gần bằng một nửa so với Manchester City.

Cách tiếp cận thận trọng – hoặc, nhìn theo cách khác, thực dụng và có trách nhiệm tài chính – đối với quỹ lương khiến người hâm mộ cảm thấy một số cầu thủ đã chọn không gia nhập Tottenham vì họ không thể hoặc không muốn cạnh tranh mức lương mà các câu lạc bộ khác đưa ra. Không ai ở Tottenham kiếm được quá 200.000 bảng mỗi tuần – một mức lương tốt, nhưng nếu bạn đang theo đuổi danh hiệu Premier League và Champions League, các đối thủ của bạn đơn giản là trả nhiều hơn.

Sự thất vọng của người hâm mộ về việc không thể phá vỡ “chu kỳ” mà Postecoglou nhắc đến tập trung hoàn toàn vào chủ tịch, đặc biệt khi đối thủ cùng thành phố Arsenal vượt qua họ dưới thời Mikel Arteta. Nhưng cũng có áp lực nội bộ đối với Levy. Các nguồn tin cho biết rằng một cuộc đánh giá thể thao tại Tottenham đã được thực hiện bởi một công ty tư vấn bên ngoài vào đầu năm 2025. Điều này dẫn đến sự giám sát chưa từng có đối với cách điều hành câu lạc bộ của Levy. Đáng chú ý, Peter Charrington – một giám đốc tại ENIC – được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị Tottenham vào tháng Ba khi sự giám sát này tăng lên.

Ngay sau đó, Vinai Venkatesham được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành mới của câu lạc bộ. Các nguồn tin gần gũi với quyết định này khẳng định Levy là nhân vật chủ chốt trong việc thuyết phục Venkatesham gia nhập, và cả hai có mối quan hệ bạn bè từ thời Venkatesham còn là giám đốc điều hành tại Arsenal. Tuy nhiên, động lực cũng thay đổi đôi chút: Venkatesham ngày càng đảm nhận các hoạt động hàng ngày, trong khi Levy tập trung vào các vấn đề lớn hơn liên quan đến chiến lược tương lai.

Levy sau đó mất đi Donna-Maria Cullen, người bạn thân cận và thành viên hội đồng quản trị, sau khi sự ra đi của bà được công bố vào tháng Sáu. Cả hai được thấy cùng nhau trong chuyến du đấu tiền mùa giải của Tottenham đến chấu Á, với việc Cullen chỉ chính thức kết thúc vai trò của mình vào thứ Hai, chỉ ba ngày trước khi số phận của Levy được xác nhận.

Charrington đã tiếp quản vị trí của Levy với gia đình Lewis đưa ra ý tưởng rằng sự thay đổi là cần thiết để đảm bảo thành công ổn định hơn trên sân cỏ. Nhưng còn nhiều điều đang diễn ra sau hậu trường. Các nguồn tin cho biết có những cuộc thảo luận này đã diễn ra trong vài tháng, với nhiều bên quan tâm từ các nơi khác nhau, bao gồm Trung Đông và Mỹ về việc mua lại Tottenham. Tuy nhiên, gia đình Lewis không có ý định bán.

Con gái của Lewis, Vivienne, con trai Charles và cháu rể Nick Beucher – đồng giám đốc điều hành của Tavistock Group, công ty đầu tư tư nhân là cổ đông lớn của ENIC, chủ sở hữu của Tottenham – gần đây đã xuất hiện nhiều hơn quanh câu lạc bộ. Vivienne thường xuyên được thấy tại các trận đấu và ngồi trong hội đồng quản trị Tavistock Group. Charles là Giám đốc điều hành cấp cao của Tavistock Group, trong khi Beucher có bằng MBA và Thạc sĩ về quản lý kinh doanh thể thao.

Tottenham xác nhận khi Levy rời đi rằng không có thêm thay đổi nào đối với quyền sở hữu hoặc cấu trúc cổ đông của câu lạc bộ. ENIC sở hữu 86,58% Tottenham, và Levy sở hữu 29,88% ENIC, mặc dù vẫn còn phải xem liệu câu lạc bộ có thực sự mời gọi đầu tư mới trong những tháng tới hay không. Các chuyên gia tài chính định giá Tottenham khoảng 3,5 tỷ bảng, thậm chí có thể cao hơn, và không khó để cho rằng con đường đến với đầu tư mới có thể rõ ràng hơn sau những thay đổi gần đây.

Đánh giá di sản của Levy

Bất kỳ ai bước đi trên Tottenham High Road và thưởng thức một trận đấu tại sân nhà của câu lạc bộ đều phải cảm ơn Levy vì trải nghiệm đó. Nó đã được thiết lập là một trong những địa điểm đa dụng tốt nhất thế giới với các buổi hòa nhạc và sự kiện F1 thường xuyên diễn ra, và sẽ mang lại nguồn thu lớn trong nhiều năm tới.

Kiến trúc sư trưởng từng đùa rằng Levy không bao giờ ngủ. “Chúng tôi đến một nơi nào đó lúc hai giờ sáng, nói chuyện vài giờ, rồi ông ấy sẽ nói ‘chúng ta có cuộc họp trong ba giờ nữa,’” Chris Lee, giám đốc điều hành của Populous, nói ngay trước khi sân vận động trị giá 1 tỷ bảng mở cửa vào tháng 4 năm 2019. “Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, cố gắng đạt đến sự hoàn hảo.”

Bất chấp sự thất vọng vì thiếu thành công ổn định, người hâm mộ cũng có những ký ức thể thao: danh hiệu League Cup năm 2008, hành trình vào chung kết Champions League năm 2019, chiến thắng Europa League năm 2025. Nhưng cuối cùng, ông sẽ vẫn là một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử câu lạc bộ, đặc biệt khi sự thất vọng nhắm vào ông vẫn còn tươi mới trong tâm trí nhiều người hâm mộ.

Có lẽ chính ông đã tóm tắt tốt nhất. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi vào tháng trước, Levy nói: “Tôi nghĩ đó là một trong những tình huống mà khi tôi không còn ở đây, tôi chắc chắn sẽ được công nhận. Khi bạn đến đây và nhìn vào [sân vận động] tuyệt vời này, và thực tế là các câu lạc bộ khác giờ đang cố gắng sao chép những gì chúng tôi làm, đó nên là dấu hiệu rằng có lẽ chúng tôi đã làm điều gì đó táo bạo, và đúng đắn.”

