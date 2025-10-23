Tài năng 17 tuổi phá kỷ lục của Bayern Munich

Lennart Karl, 17 tuổi, đã có lần đầu tiên được đá chính tại Champions League và đã tận dụng tối đa cơ hội này. Chỉ 5 phút sau khi trận đấu với Club Brugge bắt đầu hôm thứ Tư, Karl đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Bayern Munich tại Champions League, phá vỡ kỷ lục của Jamal Musiala.

Karl nhận đường chuyền từ Jonathan Tah ở giữa sân, vượt qua hậu vệ Brandon Mechele và bứt tốc đến sát vòng cấm địa Brugge trước khi tung cú sút chân trái hiểm hóc, bóng đi qua đầu thủ môn Nordin Jackers. Ở tuổi 17, 242 ngày, Karl đã phá vỡ kỷ lục của Musiala - người đã lớn hơn 121 ngày khi ghi bàn vào lưới Lazio ở vòng 1/8 cách đây 4 năm. Karl hiện mặc cùng số áo 42 với Musiala trong trận đấu đó.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Karl cho CLB trong lần thứ 10 anh ra sân trên mọi đấu trường. Tài năng này đã có trận ra mắt tại FIFA Club World Cup trong chiến thắng 10-0 trước Auckland City vào tháng 6. Đóng góp của Karl bùng nổ đến mức khiến HLV Vincent Kompany, người vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2029 với Bayern, lo ngại về ảnh hưởng của sự chú ý dồn lên cầu thủ chạy cánh trẻ của mình. “Tôi không thích sự cường điệu, và giờ cậu ấy sẽ phải chịu đựng một phần. Tôi thích cầu thủ của mình chú tâm tập luyện và bình tĩnh”, Kompany nói với đài truyền hình DAZN. “Màn trình diễn của Karl hôm nay rất tốt. Ai cũng biết Karl có thể ghi bàn và nếu tiếp tục như thế này, cậu ấy sẽ có cơ hội và có lẽ đến đúng thời điểm cậu ấy cần có một chút bình tĩnh”.

Bàn thắng của Karl đã mở ra chiến thắng 4-0 cho Bayern. Harry Kane ghi bàn thắng thứ 20 của mình cho CLB trên mọi đấu trường mùa giải này với một cú đệm bóng từ đường chuyền của Konrad Laimer, trước khi Luis Diaz ghi bàn đầu tiên tại Champions League cho Bayern kể từ khi chuyển đến từ Liverpool. Nicolas Jackson, người được mượn từ Chelsea, ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 79.

Bayern trở thành một trong 5 đội ở vòng bảng phân hạng giành chiến thắng cả 3 trận cho đến nay. Đội bóng khổng lồ nước Đức hiện đứng thứ 2 sau Paris Saint-Germain vì kém hiệu số, nhưng hơn Inter Milan, Arsenal và Real Madrid. Trong khi Borussia Dortmund và Man.City là những đội vẫn còn bất bại, có 7 điểm. Tottenham là đội còn lại vẫn chưa thua, nhưng việc hòa 2 trận khiến họ xếp vị trí thứ 15.

PHI SƠN