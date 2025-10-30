Sunderland, Leeds và Burnley đang phá vỡ lời nguyền?

Nhà thơ thế kỷ 18, Alexander Pope từng nói: "Phúc cho người không kỳ vọng điều gì, vì người đó sẽ không bao giờ thất vọng". Câu nói này lại phản ánh đúng tâm lý của fan Leeds United, Burnley và Sunderland trước mùa giải 2025-26. Premier League dường như đã trở thành một "địa ngục" tàn khốc, làm dấy lên những cuộc thảo luận về khoảng cách ngày càng lớn giữa hai hạng đấu cao nhất nước Anh. Nhưng mùa giải 2025-26 đang chứng kiến Sunderland, Leeds và Burnley thách thức mọi dự đoán.

Sự hoài nghi này là hoàn toàn có cơ sở. Mùa giải 2024-25 chứng kiến cả ba đội thăng hạng phải xuống hạng ngay lập tức. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp điều này xảy ra, một hiện tượng trước đây rất hiếm hoi. Trước mùa 2023-24, chỉ có một mùa giải Premier League duy nhất (1997-98) chứng kiến cả ba đội thăng hạng xuống hạng cùng lúc. Việc nó lặp lại trong hai mùa liên tiếp là điều chưa từng có trong kỷ nguyên Premier League.

Mùa giải trước, cả Leicester, Ipswich và Southampton chỉ thu về tổng cộng 59 điểm. Tuy nhiên, mọi thứ đang thay đổi. Sau chín vòng đấu mùa này, chưa đến một phần tư chặng đường, Sunderland, Leeds và Burnley đã cùng nhau giành được 38 điểm. Hiện tại, không đội nào trong số ba đội này nằm trong nhóm xuống hạng. Nhưng nổi bật nhất chính là màn trình diễn của Sunderland, đội đã giành được 17 điểm và đang bất ngờ nằm ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Khởi Đầu Bùng Nổ : Vượt Xa Mọi Dự Đoán

Vòng đấu thứ 9 là một minh chứng hùng hồn khi cả ba đội đều giành chiến thắng: Leeds đánh bại West Ham 2-1, Sunderland gây sốc với màn lội ngược dòng 2-1 trước Chelsea tại Stamford Bridge, và Burnley có chiến thắng kịch tính 3-2 trên sân của Wolves. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11-2020 cả ba đội thăng hạng cùng thắng trong cùng một vòng đấu.

Quan trọng hơn, chuỗi chiến thắng này đã nâng tổng số điểm của bộ ba thăng hạng lên 38 điểm (Sunderland - 17, Leeds - 11, Burnley - 10). Chỉ có hai mùa giải Premier League trước đây chứng kiến các đội thăng hạng tích lũy được nhiều hơn 38 điểm sau 9 vòng: mùa 2005-06 (39 điểm) và mùa 1992-93 (44 điểm).

Sunderland chính là gói bất ngờ lớn nhất của mùa giải 2025-26. Với 17 điểm, Sunderland cũng là đội thăng hạng đầu tiên đạt được số điểm này sau 9 vòng kể từ Hull City (20 điểm) mùa 2008-09. Cả ba đội thăng hạng hiện đều hơn khu vực xuống hạng ít nhất năm điểm, một "luồng gió mới" so với các mùa giải trước.

Vậy đâu là lời giải thích cho sự cải thiện của các đội thăng hạng mùa này so với hai mùa trước? Một giả thuyết lớn nằm ở sự thay đổi trong phong cách chơi của Premier League. Mùa giải này, Premier League đang chứng kiến sự dịch chuyển sang lối đá trực diện nhiều hơn, với ít đội bóng quá chú trọng vào việc kiểm soát bóng không ngừng nghỉ. Điều này được cho là đã tạo ra một sân chơi cân bằng hơn.

Trong khi khó có thể ngăn chặn những đội như Manchester City tốt nhất của Pep Guardiola, thì việc thành thạo một lối đá kiểm soát bóng phức tạp lại càng khó khăn hơn. Về mặt lý thuyết, việc chơi trực diện hiệu quả sẽ dễ dàng hơn và ít đòi hỏi kỹ thuật hơn, đặc biệt nếu xây dựng được một đội hình mạnh mẽ về thể chất và có trình độ kỹ thuật cơ bản. Các đội thăng hạng mùa trước như Southampton đã cố gắng áp dụng lối chơi kiểm soát bóng nhưng thất bại nặng nề. Mùa này, dù lối chơi của ba đội có sự tinh tế hơn, nhưng kiểm soát bóng không phải là trọng tâm trong hy vọng trụ hạng của họ:

Leeds ưu tiên "phòng ngự vững chắc, khó bị đánh bại."

Burnley thăng hạng dựa trên nền tảng phòng ngự kỷ luật ở Championship.

Sunderland là đội chuyền bóng về phía trước với tỷ lệ cao thứ hai tại Premier League (37.3%).

Vai Trò Của Thể Chất và Tình Huống Cố Định

Sự thay đổi này cũng được phản ánh qua việc tuyển dụng. Leeds chú trọng vào các cầu thủ có thể chất mạnh mẽ. Yếu tố này cũng là một phần không thể thiếu trong các bản hợp đồng của Sunderland. Điều này dẫn đến một khía cạnh thú vị khác: tầm quan trọng của tình huống cố định.

Burnley (45.1%) và Sunderland (42.1%) có tỷ lệ sút bóng từ tình huống cố định cao nhất giải.

Về tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG), Sunderland dẫn đầu Premier League (43%), còn Burnley đứng thứ sáu (35.8%). Thậm chí, dù Leeds không quá nổi bật về xG từ tình huống cố định (21.9%), nhưng 44.4% số bàn thắng của họ lại đến từ các tình huống này, cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc.

Tầm quan trọng đối với Bóng đá Anh

Tuy nhiên, mô hình điểm kỳ vọng (xP) cho thấy một mức độ may mắn nhất định đã đồng hành cùng Sunderland và Burnley, nghĩa là phong độ này có thể không hoàn toàn bền vững. Mặc dù vậy, động lực ở thời điểm khởi đầu là yếu tố vô giá trong bóng đá.

Dù còn một chặng đường dài phía trước, những điềm báo là khá tích cực. Trong số 46 đội thăng hạng từng đạt từ 10 điểm trở lên sau 9 vòng, chỉ có 9 đội phải xuống hạng. Lần gần nhất cả ba đội thăng hạng đều trụ lại (2022-23), Nottingham Forest chỉ có vỏn vẹn 5 điểm sau 9 vòng.

Với sự khởi đầu đầy ấn tượng và việc phá vỡ khuôn mẫu của hai mùa giải trước, những hy vọng khiêm tốn về việc trụ hạng giờ đây đã trở nên thực tế hơn rất nhiều.

Ví dụ như khả năng Sunderland giữ được vị trí thứ tư là điều cực kỳ khó xảy ra. Lịch thi đấu trong nửa sau của giai đoạn lượt đi sẽ khó khăn hơn rất nhiều, họ có thể sẽ mất tới bảy cầu thủ cho Cúp bóng đá châu Phi (AFCON). Thực tế mà nói, họ có lẽ chỉ cần thêm sáu chiến thắng nữa là có thể an toàn, và đó mới là mục tiêu chính – một mục tiêu mà ngay cả trong niềm hân hoan chiến thắng trận chung kết play-off trước Sheffield United vào tháng 5, ít người hâm mộ tin là có thể đạt được.

Sau hai mùa giải mà các đội thăng hạng hầu như chỉ để "cho đủ số", việc khơi dậy lại ý tưởng rằng một đội bóng có thể thăng hạng và thực sự có được niềm vui, sự cạnh tranh là điều tối quan trọng đối với cấu trúc hệ thống kim tự tháp của bóng đá Anh. Nó mang lại hy vọng, giữ cho Premier League không trở thành một "siêu giải đấu" khép kín, nơi 17 đội bóng cũ thống trị và 3 đội mới lên chỉ là vật hy sinh.

HỒ VIÊT