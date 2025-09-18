Sức mạnh của St James’ Park: Vũ khí để Newcastle chinh phục Barcelona

Không khí cuồng nhiệt tại sân St James’ Park từ lâu đã là vũ khí lợi hại của Newcastle United, đặc biệt trong những đêm thi đấu châu Âu. Trận đấu sắp tới với Barcelona tại Champions League không chỉ là cơ hội để Newcastle khẳng định bản thân mà còn gợi lại ký ức về những chiến thắng lịch sử, với hình ảnh Tino Asprilla lơ lửng trên bầu trời Tyneside vẫn sống mãi trong tâm trí người hâm mộ.

Hồi năm 1997, Asprilla ghi cú hat-trick, bao gồm một quả phạt đền và hai cú đánh đầu, giúp Newcastle đánh bại Barcelona của Louis van Gaal với tỷ số 3-2. Keith Gillespie khi đó đã khiến hậu vệ Sergi của đối phương khốn đốn, tạo nên một đêm thi đấu đầy cảm xúc và siêu thực tại St James’ Park. Đó là một trong hai đêm Champions League vĩ đại nhất của Newcastle, chỉ đứng sau chiến thắng 4-1 trước Paris Saint-Germain hai năm trước – một kết quả càng thêm giá trị khi không đội nào đánh bại PSG của Luis Enrique với cách biệt lớn hơn hai bàn tại châu Âu. Sức mạnh của St James’ Park trong những dịp như vậy là điều không thể phủ nhận.

Cuộc tái hợp với Barcelona lần này mang đậm tính lịch sử và sự lãng mạn của bóng đá. Hai đội từng được dẫn dắt bởi Sir Bobby Robson, nhưng Newcastle vẫn ở thế cửa dưới. Nếu năm 1997, Barcelona có Luis Figo và Rivaldo, thì giờ đây họ sở hữu Lamine Yamal và Robert Lewandowski. Alexander Isak, dù từng là niềm hy vọng lớn, đã không thể trở thành Asprilla mới. Tuy nhiên, Newcastle có thể rút ra bài học từ quá khứ: Asprilla từng là phương án thay thế xuất sắc khi Alan Shearer chấn thương.

Lịch sử cũng nhắc nhở Newcastle rằng những đêm châu Âu huy hoàng không đảm bảo thành công lâu dài. Cả hai mùa 1997-98 và 2023-24, họ đều không vượt qua vòng bảng. Hai năm trước, Newcastle suýt tạo kỳ tích khi Isak ghi bàn giúp họ dẫn trước PSG tại Parc des Princes, nhưng quả phạt đền phút 98 của Kylian Mbappe khiến họ mất điểm. Giờ đây, với thể thức mới gồm 36 đội, Newcastle có thêm cơ hội, nhưng số phận của họ có thể phụ thuộc vào các trận đấu với những đội tầm trung như Athletic Bilbao, Bayer Leverkusen, Benfica hay Marseille, hơn là những trận cầu lớn như với Barcelona.

Dù vậy, một câu lạc bộ chỉ có một danh hiệu lớn kể từ thập niên 1960 hiểu giá trị của một đêm thi đấu xuất sắc. Eddie Howe, vị huấn luyện viên nổi tiếng với sự tỉ mỉ, đã rút ra bài học từ mùa 2023-24, khi Newcastle bị loại một phần vì sự non nớt và chấn thương. Mùa hè này, Howe chi khoảng 240 triệu bảng để tăng chiều sâu đội hình, dù hơn nửa số tiền đến từ việc bán Isak. Những tân binh như Nick Woltemade, bản hợp đồng kỷ lục của Newcastle, hứa hẹn mang đến sức sống mới. Woltemade, từng không được Stuttgart đăng ký tại Champions League mùa trước, giờ có cơ hội ghi dấu ấn tại châu Âu. Nếu anh tái hiện được kỳ tích của Asprilla, tên tuổi của anh sẽ được khắc vào lịch sử Newcastle.

Malick Thiaw, từng vào bán kết Champions League với AC Milan, và Sandro Tonali, người trở lại sau án cấm, cũng là những nhân tố quan trọng. Anthony Gordon, dù bị treo giò trong nước, vẫn có thể ra sân và được kỳ vọng sẽ tạo đột biến. Newcastle có thể tận dụng sự mạnh mẽ của Joelinton để đối chọi với lối chơi chuyền ngắn của Barcelona, tạo nên một cuộc chiến phong cách đầy hấp dẫn.

Barcelona, với ngân sách hạn chế, không thể sánh với Newcastle về chi tiêu, nhưng sức hút của họ vẫn đủ để mượn những ngôi sao như Marcus Rashford. Trong khi đó, Howe đã xây dựng một đội hình cân bằng hơn, dù một số tân binh như Yoane Wissa và Jacob Ramsey đang chấn thương. So sánh với Aston Villa, đội vào tứ kết Champions League mùa trước, Newcastle có thể mơ về một hành trình tương tự.

Hai mươi tám năm trước, St James’ Park rực rỡ với chiến thắng 3-2 trước Barcelona. Giờ đây, Newcastle hy vọng tái hiện kỳ tích đó, hoặc tạo nên một đêm thi đấu mới khiến người ta phải nhắc đến năm 2025 bên cạnh năm 1997. Với sức mạnh của khán đài và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Howe, Newcastle có mọi lý do để tin vào một kết quả đáng nhớ trước Barcelona.

Sự vượt trội của Barcelona

Raphinha là cầu thủ trực tiếp tham gia vào nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu của UEFA mùa trước (21 – 13 bàn, 8 kiến tạo). Cầu thủ người Brazil cũng sở hữu tỷ lệ kiến tạo mỗi trận cao nhất trong lịch sử giải đấu (0,46 – 12 kiến tạo trong 26 lần ra sân), trong số những cầu thủ có từ 10 kiến tạo trở lên tại Champions League.

Tiền đạo mượn từ Manchester United, Marcus Rashford, đã trực tiếp tham gia vào 8 bàn thắng trong 11 lần đá chính trước Newcastle (5 bàn, 3 kiến tạo). Thành tích ấn tượng này bao gồm 2 bàn và 2 kiến tạo trong 6 lần đá chính tại sân St James’ Park.

Lamine Yamal đã bỏ lỡ trận thắng đậm Valencia vì vấn đề ở háng, nhưng nếu kịp bình phục cho trận đấu vào thứ Năm, anh sẽ lập kỷ lục. Lần ra sân tiếp theo sẽ là trận thứ 24 của anh tại giải đấu này, vượt qua Warren Zaïre-Emery của PSG để trở thành cầu thủ có nhiều lần ra sân nhất tại Champions League khi còn ở độ tuổi 18 hoặc trẻ hơn.

Dù Yamal có đủ thể lực hay không, hàng công dồi dào của Barcelona vẫn là lợi thế lớn cho HLV Hansi Flick. Ông từng dẫn dắt hai đội có tỷ lệ ghi bàn mỗi trận cao nhất trong số các HLV huấn luyện từ 10 trận Champions League trở lên – Bayern Munich của ông đạt trung bình 3,2 bàn từ 2019 đến 2021, trong khi Barcelona hiện tại đạt 3,1 bàn.

Tuy nhiên, Flick cần vượt qua những ký ức không vui trên đất Anh, sau khi Barcelona bị Liverpool vùi dập 4-0 vào tháng 5/2019. Đó là chuyến làm khách gần nhất của họ tại Anh ở Champions League, và nó vẫn là một trong những cuộc lội ngược dòng nổi tiếng nhất khi Barcelona thua chung cuộc 4-3 ở bán kết. Dĩ nhiên, cuộc lội ngược dòng đó diễn ra trước thời Flick, khi Barcelona còn được dẫn dắt bởi Ernesto Valverde. Nhà vô địch La Liga mùa trước cũng chỉ một lần thua liên tiếp trước các đội Anh, trước Arsenal năm 2011 và Chelsea năm 2012.

Lịch sử đối đầu Newcastle vs Barcelona

Newcastle thắng trận đối đầu đầu tiên trước Barcelona với tỷ số 3-2 vào tháng 9-1997, nhưng đã thua cả 3 trận sau đó. Đây sẽ là lần chạm trán thứ năm giữa hai đội, dù là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2003. Barcelona thắng 2-0 trong trận đấu đó tại St James’ Park nhờ các bàn thắng của Patrick Kluivert và Thiago Motta.

Barcelona cũng thắng 12 trong 16 trận Champions League gần đây trước các đội Anh (hòa 2, thua 2), ghi trung bình 2,1 bàn mỗi trận trong chuỗi trận này.

Tuy nhiên, Newcastle thắng 6 trong 11 lần đối đầu với các đội Tây Ban Nha tại các giải châu Âu lớn, bao gồm 3 trận liên tiếp gần đây.

Dự đoán Newcastle vs Barcelona Siêu máy tính Opta dự đoán chiến thắng cho đội khách, với Barcelona thắng trong 42,5% trong số 10.000 mô phỏng trước trận. Newcastle thắng trong 32,6% mô phỏng, trong khi tỷ lệ hòa được đánh giá là 24,9%.

HỒ VIỆT