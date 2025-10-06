Sự vắng mặt của Bellingham: HLV Tuchel : “Cầu thủ giỏi nhất chưa chắc tạo nên đội bóng mạnh nhất”

Trong một quyết định gây chấn động làng bóng đá Anh, HLV Thomas Tuchel đã công bố danh sách triệu tập cho các trận đấu sắp tới với Xứ Wales và Latvia, và cái tên được mong đợi nhất, Jude Bellingham, lại không hề có mặt. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid, người vừa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Anh mùa giải 2024-25, đã bị gạch tên. Lời giải thích của Tuchel còn gây ngạc nhiên hơn nữa: "Những cầu thủ giỏi nhất không phải lúc nào cũng tạo nên đội bóng mạnh nhất."

Sự trung thành với tập thể chiến thắng

Nguồn cơn cho quyết định táo bạo của Tuchel bắt nguồn từ đợt tập trung thành công vào tháng trước. Khi đó, tuyển Anh đã có những màn trình diễn xuất sắc trước Andorra và đặc biệt là chiến thắng ấn tượng trước Serbia mà không có sự phục vụ của Bellingham. Tuchel cho biết ông vô cùng yêu thích "năng lượng" và "động lực nhóm" trong phòng thay đồ ở thời điểm đó. Ông cảm nhận được một sự đoàn kết mạnh mẽ, một khao khát cống hiến từ mọi cầu thủ, dù là trên sân hay trên băng ghế dự bị.

"Tôi có bằng chứng rằng đợt tập trung trước là đợt tập trung tốt nhất của chúng tôi," Tuchel khẳng định một cách dứt khoát. "Tôi sẽ gắn bó với đội hình đó". Đối với ông, việc giữ nguyên bộ khung đã làm nên thành công là một hành động thể hiện sự tín nhiệm và tôn trọng dành cho những người đã chiến đấu hết mình. Ông tin rằng sự ủng hộ từ băng ghế dự bị, không khí cạnh tranh lành mạnh trong các buổi tập và sự đoàn kết chính là những yếu tố vô hình đã giúp 11 cầu thủ trên sân thi đấu thăng hoa.

"Bạn có nghĩ rằng thái độ trên băng ghế dự bị, sự hỗ trợ từ các cầu thủ dự bị, sự cạnh tranh, sự đồng lòng đã giúp 11 cầu thủ đá chính chơi như cách họ đã chơi không?" Tuchel đặt câu hỏi. "Tôi tin tưởng mạnh mẽ vào điều đó. Tôi đã cảm nhận được điều đó ở Belgrade, ngay sau lưng tôi trên băng ghế huấn luyện."

Vì vậy, quyết định này không chỉ nhắm vào Bellingham. Những ngôi sao tấn công sáng tạo khác như Phil Foden của Manchester City, dù đang có phong độ hồi sinh, và Jack Grealish của Everton cũng không được gọi. Tuchel khẳng định: "Điều này không phải để chống lại Phil, Jack hay Jude. Đây là quyết định vì những chàng trai đã có mặt và thể hiện ở đẳng cấp cao."

Palmer,Foden và Bellingham

Bellingham: Thể lực chỉ là một phần của câu chuyện

Tất nhiên, Tuchel có một lý do hợp lý để giải thích cho sự vắng mặt của Bellingham. Tiền vệ 22 tuổi chỉ vừa mới bình phục chấn thương vai và mới chỉ có một lần đá chính cho Real Madrid mùa này. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức thẳng thắn cho rằng kết quả có thể vẫn không thay đổi ngay cả khi Bellingham hoàn toàn khỏe mạnh.

"Nền tảng của quyết định sẽ khác, nhưng kết quả có thể vẫn như vậy," ông nói. Điều này cho thấy vấn đề không hoàn toàn nằm ở thể lực, mà sâu xa hơn là ở triết lý xây dựng đội bóng. Dù Bellingham đã bày tỏ mong muốn được triệu tập trong cuộc điện thoại với Tuchel, vị HLV trưởng vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Tuchel cũng cố gắng xoa dịu những đồn đoán về mối quan hệ cá nhân không tốt đẹp giữa hai người, sau khi ông từng có bình luận vào tháng 8 rằng "sự sắc bén" của Bellingham đôi khi có thể gây "phản cảm". Lần này, ông nhấn mạnh không có vấn đề gì giữa họ và nói thêm: "Để làm rõ hoàn toàn, chúng tôi vẫn có thể có được sự hài hòa và màn trình diễn ở đẳng cấp tương tự với cậu ấy trong đội."

Tuy nhiên, việc triệu tập những cái tên như Morgan Rogers – người đã chơi xuất sắc ở vị trí số 10 trước Serbia – cùng với Eberechi Eze và Morgan Gibbs-White, cho thấy Tuchel đang ưu tiên những cầu thủ đã chứng tỏ được sự phù hợp và cam kết với hệ thống của ông.

Sự cứng rắn của Tuchel còn được thể hiện qua trường hợp của Bukayo Saka. Dù đã bình phục chấn thương gân kheo và được gọi trở lại, Tuchel bóng gió rằng Saka có thể đã không có suất nếu Noni Madueke (người bị chấn thương) khỏe mạnh. Điều này gửi đi một thông điệp rõ ràng: không ai là không thể thay thế, và suất lên tuyển phải được giành lấy bằng màn trình diễn ổn định.

Trong khi đó, trường hợp của Cole Palmer (Chelsea) lại dấy lên lo ngại. Với chấn thương háng khiến anh vắng mặt 5 trong 7 đợt tập trung gần nhất, nguy cơ Palmer lỡ hẹn với World Cup đang hiển hiện, khi chỉ còn hai đợt tập trung nữa trước giải đấu lớn.

LONG KHANG