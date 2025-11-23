Sôi nổi giải việt dã liên xã Ngãi Giao - Bình Giã lần 1 năm 2025

Ngày 23-11, tại Công viên trung tâm hành chính xã Ngãi Giao (TPHCM) đã diễn ra Giải việt dã thuộc Đại hội TDTT liên xã Ngãi Giao - Bình Giã lần I năm 2025.

Giải đấu thu hút 1.000 VĐV tham gia

Giải đấu thu hút đến 1.000 VĐV, tạo nên không khí thi đấu sôi động với các nội dung tranh tài cá nhân nam, nữ ở 3 nhóm tuổi.



Các đại biểu tham dự giải việt dã



Ở lứa tuổi dưới 19, VĐV nam chinh phục cự ly 2km, nữ thi 1,5km. Nhóm 19 - 40 tuổi bước vào thử thách 5km (nam) và 3km (nữ). Với VĐV trên 40 tuổi, nam thi 3km và nữ 1,5km.

Giải đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn thu hút nhiều đối tượng tham gia

Theo Ban tổ chức, đại hội TDTT không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hoạt động ý nghĩa nhằm xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, lan tỏa phong trào rèn luyện theo gương Bác Hồ.

Đây cũng là động lực để người dân hai xã duy trì thói quen tập luyện, nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

Khép lại buổi tranh tài, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao, ghi nhận nỗ lực và tinh thần thể thao của các cá nhân và đơn vị tham gia.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc

TRÚC GIANG