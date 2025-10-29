Sinh viên TPHCM háo hức bước vào mùa giải futsal hấp dẫn

Trong không khí tri ân tháng 11 - tháng tôn vinh Ngày Nhà giáo Việt Nam, sinh viên TPHCM lại có dịp hòa mình vào bầu không khí thể thao sôi động với Giải Futsal Sinh viên khu vực TPHCM 2025.

12 đội futsal đại diện cho 12 trường đại học trên địa bàn TPHCM tham dự giải đấu. ẢNH: TÂM HÀ

Không khí Futsal trong giới sinh viên TPHCM đang nóng dần lên khi Giải Futsal Sinh viên khu vực TPHCM năm 2025 đã được khởi động bằng buổi họp báo ra mắt vào chiều 28-10 tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) TPHCM.

Đây là năm thứ 3 sân chơi futsal sinh viên được tổ chức theo khu vực, hướng tới mục tiêu xây dựng một giải futsal toàn quốc dành cho sinh viên và giới trẻ. Sự kiện năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi chào mừng 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2025) và 70 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm TPHCM.

Giải đấu năm nay do VOV phối hợp cùng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TPHCM và Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đồng tổ chức.

Sân chơi diễn ra từ ngày 4 đến 12-11 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, quy tụ 12 cơ sở giáo dục đại học tham dự gồm An ninh Nhân dân, RMIT Việt Nam, FPT, Luật TPHCM, Ngân hàng TPHCM, Swinburne Vietnam Alliance Program...

Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn để chọn ra 8 đội vào tứ kết. Tổng cộng 20 trận đấu hứa hẹn mang đến những pha bóng kịch tính, hấp dẫn và tinh thần fair-play đúng chất sinh viên.

Lễ ra mắt mùa 2025 của Giải Futsal Sinh viên khu vực TPHCM. ẢNH: TÂM HÀ

Theo ông Phạm Thanh Sang, Trưởng ban tổ chức, TPHCM là trung tâm năng động, nơi phong trào futsal sinh viên phát triển mạnh mẽ. “Ban tổ chức tin tưởng mùa giải năm nay sẽ để lại nhiều dấu ấn mới, tiếp nối thành công của khu vực Hà Nội vào năm 2024”, ông chia sẻ ở lễ ra mắt giải đấu.

Trong khi PGS.TS Châu Vĩnh Huy, Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TPHCM, khẳng định: “Futsal là môn thể thao lý tưởng trong môi trường học đường, giúp sinh viên rèn kỹ thuật, tinh thần đồng đội và bản lĩnh thi đấu”.

Từ Cần Thơ, Tây Nguyên, Hà Nội đến TPHCM, Giải Futsal Sinh viên do VOV khởi xướng và tổ chức đã trở thành thương hiệu thể thao quen thuộc trong cộng đồng sinh viên cả nước. Giải không chỉ thắp lên ngọn lửa đam mê bóng đá học đường, mà còn góp phần hình thành một thế hệ trẻ khỏe mạnh, năng động và đầy khát vọng vươn lên.

Từ sân chơi này, nhiều gương mặt tài năng đã được phát hiện, mở ra cơ hội gia nhập các CLB futsal chuyên nghiệp, tiếp tục theo đuổi và hiện thực hóa giấc mơ với trái bóng tròn.

HỮU THÀNH