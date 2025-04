Siêu máy tính dự đoán vòng 33 Premier League: Arsenal có kịp làm chậm lễ đăng quang của Liverpool?

Dự đoán nhanh

- Aston Villa được đánh giá nhỉnh hơn Newcastle đang có phong độ cao trước trận đại chiến tại Villa Park.

- Siêu máy tính Opta coi Manchester United và West Ham là những ứng viên sáng giá cho chiến thắng trên sân nhà cuối tuần này.

- Arsenal, Liverpool và Man City đều được dự đoán thắng trên sân khách, với đội đầu bảng của Arne Slot là lựa chọn chắc chắn nhất ở vòng 33.

Brentford và Brighton – hai đội vẫn nuôi hy vọng mong manh dự cúp châu Âu – đối đầu tại Gtech Community Stadium. Brighton, sau chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp từ tháng Hai đến tháng Ba, hiện không thắng trong bốn trận gần nhất (hòa 2, thua 2). Tuy nhiên, Brentford cũng không thắng trong tám trận sân nhà tại Premier League (hòa 3, thua 5), chuỗi dài nhất mà họ phải chờ chiến thắng tại Gtech.

Với phong độ thiếu thuyết phục của cả hai, mô hình dự đoán của Opta khó phân định thắng thua. Brentford có 38,7% cơ hội thắng, Brighton 35,4%, và 25,9% trận đấu được dự đoán hòa. Đây là một trong ba trận có khả năng hòa cao nhất cuối tuần này.

Một trận đấu khác có khả năng hòa cao là Crystal Palace đối đầu Bournemouth, khi Palace muốn phục hồi sau hai thất bại nặng nề. Palace thắng cả ba trận sân nhà gần đây nhưng không thắng và không ghi bàn trong ba lần gặp Bournemouth gần nhất tại Premier League (hòa 1, thua 2). Bournemouth không thắng trong 10 trận sân khách tại London (hòa 5, thua 5), chiến thắng gần nhất của họ là trước Palace (2-0) vào tháng 12 năm 2023. Trận đấu được dự đoán sát nút: Palace thắng trong 39,2% mô phỏng, Bournemouth 34,9%, và hòa là 25,9%.

Manchester City tiếp tục cuộc đua giành suất Champions League khi làm khách tại Goodison Park trước Everton. Kể từ khi David Moyes trở lại dẫn dắt Everton vào ngày 15 tháng 1, chỉ Liverpool và Arsenal (mỗi đội thua một trận) là thua ít hơn Everton (thua hai trận). Everton giành 21 điểm trong 13 trận dưới thời Moyes (thắng 5, hòa 6).

Tuy nhiên, Everton chỉ có 27,1% cơ hội gây bất ngờ trước Man City, và 25,1% cơ hội cầm hòa – bốn trận sân nhà gần đây của họ đều hòa, và họ chưa từng hòa năm trận sân nhà liên tiếp.

Man City ghi 102 bàn trên mọi đấu trường mùa 2024-25 sau chiến thắng 5-2 trước Crystal Palace, đánh dấu mùa thứ 12 liên tiếp họ ghi trên 100 bàn – chuỗi dài nhất trong lịch sử các đội bóng hàng đầu. Nhu cầu điểm số của Man City lớn hơn Everton, được phản ánh qua xác suất thắng 47,8% từ siêu máy tính Opta.

Tại London Stadium, Southampton dù đã rớt hạng nhưng vẫn tiếp tục nỗ lực tránh kỷ lục điểm số thấp nhất Premier League khi đối đầu West Ham. Đội bóng đã xuống hạng này cần một chiến thắng để vượt qua con số 11 điểm của Derby County mùa 2007-08. Southampton thua 26/32 trận Premier League mùa này, con số tệ nhất trong lịch sử đội bóng. Tỷ lệ thua 81% là cao nhất trong một mùa giải ở giải đấu hàng đầu.

Phong độ tệ hại của West Ham có thể mang lại hy vọng cho HLV tạm quyền Simon Rusk. The Hammers không thắng trong năm trận gần đây (hòa 2, thua 3), chuỗi không thắng dài nhất của họ kể từ sáu trận đầu năm 2024. Kể từ khi Graham Potter đến vào tháng 1, chỉ Southampton (111) và Leicester (112) có số cú sút ít hơn West Ham (114) tại Premier League. Tuy nhiên, Southampton chỉ có 18,4% cơ hội thắng, so với 60,9% của West Ham, khiến The Hammers là đội chủ nhà có khả năng thắng cao nhất cuối tuần này.

Aston Villa (41,4%) và Newcastle (33,8%) đều hướng đến vị trí top 5 khi đối đầu trong trận đấu muộn thứ Bảy. Villa thắng bốn trận liên tiếp, chỉ thủng lưới một bàn, nhưng thua năm trong sáu lần gần nhất gặp Newcastle (thắng 1). Newcastle, lên vị trí thứ ba sau chiến thắng 5-0 trước Crystal Palace, thắng tám trận sân khách mùa này, chỉ kém Liverpool (35 điểm) và Arsenal (28 điểm) về điểm số sân khách (27 điểm). Newcastle thắng cả ba trận gần đây trước Villa, mỗi trận ghi ít nhất ba bàn.

Tuy nhiên, siêu máy tính Opta vẫn đánh giá Villa nhỉnh hơn trong trận đấu hứa hẹn hấp dẫn này.

Vào các trận đấu Chủ Nhật, Fulham (34,6%) đối đầu Chelsea (39,5%) trong một trận đấu được dự đoán sát nút.

Chelsea nằm trong nhóm năm đội tranh ba suất Champions League từ vị trí thứ ba đến thứ năm, trong khi Fulham kém Chelsea sáu điểm và cần chiến thắng để duy trì hy vọng dự cúp châu Âu.

Cole Palmer cho thấy dấu hiệu khởi sắc với hai đường kiến tạo trong hai trận gần nhất. Nếu kiến tạo ở trận này, anh sẽ đạt 20 kiến tạo tại Premier League sau 65 trận, trở thành cầu thủ đạt cột mốc này nhanh thứ ba trong lịch sử Chelsea, sau Cesc Fàbregas (47 trận) và Juan Mata (49 trận).

Dù Chelsea có xác suất thắng cao hơn, tỷ lệ hòa 25,9% là cao nhất trong số các trận đấu tuần này.

Sau chiến thắng trước Real Madrid, Arsenal (64,2%) được kỳ vọng giành chiến thắng trước Ipswich Town (15,1%), trì hoãn ngày đăng quang của Liverpool. Arsenal, đang hưng phấn sau khi vào bán kết Champions League, bất bại trong 14 trận gần nhất gặp Ipswich (thắng 11, hòa 3), thắng bốn trận gần đây mà không thủng lưới. Arsenal thắng cả 10 trận gần nhất trước các đội trong nhóm xuống hạng với tổng tỷ số 30-2, lần thua gần nhất là trước Everton vào tháng 2 năm 2023. Ipswich thua cả sáu trận sân nhà trong năm 2025, bằng tổng số trận thua sân nhà của họ trong năm 2023 và 2024 cộng lại.

Manchester United được đánh giá cao trước Wolves tại Old Trafford, dù Wolves thắng cả bốn trận gần đây. Chiến thắng sẽ giúp Wolves cân bằng điểm số (38) với United. Đây là cú lội ngược dòng ấn tượng, khi trước trận đầu tiên của tân HLV Vitor Pereira hồi tháng 12, họ kém Man United 13 điểm.

Man United chỉ thua một trong 13 trận sân nhà gần nhất trước Wolves (thắng 9, hòa 3). Đội bóng của Ruben Amorim có 47,2% cơ hội thắng, trong khi Wolves được đánh giá 27,4%.

Leicester tiếp Liverpool, đội có thể vô địch ngay Chủ Nhật này cùng lúc nếu Ipswich đánh bại Arsenal trước đó vài giờ. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là lần thứ sáu một đội vô địch giải đấu hàng đầu với năm trận còn lại. Liverpool từng vô địch mùa 2019-20 với bảy trận còn lại, một kỷ lục.

Dù thế nào, thật khó để chống lại một chiến thắng của Liverpool trước Leicester, đội sẽ chính thức xuống hạng nếu không thắng. Siêu máy tính dự đoán Leicester thua với xác suất cao. The Foxes chỉ thắng trong 10,9% mô phỏng, trong khi Liverpool có xác suất thắng lớn 73,2%, khiến họ là đội có khả năng thắng cao nhất vòng 33. Leicester chỉ thắng hai trong 13 trận gần nhất gặp Liverpool (hòa 1, thua 10), cả hai chiến thắng đều trên sân nhà vào năm 2021 (3-1 tháng 2, 1-0 tháng 12).

Nottingham Forest, từng chắc suất Champions League trong phần lớn mùa giải, có thể rơi khỏi top 5 khi đối đầu Tottenham vào thứ Hai. Forest thua hai trận liên tiếp sau khi thắng ba trận trước đó. Dưới thời Nuno Espírito Santo, họ chỉ một lần thua ba trận liên tiếp, vào tháng 2 và tháng 3 mùa trước.

Dấu hiệu không tốt cho Forest trước chuyến làm khách tại bắc London, khi Tottenham thắng cả ba trận sân nhà gần đây trước họ. Tuy nhiên, Tottenham thua 16/20 trận gần nhất tại Premier League trước các đội trong top nửa bảng (thắng 3, hòa 1). Mô hình dự đoán cho thấy trận đấu cân bằng, với Tottenham nhỉnh hơn với 39,2% cơ hội thắng, Forest 36,3%, và hòa là 24,5% – kết quả không tệ cho Nuno để ổn định trước lịch thi đấu dễ thở hơn vào tháng Năm.

HỒ VIỆT