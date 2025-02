Siêu máy tính dự đoán vòng 26: Arsenal có cơ hội thu hẹp khoảng cách

Một trận đấu khác giữa hai đội đang nhắm đến vé dự UEFA Champions League vào Chủ nhật sẽ chứng kiến Newcastle United đối đầu Nottingham Forest, trước khi trận đấu đỉnh cao của tuần giữa nhà đương kim vô địch Manchester City và Liverpool tại Etihad Stadium.

Dự đoán nhanh

+ Siêu máy tính Opta khó có thể phân định giữa Man City và Liverpool trước trận đấu lớn, với các mô phỏng cho thấy Liverpool có khả năng cao sẽ mất điểm.

+ Tottenham được đánh giá cao hơn trước Ipswich khi HLV Ange Postecoglou đang tìm kiếm chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

+ Arsenal, Bournemouth và Newcastle được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trên sân nhà tuần này, với Arsenal của Mikel Arteta là lựa chọn tự tin nhất vòng 26.

Leicester sẽ tiếp đón Brentford trong trận đấu tối thứ Sáu để khởi động ngày thi đấu 26. Sau khi không thể thắng bất kỳ trận nào trong 9 trận đầu tiên trên sân khách mùa này (2 hòa, 7 thua), Brentford đã thắng cả 3 trận gần nhất và có cơ hội lớn để kéo dài mạch phong độ, với mô hình dự đoán của Opta đánh giá khả năng thắng của họ là 46%. Tuy nhiên, Leicester vẫn có 29.1% cơ hội thắng và tỷ lệ hòa là 24.9%, vì vậy cơ hội của "Bầy Cáo" không nên bị đánh giá thấp cho dù đội bóng của Ruud van Nistelrooy đã thua cả 5 trận sân nhà gần nhất và đang đối mặt với nguy cơ thua 6 trận liên tiếp trên sân nhà lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu.

Everton vs Manchester United. Đáng chú ý, Everton (38.3%) bước vào trận đấu sớm thứ Bảy với lợi thế hơn Man Utd (33.3%) trên bảng xếp hạng. Sự trở lại của Everton dưới thời David Moyes thật đáng kinh ngạc. Họ đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất (1 hòa), nhiều hơn số trận thắng trong 20 trận đầu mùa. Tuy nhiên, "The Toffees" đã thua cả 5 trận gần nhất trước Man Utd và không ghi bàn trong 4 trận liên tiếp, bao gồm trận thua 0-4 tại Old Trafford vào tháng 12, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của HLV Ruben Amorim. Lần cuối họ thua 5 trận liên tiếp mà không ghi bàn trước một đối thủ là vào giai đoạn 1957-1960 trước Wolves.

Man Utd cũng đang nhắm đến chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Goodison Park – điều họ chưa làm được kể từ năm 2007. Tuy nhiên, đội bóng của Amorim đang trong phong độ tệ. Họ đã không ghi bàn trong 10 trận Ngoại hạng Anh mùa này, bằng với số trận nhiều nhất họ từng không ghi bàn trong một mùa giải, và vẫn còn nhiều thời gian ở phía trước. Trong khi đó, Moyes đã thắng cả 2 trận sân nhà gần nhất trước Man Utd, với tỷ số 1-0 và 2-0 khi còn dẫn dắt West Ham vào năm 2023. Yếu tố then chốt trong phong độ tốt gần đây của Everton là Beto, người đã ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất, bằng với số bàn anh ghi trong 44 trận đầu tiên tại giải đấu. Anh đang nhắm đến việc trở thành cầu thủ đầu tiên của Everton kể từ Richarlison vào tháng 3/2021 ghi bàn trong 4 trận liên tiếp.

Siêu máy tính Opta dự đoán một trận đấu rất cân bằng tại Goodison Park. Everton được đánh giá cao hơn một chút, nhưng cả 3 kết quả đều có khả năng xảy ra, với tỷ lệ hòa lên tới 28.4% – biến đây thành trận đấu có khả năng hòa cao nhất trong ngày thi đấu 26.

Arsenal vs West Ham. Tại Emirates Stadium, Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn trước West Ham, với siêu máy tính dự đoán 71% cơ hội thắng cho chủ nhà và 12.1% cho khách.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta đang có chuỗi 15 trận bất bại tại giải đấu, chuỗi dài nhất kể từ giai đoạn tháng 12/2010 đến tháng 4/2011 (16 trận). Pháo thủ cũng đang có chuỗi 15 trận bất bại trên sân nhà, chuỗi dài nhất kể từ tháng 8/2018 đến tháng 4/2019 (16 trận). Trong khi đó, West Ham chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất (1 hòa, 5 thua), vì vậy HLV Graham Potter có thể sẽ có một buổi chiều khó khăn.

Bournemouth vs Wolves. Bournemouth đang có một mùa giải tuyệt vời – việc giành vé dự Champions League vẫn là khả năng khi họ tiếp đón Wolves đang sa sút, và việc giành bất kỳ suất dự cúp châu Âu nào cũng sẽ là thành tích khổng lồ cho đội bóng có biệt danh "The Cherries", những người có thể sẽ phải cố gắng giữ chân HLV Andoni Iraola vào mùa hè.

Theo mô hình dự đoán, Bournemouth đánh bại Wolves, với 56.9% cơ hội thắng. Đội bóng của Vitor Pereira chỉ có 21.4% cơ hội thắng. Chỉ có Liverpool và Man City có nhiều cú sút và cú sút trúng đích hơn Bournemouth tại Ngoại hạng Anh mùa này (403 cú sút, 147 trúng đích), trong khi chỉ có Liverpool và Chelsea có chỉ số xG (bàn thắng dự kiến) cao hơn (47.8). Tỷ lệ 16.1 cú sút, 5.9 cú sút trúng đích, 1.9 xG và 1.8 bàn thắng mỗi trận của họ đều là cao nhất trong 8 mùa giải tại giải đấu hàng đầu.

Tuy nhiên, Wolves vẫn có hy vọng. Họ bất bại trong cả 4 trận sân khách trước Bournemouth tại Ngoại hạng Anh.

Fulham vs Crystal Palace. Fulham đang nhắm đến chiến thắng thứ ba liên tiếp khi họ tiếp đón Crystal Palace tại Craven Cottage. Sau chiến thắng 2-0 tại Selhurst Park vào tháng 11, chủ nhà có cơ hội hoàn tất cú đúp trước Palace lần đầu tiên kể từ mùa 2000-01, khi họ còn thi đấu tại hạng hai dưới thời HLV Jean Tigana. Đội bóng của Marco Silva được đánh giá cao hơn với 46.5% cơ hội thắng, nhưng Palace đứng thứ 13 vẫn có cơ hội kiếm điểm, với 27.7% cơ hội thắng và 25.7% cơ hội hòa.

Ipswich vs Tottenham. Tân binh Ipswich đã đánh bại Tottenham 2-1 trong trận lượt đi vào tháng 11, đó là 3 điểm trọn vẹn đầu tiên của họ sau khi trở lại giải đấu hàng đầu – chỉ có Birmingham City (2007-08) và Wolves (2009-10) là những đội mới lên hạng hoàn tất cú đúp trước Spurs.

Trên thực tế, Ipswich đã thắng cả 4 trận gần nhất trước Tottenham tại Ngoại hạng Anh. Lần cuối họ thắng 5 trận liên tiếp trước một đối thủ là vào giai đoạn 1984-1993 trước Norwich City. Tuy nhiên, không đội nào thắng ít trận (1) hoặc ghi ít bàn (9) trên sân nhà hơn Ipswich tại Ngoại hạng Anh mùa này, và kể từ khi đánh bại Chelsea vào tháng 12, họ đã thua cả 3 trận gần nhất tại Portman Road với tổng tỷ số 1-10.

Siêu máy tính dự đoán Ipswich có 28.7% cơ hội thắng, nhưng Tottenham vẫn được đánh giá cao hơn với 46.5% khi họ nhắm đến chiến thắng thứ ba liên tiếp.

Southampton vs Brighton. Southampton có thể sẽ tiếp tục chuỗi trận tệ hại trước Brighton, theo dự đoán của siêu máy tính Opta. Đội chủ nhà vẫn đang đứng chót bảng với chỉ 9 điểm và đã không thắng 6 trận liên tiếp trước Brighton, đội bóng đang nằm trong top 10.

Yankuba Minteh đang dần thích nghi với đấu trường cao nhất cho đội khách. Tiền đạo này đã góp mặt trong 4 bàn thắng ở 4 trận gần nhất (3 bàn, 1 kiến tạo), trong đó có cú đúp trước Chelsea ở trận gần nhất. Đây là một bàn nhiều hơn so với những gì anh làm được trong 16 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh (2 bàn, 1 kiến tạo). Cơ hội thắng của Brighton là 57.2%, cao nhất trong số các đội khách tuần này, trong khi Southampton chỉ có 20.5% cơ hội thắng.

Aston Villa vs Chelsea. Sau trận hòa kịch tính trước Liverpool, Aston Villa sẽ đối đầu Chelsea trong trận cầu muộn thứ Bảy.

Villa đã hòa cả 3 trận sân nhà gần nhất và không thắng 5 trận liên tiếp, vì vậy họ sẽ nhắm đến 3 điểm trước Chelsea, đội bóng đang gặp khó khăn trên sân khách với chỉ 2 điểm sau 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, Chelsea đã thắng 13 trận sân khách trước Villa tại Ngoại hạng Anh, chỉ ít hơn so với số trận họ thắng trước Tottenham (16) và Southampton (15) trong lịch sử giải đấu, và siêu máy tính dự đoán một trận đấu cân bằng.

Máy tính khó có thể phân định giữa hai đội, với Chelsea có 38.3% cơ hội thắng và Aston Villa là 36.8%, vì vậy mọi thứ vẫn còn rất mở tại Villa Park.

Chuyển sang các trận đấu Chủ nhật, hai đội đang nhắm đến vé dự Champions League sẽ đối đầu khi Newcastle tiếp đón Nottingham Forest. Newcastle được hệ thống ủng hộ trong trận này với 51.4% cơ hội thắng, trong khi Forest vẫn có 25.4% cơ hội.

Sau hai trận liên tiếp không ghi bàn, tiền đạo Alexander Isak của Newcastle sẽ hy vọng lấy lại phong độ, và anh đã ghi bàn trong cả 3 trận trước đó trước Forest (tổng cộng 4 bàn). Chiến thắng của đội bóng Eddie Howe sẽ giúp họ tiến gần hơn 3 điểm so với Forest ở vị trí thứ 3, nhưng họ sẽ phải ngăn chặn cựu tiền đạo Chris Wood, người đã ghi 29 bàn trong 41 trận dưới thời HLV Nuno Espírito Santo cho Forest.

Manchester City vs Liverpool. Trận đấu cuối cùng của Chủ nhật là màn so tài đỉnh cao tại Etihad Stadium giữa nhà đương kim vô địch Manchester City (35.3%) và Liverpool (38.7%).

Sau chiến thắng 2-0 trước Man City tại Anfield vào tháng 12, Liverpool đang nhắm đến việc hoàn tất cú đúp trước họ lần thứ ba, sau các mùa 2005-06 và 2015-16. Tuy nhiên, kể từ Giáng sinh, chỉ có Liverpool và Arsenal giành nhiều điểm hơn Man City (17 điểm), vì vậy "The Reds" có thể sẽ không dễ dàng.

City sẽ muốn lấy lại phong độ sau thất bại nhạt nhòa trước Real Madrid tại Champions League. Liverpool đã hòa cả 2 trận sân khách gần nhất một cách kịch tính, và nhà vô địch có thể sẽ tiếp tục mất điểm ở đây, khi mô phỏng của chúng tôi dự đoán 61.3% cơ hội Pep Guardiola và các học trò giành được ít nhất một điểm.

HỒ VIỆT