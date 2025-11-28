Siêu máy tính dự đoán vòng 13 - Định mệnh tại Stamford Bridge

Tuần lễ giông bão đã qua. Arsenal, sau khi nghiền nát kình địch cùng thành phố Tottenham, đã tạo ra khoảng cách 6 điểm trên đỉnh bảng. Manchester City vừa sẩy chân, nhường lại vị trí đối trọng gần nhất cho Chelsea. Nhưng phía dưới, nhà đương kim vô địch Liverpool đang chìm sâu trong khủng hoảng (thua 4-1 tại Champions League), tụt xuống thứ 12, tạo ra bức tranh hỗn loạn chưa từng có. Vòng 13 không chỉ là cuộc chiến giành điểm, mà là trận chiến giành lại danh dự.

Dự đoán nhanh từ Opta

Arsenal (41.9%) được đánh giá cao hơn Chelsea (32.6%) trong cuộc đối đầu Top 2, dựa trên phong độ ổn định.

Manchester City (76.5%) là đội được tự tin nhất sẽ giành chiến thắng, cần một cú sốc để trở lại đường đua.

Liverpool (49.8%), dù đang khủng hoảng, vẫn là đội khách có khả năng thắng cao nhất khi làm khách tại West Ham.

Aston Villa (72.7%) được Opta trao niềm tin lớn để giữ vững pháo đài Villa Park trước Wolves.

Thứ Bảy, 29-11-2025

Manchester City vs Leeds United (22:00 VN): Man City cần một câu trả lời sắt thép sau thất bại trước Newcastle. Sân Etihad là nơi họ phải khẳng định uy quyền. Với tỷ lệ thắng 76.5%, City là lựa chọn chắc chắn nhất vòng đấu. Tuy nhiên, Leeds, với HLV Daniel Farke từng đánh bại City hai lần cùng hai CLB khác nhau, có thể là một mối đe dọa lịch sử. Dù vậy, việc Erling Haaland đang săn tìm bàn thắng thứ 100 tại Premier League là tín hiệu mạnh mẽ rằng "Cỗ máy Xanh" sẽ không khoan nhượng.

Brentford vs Burnley (22:00 VN): Burnley (17.4% thắng) đã rơi vào nhóm xuống hạng và có hàng công tệ nhất lịch sử giải đấu (8.2 cú sút/trận). Brentford (62.9%) được dự đoán thắng, nhưng họ phải giải quyết vấn đề tự làm khó mình khi đã đánh rơi 11 điểm từ thế dẫn trước mùa này—cao nhất giải.

Sunderland vs Bournemouth (22:00 VN): Sunderland bất bại trên sân nhà, nhưng Bournemouth (44.1%) được đánh giá cao hơn một chút. Bournemouth là đội có trận đấu nhiều bàn thắng thứ hai giải đấu, trái ngược hoàn toàn với Sunderland (ít bàn thắng nhất). Đây là cuộc đối đầu giữa sự thực dụng và sự phóng khoáng.

Trận đấu tối (00:30 VN - Chủ Nhật): Everton vs Newcastle United (00:30 VN - Chủ Nhật): Cả hai đội đều đang bay bổng sau khi hạ gục Manchester United và Manchester City. Trận đấu này có khả năng hòa cao nhất vòng đấu (26.3%). Everton (36.8%) chỉ thua một lần trên sân nhà mùa này, trong khi Newcastle (36.9%) đang chật vật trên sân khách. Đây là một màn trình diễn của những đội bóng đang nỗ lực tìm lại chính nghĩa sau thời gian dài bị nghi ngờ.

Tottenham vs Fulham (03:00 VN - Chủ Nhật): Tottenham cần một phản ứng mạnh mẽ sau trận thua derby tủi hổ. Spurs đã thua hai trận derby liên tiếp (Chelsea, Arsenal) và là đội có thành tích sân nhà tệ nhất trong số 17 đội thường xuyên (chỉ thắng 3 trận). Mặc dù Fulham đã có dấu hiệu chống cự lại Spurs, Tottenham (53.2%) được dự đoán sẽ tìm lại chiến thắng tại giải VĐQG, giải quyết dứt điểm áp lực đang đè nặng.

Chủ Nhật, 30-11

Crystal Palace vs Manchester United (19:00 VN): Man United (22.3% thắng) phải đối mặt với một Crystal Palace đang bay cao ở vị trí thứ năm. Palace (54.1%) đang có phong độ tốt, chỉ thủng lưới 9 bàn—ít hơn cả Man United—và đã thắng 3/4 trận gần nhất gặp Quỷ Đỏ. Old Trafford không còn là nơi đảm bảo chiến thắng cho United. Đây là lúc HLV Ruben Amorim phải chứng minh khả năng xoay chuyển cục diện, nếu không muốn bị các đối thủ trực tiếp bỏ lại.

Aston Villa vs Wolves (21:05 VN): Aston Villa (72.7%) gần như cầm chắc 3 điểm trước Wolves đang khủng hoảng (11.5% thắng). Villa đang bất bại 24 trận sân nhà gần nhất (thua 1) và luôn thắng ngay sau các trận đấu Châu Âu. HLV Unai Emery đang xây dựng một pháo đài không thể xuyên thủng tại Villa Park.

West Ham United vs Liverpool (21:05 VN): Liverpool (49.8%) vẫn được đánh giá là đội khách có khả năng thắng cao nhất, bất chấp chuỗi 9/12 trận thua kinh hoàng gần đây. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với West Ham đang hồi sinh dưới tay Nuno Espírito Santo, đội đã giành 7 điểm trong tháng 11, gần gấp đôi thành tích của 3 tháng đầu mùa. Liverpool cũng đã thua 5 trận sân khách liên tiếp tại London. Đây là một trận đấu mang tính cứu rỗi danh dự cho Jurgen Klopp và các học trò.

Nottingham vs Brighton (21:05 VN): Brighton (40.7%) được đánh giá cao hơn Forest (33.6%). Dù Brighton từng thua Forest 0-7, họ là đội giành được nhiều điểm nhất từ thế bị dẫn trước (10 điểm) mùa này. Đây là dấu hiệu của một tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

Trận cầu đinh Chelsea vs Arsenal (23:30 VN): Cuộc đụng độ của Top 2. Cả hai đều có chiến thắng vang dội tại Châu Âu giữa tuần. Dù vậy, Arsenal (41.9%) được Opta cho là đội có lợi thế hơn. HLV Mikel Arteta có tỷ lệ thắng trước Chelsea cao thứ ba lịch sử (58.3%). Chelsea chỉ thắng 1/11 trận Premier League gần nhất gặp Arsenal và Stamford Bridge cũng không còn là pháo đài bất khả xâm phạm (chỉ giành 43.5% điểm số tại sân nhà). Đây là trận đấu quyết định liệu Arsenal có thể thực sự tạo ra khoảng cách vô hình với phần còn lại, hay Chelsea sẽ chứng minh họ là đối trọng xứng đáng.

HỒ VIỆT