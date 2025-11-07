Siêu máy tính dự đoán Vòng 11: Arsenal tọa sơn quan hổ đấu

Vòng 11 sẽ diễn ra trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, trước khi tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia cuối cùng trong năm 2025. Cuộc đua ngôi vô địch đang nóng lên khi Arsenal dẫn đầu với khoảng cách 6 điểm, trong khi từ vị trí thứ hai đến thứ mười một có rất ít sự khác biệt về điểm số. Ánh đèn sân khấu sẽ đổ dồn về Etihad, nơi Man City và Liverpool đối đầu nhau. Ở đầu bảng, Arsenal sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách đến sân của Sunderland, đội đang có phong độ cao.

Dự Đoán Nhanh

- Chelsea là đội được Opta tự tin nhất sẽ giành chiến thắng (73.2%) khi đối đầu với Wolves đang gặp khủng hoảng.

- HLV Sean Dyche được dự đoán sẽ có chiến thắng đầu tiên tại Premier League cùng Nottingham Forest.

- Man City được đánh giá cao hơn Liverpool (45.4% so với 27.7%), nhưng đây cũng là trận đấu có khả năng hòa cao nhất (26.9%) vòng đấu.

Tottenham vs Man United (19g30 – Thứ Bảy, giờ Việt Nam): Trận đấu mở màn vòng 11 tái hiện trận chung kết Europa League mùa trước. Mặc dù thua Chelsea ở vòng trước và là đội thua nhiều trận sân nhà nhất năm 2025 (9 trận), Spurs vẫn được siêu máy tính Opta ủng hộ chiến thắng với 47.5% xác suất. Man United có 26.4% cơ hội giành chiến thắng sau chuỗi 4 trận bất bại gần nhất (thắng 3, hòa 1). Spurs đang có sự tự tin cao độ sau chiến thắng 4-0 tại Champions League và bất bại 7 lần gần nhất gặp Quỷ Đỏ (thắng 5, hòa 2).

Everton vs Fulham (22:00): HLV David Moyes của Everton có thành tích ấn tượng trước Fulham (thắng 19/32 trận đối đầu). Everton (45.8%) được dự đoán sẽ trở lại mạch thắng, mặc dù họ đã không thắng Fulham trong 4 trận gần nhất. Fulham có 27.4% xác suất thắng.

West Ham United vs Burnley (22:00): West Ham (47.9%) được siêu máy tính ủng hộ tiếp nối chiến thắng đầu tiên dưới thời Nuno Espírito Santo. Họ bất bại 6 trận Premier League gần nhất trước Burnley. Burnley có chỉ 26.1% cơ hội thắng. Đây được dự đoán là một trận đấu ít có hành động ghi bàn do cả hai đội đều có thống kê dứt điểm kém.

Sunderland vs Arsenal (00:30 - Chủ Nhật): Sunderland (13.5%) sẽ thử thách chuỗi trận bất bại trên sân nhà trước đội dẫn đầu Arsenal (69.8%), đội được coi là khả năng thắng sân khách cao nhất vòng này. Sunderland chưa thắng trận nào trong 23 trận gần nhất gặp các đội trong top 4. Arsenal đang có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và bất bại 15 trận Premier League gần nhất trước Sunderland.

Chelsea vs Wolves (03:00 - Chủ Nhật): Chelsea là đội có khả năng thắng cao nhất vòng đấu (73.2%) khi đối đầu với Wolves, đội vừa sa thải HLV và có xác suất thắng chỉ 11.3%. Wolves đã trải qua 14 trận Premier League không thắng (hòa 3, thua 11). Mọi đội Premier League chỉ có 2 điểm hoặc ít hơn sau 10 vòng đấu đều đã phải xuống hạng. Chelsea được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua Wolves sau khi đã thắng cả hai lượt trận mùa trước với tổng tỷ số 9-3.

Aston Villa vs Bournemouth (21:00 –Chủ Nhật): Cả hai đội đều muốn phản ứng lại sau khi chuỗi bất bại của họ bị Liverpool và Man City chấm dứt ở vòng trước. Aston Villa (49.9%) được dự đoán trở lại mạch thắng và bất bại 5 trận gần nhất gặp Bournemouth. Bournemouth chỉ có 24.8% cơ hội chiến thắng.

Brentford vs Newcastle United (21:00 ): Siêu máy tính gần như không thể phân định thắng thua giữa Brentford (37.1%) và Newcastle (36.6%). Brentford có thành tích sân nhà tốt trước các đội ngoài London. Newcastle đang có chuỗi 8 trận sân khách không thắng. Đây là cặp đấu có tỷ lệ bàn thắng trung bình cao nhất (4.1 bàn/trận) trong số các cặp đấu đã chơi ít nhất 8 lần.

Crystal Palace vs Brighton (21:00): Derby vùng duyên hải. Crystal Palace (48.7%) được ủng hộ hơn Brighton (25.6%). Palace bất bại 6 trận sân nhà gần nhất trước đối thủ này. Cả 8 lần gặp nhau tại Selhurst Park trong khuôn khổ Premier League đều có bàn thắng cho cả hai đội, dự đoán một trận đấu nhiều bàn thắng.

Nottingham Forest vs Leeds United (21:00): HLV Sean Dyche đang tìm kiếm chiến thắng Premier League đầu tiên cùng Forest. Forest (50.9%) là đội được yêu thích hơn (Leeds 24.2%). Forest bất bại 13 trận sân nhà gần nhất trước Leeds kể từ năm 1971.

Trận cầu tâm điểm Manchester City vs Liverpool (23:30 – Chủ nhật): Trận cầu đinh của vòng đấu. Man City được dự đoán thắng với 45.4% so với 27.7% của Liverpool. Với 26.9%, đây là trận đấu có khả năng hòa cao nhất vòng. Liverpool đã thua 3 trận sân khách gần nhất tại Premier League. Erling Haaland (98 bàn sau 107 trận) sẽ tìm cách ghi cú đúp để phá kỷ lục 100 bàn nhanh nhất Premier League (Alan Shearer - 124 trận). Mohamed Salah cũng đang tìm kiếm một pha đóng góp vào bàn thắng để phá kỷ lục của Wayne Rooney về tổng số bàn thắng và kiến tạo cho một CLB Premier League.

HỒ VIỆT