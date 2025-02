Siêu máy tính dự đoán trận Man City vs Real Madrid và vòng Play-Off Champions League

Man City và Real Madrid tái đấu lần thứ tư liên tiếp

Hai gã khổng lồ châu Âu sẽ đối đầu qua hai lượt trận để giành quyền vào vòng 1/8, sau khi Man City xếp thứ 22 và nhà đương kim vô địch Real Madrid xếp thứ 11 trong thể thức mới 36 đội của UEFA.

Man City và Real Madrid đã gặp nhau trong ba mùa giải Champions League gần nhất, và đây sẽ chỉ là lần thứ tư trong lịch sử Cúp C1/Champions League mà hai đội gặp nhau trong bốn mùa giải liên tiếp. Các cặp đấu khác từng làm được điều này là Deportivo de La Coruña vs Juventus (4 mùa từ 2000-01 đến 2003-04), Chelsea vs Liverpool (5 mùa từ 2004-05 đến 2008-09) và Atlético Madrid vs Real Madrid (4 mùa từ 2013-14 đến 2016-17).

Mùa giải trước, Real Madrid đã loại nhà đương kim vô địch Pep Guardiola bằng loạt sút luân lưu ở tứ kết. Điều đó xảy ra bất chấp việc Man City có số cú sút nhiều gấp đôi so với gã khổng lồ Tây Ban Nha sau hai lượt trận. HLV Carlo Ancelotti cũng sẽ tự tin vào cơ hội của đội mình ở trận này, bởi Real Madrid đã loại các câu lạc bộ Premier League khỏi vòng knock-out trong bốn mùa giải Champions League gần đây. Họ đã vượt qua Liverpool vào mùa 2020-21; Chelsea, Man City và Liverpool vào mùa 2021-22; Liverpool và Chelsea vào mùa 2022-23; và Man City vào mùa 2023-24. Tóm lại, 13 chiến thắng của Real Madrid ở vòng knock-out trước các đội bóng Anh chỉ kém hơn so với 16 lần họ đánh bại các đối thủ Đức.

Hàng phòng không thuyết phục của Guardiola chắc chắn sẽ lo lắng trước trận đấu vào thứ Ba. Vinícius Júnior (2 bàn, 3 kiến tạo) và Rodrygo (4 bàn, 1 kiến tạo) đều có 5 lần tham gia bàn thắng trước Man City ở đấu trường UEFA danh giá nhất. Chỉ có Lionel Messi (9) và Karim Benzema (7) làm tốt hơn hai cầu thủ này. Thành tích ấn tượng của bộ đôi người Brazil còn chưa tính đến sự góp mặt của Kylian Mbappé, người mang đến một chiều kích khác cho hàng công đầy sao của Ancelotti. Real Madrid chắc chắn đã tận dụng tốc độ của Mbappé, khi chỉ có Bayern Munich (108) thực hiện nhiều đường chuyền xuyên phá hàng phòng ngự đối phương hơn so với 87 lần của Real Madrid ở mùa giải 2024-25.

Luka Modric và Rodrygo là hai cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền như vậy nhất (11 lần mỗi người), trong khi không có gì ngạc nhiên khi Mbappé và Vinícius (14 lần mỗi người) là những người nhận được nhiều đường chuyền xuyên hàng phòng ngự nhất. Với việc không có Kyle Walker để đối đầu với Mbappé, sẽ rất thú vị để xem liệu Guardiola có dám tiếp tục sử dụng hậu vệ tạm thời Matheus Nunes hay không.

Tuy nhiên, Man City cũng có một cầu thủ từng gây nhiều khó khăn cho Madrid trong quá khứ. Kevin De Bruyne đã trực tiếp góp công vào tám bàn thắng trong tám lần ra sân tại Champions League trước đội bóng này (bốn bàn thắng, bốn kiến tạo). Thành tích của tiền vệ người Bỉ là cao nhất trong lịch sử giải đấu trước Madrid, ngang bằng với Giovane Élber. Ngược lại, Erling Haaland vẫn chưa ghi bàn trong bốn lần đối đầu với đội bóng của HLV Ancelotti tại Champions League, dù đã có 13 cú sút không thành công sau 359 phút thi đấu. Madrid vẫn là đối thủ mà anh chạm trán nhiều nhất trong màu áo Man City nhưng chưa thể lập công – một kỷ lục mà anh sẽ muốn thay đổi vào thứ Ba này.

Lực lượng và đối đầu

Tân binh của Man City, Nico González, đã rời sân vì chấn thương trong hiệp một trận thắng Leyton Orient tại FA Cup hôm thứ Bảy. Hiện anh cùng Nathan Aké, Jérémy Doku, Oscar Bobb và Ederson đều đang là những trường hợp nghi vấn cho trận đấu này. Về phía Real Madrid, Lucas Vázquez dính chấn thương gân kheo vào cuối tuần qua và sẽ gia nhập danh sách vắng mặt cùng Antonio Rüdiger, Dani Carvajal, Éder Militão và David Alaba.

Man City đã bị Real Madrid loại khỏi vòng knock-out Champions League ba lần – nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác – dù chỉ thua ba trong 12 lần đối đầu tại giải đấu này. Bên cạnh chiến thắng ở tứ kết mùa trước, Madrid còn loại Man City bằng cuộc lội ngược dòng kịch tính trong hiệp phụ ở tứ kết mùa giải 2021-22.

Tuy nhiên, vẫn có hy vọng cho Man City. Đây sẽ là lần thứ 13 hai đội chạm trán nhau tại Champions League, và Madrid mới chỉ giành bốn chiến thắng trong 12 trận trước đó (hòa 5, thua 3). Tỷ lệ thắng 25% của Los Blancos trước Man City là thấp nhất trong lịch sử đối đầu của họ với bất kỳ đối thủ nào tại Cúp C1/Champions League. Ngoài ra, Man City từng giành chiến thắng chung cuộc 5-1 trước Madrid ở bán kết mùa giải 2022-23.

Siêu máy tính của Opta nghiêng một chút về khả năng Man City thắng, khi họ giành chiến thắng trong 42,7% trên tổng số 10.000 lượt mô phỏng trước trận. Madrid có 33,0% cơ hội giành chiến thắng, trong khi tỷ lệ hòa – kết quả có thể dẫn đến một trận quyết đấu quyết định tại Santiago Bernabéu – là 24,3%.

Những cặp đấu còn lại

Lượt đi play-off sẽ bắt đầu với một trận đấu toàn Pháp, khi trận đấu sớm diễn ra giữa Brest và Paris Saint-Germain. Brest không được đánh giá cao khi bước vào mùa giải Champions League đầu tiên của họ, nhưng đã khởi đầu tốt, bất bại trong bốn trận đấu đầu tiên và chỉ thua một trong sáu trận đầu tiên. Tuy nhiên, việc đối đầu với PSG trong thời gian gần đây không phải là một trải nghiệm dễ chịu đối với họ – họ đã không thể giành chiến thắng trong 30 trận liên tiếp gặp PSG ở mọi giải đấu (thua 22, hòa 8). Trận thua cuối cùng của PSG trước Brest là vào tháng 1 năm 1985 (1-3 tại Ligue 1), và họ đã đánh bại Brest hai lần trong mùa giải 2024-25 (3-1 trên sân nhà và 5-2 trên sân khách tại Ligue 1). Vì thế, siêu máy tính Opta đang dự đoán PSG giành chiến thắng trong trận lượt đi nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong tám cặp đấu vòng loại tuần này (61,1%).

Hai trận đấu còn lại vào tối thứ Ba sẽ chứng kiến Juventus tiếp đón PSV và Sporting CP đối đầu với Borussia Dortmund tại Lisbon, với cả hai đội chủ nhà được ưu ái dự đoán sẽ giành lợi thế ở lượt đi. Siêu máy tính dự đoán Juventus thắng trong gần một nửa (49,9%) trong số 10.000 mô phỏng trước trận đấu, trong khi Sporting giành chiến thắng trong 58,0% các mô phỏng trước khi trận đấu bắt đầu.

Trong khi thứ Ba được dự đoán sẽ mang lại nhiều niềm vui cho các đội chủ nhà, dự đoán cho thứ Tư lại ngược lại, với ba trong số bốn đội khách được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong trận lượt đi trên sân khách: Atalanta (45,3% trước Club Brugge), Milan (41,8% trước Feyenoord) và Bayern Munich (48,2% trước Celtic) đều được siêu máy tính ưu ái dự đoán sẽ trở về nhà với chiến thắng trước lượt về.

Bayern là đội đã 6 lần vô địch (3 lần ở kỷ nguyên Cúp C1 châu Âu và 3 lần ở Champions League), và Celtic lịch sử không có thành tích tốt khi đối đầu với các đội từng vô địch giải đấu. Họ chỉ thắng 1 trong số 21 trận gần nhất ở đấu trường châu Âu trước các đội từng vô địch Cúp C1/Champions League, đó là chiến thắng 2-1 trước Feyenoord vào tháng 12 năm 2023 (Hòa 4, thua 16).

Đội chủ nhà duy nhất được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng vào tối thứ Tư là Monaco, đội đã thắng trong 40,7% trong số 10.000 mô phỏng trước trận đấu của siêu máy tính trước gã khổng lồ Bồ Đào Nha Benfica. Tuy nhiên, họ sẽ phải làm điều mà họ chưa từng làm được trước đây – đánh bại Benfica. Đây sẽ là lần thứ tư hai đội gặp nhau ở đấu trường châu Âu, với Benfica bất bại trước đối thủ người Pháp trong cả ba lần đối đầu trước đó, thắng một và hòa một ở vòng bảng Champions League mùa 2014-15, và giành chiến thắng trong lần gần nhất, tại Monaco ở vòng bảng mùa giải này.

HỒ VIỆT