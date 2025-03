Siêu máy tính dự đoán lượt về vòng 1/8: Tâm điểm thành Madrid và sân Anfield

Tuần này, Barcelona sẽ khởi động các trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League với lợi thế nhỏ sau chiến thắng ở lượt đi trước Benfica tại Lisbon. Bàn thắng của Raphinha ở hiệp hai giúp đội bóng La Liga giành chiến thắng 1-0, dù họ phải chơi với 10 người từ phút 22 sau thẻ đỏ của Pau Cubarsí. Benfica đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng bị chặn đứng bởi màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Wojciech Szczęsny, người đã thực hiện 8 pha cứu thua để giữ sạch lưới. Máy tính dự đoán Opta kỳ vọng Barcelona sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước sự cổ vũ của khán giả nhà vào thứ Ba, với 66,3% khả năng đội bóng Tây Ban Nha giành chiến thắng và 88,8% cơ hội lọt vào tứ kết.

Nhà vô địch Serie A Inter Milan đã có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Feyenoord tại Rotterdam ở lượt đi nhờ các bàn thắng của tiền đạo Marcus Thuram và Lautaro Martínez. Với bàn thắng này, Martínez đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Inter tại Cúp C1/Champions League (18 bàn). Chỉ có Arsenal (sẽ được nhắc đến sau) có cơ hội lọt vào tứ kết cao hơn Inter (96,8%) trong các mô phỏng của Opta, và họ cũng được kỳ vọng sẽ thắng trận lượt về tại Milan (65,6%).

Một đội bóng khác gần như chắc chắn lọt vào tứ kết là Bayern Munich, đội đã đánh bại đối thủ Bundesliga Bayer Leverkusen 3-0 trên sân nhà ở lượt đi. Harry Kane ghi cú đúp trong trận đấu đó, nâng tổng số bàn thắng của anh tại Champions League 2024-25 lên 9 bàn, trở thành cầu thủ Anh ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải tại giải đấu, đồng thời ngang bằng với kỷ lục của Dennis Viollet (Manchester United) tại Cúp C1 1956-57. Máy tính Opta dự đoán Bayern có 95,7% cơ hội lọt vào vòng 1/8 và 38,2% khả năng đánh bại đội bóng của Xabi Alonso cả hai lượt trận.

Trận đấu cuối cùng vào tối thứ Ba được dự đoán sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất, khi Liverpool giành chiến thắng sát nút 1-0 trước PSG ở lượt đi. Dù bị áp đảo với tỷ lệ cú sút 27-2 (mức chênh lệch âm lớn nhất từ trước đến nay đối với một đội thắng trận tại vòng loại trực tiếp Champions League kể từ 2003-04), Liverpool vẫn giành chiến thắng nhờ bàn thắng muộn của Harvey Elliott (phút 87) và màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Alisson.

Bàn thắng của Elliott là bàn thắng muộn nhất của Liverpool tại vòng loại trực tiếp Champions League, giúp họ có 74,9% cơ hội lọt vào tứ kết theo dự đoán của Opta, và 42,3% khả năng thắng trong 90 phút tại Anfield.

Không cần bàn nhiều về trận Arsenal vs PSV, vì Arsenal đã chắc chắn lọt vào tứ kết mùa này theo dự đoán của máy tính Opta. Không có mô phỏng nào trong số 10.000 mô phỏng của Opta cho thấy PSV có thể lội ngược dòng sau thất bại 1-7 ở lượt đi để lọt vào tứ kết. Chiến thắng 7-1 giúp Arsenal trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi 7+ bàn trên sân khách tại vòng loại trực tiếp, đồng thời là thất bại đậm nhất mọi thời đại của PSV trên sân nhà ở mọi giải đấu.

Một đội bóng Premier League khác cũng đang ở thế thuận lợi là Aston Villa, đội đã thắng 3-1 trên sân khách trước Club Brugge ở lượt đi nhờ các bàn thắng của Leon Bailey, Marco Asensio và phản lưới nhà của Brandon Mechele. Với kết quả này, Aston Villa có 94,6% cơ hội lọt vào tứ kết theo dự đoán của Opta, và 55,5% khả năng thắng trong 90 phút tại Villa Park.

Trận Lille vs Borussia Dortmund đang ở thế cân bằng sau trận hòa 1-1 tại Đức ở lượt đi. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu cân tài cân sức, với sự chênh lệch chỉ 0,1% giữa Lille (36,9%) và Dortmund (36,8%) khi xét đến khả năng thắng trong 90 phút. Dortmund có lợi thế nhẹ với 50,8% cơ hội lọt vào tứ kết.

Trận đấu hấp dẫn nhất sẽ diễn ra tại Madrid, nơi Atletico Madrid cố gắng lội ngược dòng sau khi thua 1 bàn ở lượt đi trước Real Madrid. Cuối tuần qua, Real Madrid đã vượt qua Atletico Madrid trên bảng xếp hạng La Liga sau thất bại muộn của đội bóng Diego Simeone trước Getafe, vì vậy ông sẽ hy vọng có thể trả thù vào thứ Tư tới.

Tin tốt cho Simeone là Atletico Madrid đã từng làm điều tương tự trước đây. Họ đã thua lượt đi trong 6 cặp đấu Champions League trước đó và lội ngược dòng thành công ở 3 lần, tất cả đều là những trận thua lượt đi trên sân khách (vòng 1/8 2014-15 vs Bayer Leverkusen, tứ kết 2015-16 vs Barcelona và vòng 1/8 2023-24 vs Inter).

Tin xấu là Real Madrid đã vượt qua vòng loại trong 21/22 cặp đấu Champions League gần nhất khi thắng lượt đi, với ngoại lệ duy nhất là trận thua trước Ajax ở vòng 1/8 2018-19. Dưới thời Carlo Ancelotti, họ đã vượt qua vòng loại trong 9/9 cặp đấu. Máy tính Opta nghiêng về Real Madrid trong cặp đấu này, với 72,4% cơ hội lọt vào vòng sau, dù Atletico có lợi thế nhẹ trong dự đoán thắng trong 90 phút (38,1%).

HỒ VIỆT