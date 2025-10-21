Siêu máy tính dự đoán lượt trận thứ 3 UEFA Champions League

Rất nhiều trận đụng độ lớn sẽ diễn ra tại lượt đấu thứ 3 của giai đoạn 1 có thể tác động đến vị trí của các đội trong cuộc đua vào vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, các đội "cửa trên" đều có xác suất thắng cao.

Thứ Ba, ngày 21 - 10:

Barcelona vs Olympiakos: Trong một trong hai trận đá sớm thứ Ba, Barcelona sẽ tìm cách trở lại sau thất bại muộn trên sân nhà trước PSG ở lượt trước. Học trò của HLV Hansi Flick lại được chơi trên sân nhà và kỳ vọng sẽ tận dụng thành tích kém cỏi của Olympiakos khi đối đầu các đội bóng La Liga. Đội bóng lớn của Hy Lạp chưa bao giờ thắng một đội Tây Ban Nha trên sân khách ở đấu trường châu Âu, với 14 trận thua trong tổng số 16 lần đối đầu trước đó (Hòa 2).

Barça là đội được đánh giá cao nhất ở lượt này theo mô hình "siêu máy tính" của Opta, với 76,2% cơ hội thắng. Đội khách chỉ có 9,9% khả năng giành 3 điểm.

Arsenal vs Atlético Madrid: Lần đối đầu duy nhất trước đây giữa Arsenal và A.Madrid ở châu Âu là tại bán kết Europa League 2017-18, với chiến thắng chung cuộc 2-1 thuộc về đội bóng của HLV Diego Simeone. Trận đấu vào thứ Ba tới sẽ là chuyến làm khách thứ hai của A.Madrid tới Anh trong mùa này, sau trận thua 2-3 tại Liverpool ở lượt 1, và họ chỉ có 19,3% cơ hội giành chiến thắng lần này.

Arsenal (58% xác suất thắng) sẽ rất tự tin, khi đã thắng cả 6 trận gần nhất của họ trước các đội bóng La Liga (Real Madrid x2, Sevilla x2, Girona và Athletic Club). Đây đã là chuỗi trận thắng dài nhất của một đội bóng trước các đối thủ Tây Ban Nha trong lịch sử Champions League.

Leverkusen vs Paris Saint-Germain: Một chuyến làm khách khó khăn khác đang chờ đợi nhà đương kim vô địch, khi Paris Saint-Germain hành quân tới Leverkusen. Chiến thắng của PSG tại BayArena sẽ giúp họ san bằng chuỗi trận thắng dài nhất mọi thời đại của họ tại Cúp C1/Champions League (hiện đang là 5 trận), với chuỗi 6 trận thắng trước đó đạt được từ tháng 9 đến tháng 12 năm 1994.

Leverkusen vẫn bất bại dưới thời tân HLV Kasper Hjulmand kể từ khi ông được bổ nhiệm vào đầu tháng 9, và siêu máy tính dự đoán họ thắng trận này trong 21,6% lượt mô phỏng. Tuy nhiên, PSG là đội cửa trên rõ rệt với 55,6% cơ hội thắng.

Newcastle United vs Benfica: Newcastle United đã có được những điểm số đầu tiên tại Champions League mùa này với chiến thắng thuyết phục 4-0 trên sân khách trước Union Saint-Gilloise ở lượt trước, và họ hy vọng sẽ trao cho Benfica trận thua thứ hai trên đất Anh trong mùa.

Đội bóng của HLV José Mourinho đã thua 0-1 tại Chelsea ở lượt 2, và vị HLV người Bồ Đào Nha chỉ thắng 3 trong số 12 trận làm khách tại St. James' Park (Hòa 4, Thua 5), và chỉ 1 trong 7 trận gần nhất (Hòa 3, Thua 3). Đây sẽ là trận đầu tiên của ông làm khách gặp Newcastle kể từ trận hòa 2-2 vào tháng 4 năm 2021 khi còn dẫn dắt Tottenham.

Học trò của HLV Eddie Howe được siêu máy tính đánh giá cao (56,9% cơ hội thắng), nhưng Mourinho có tiếng cười cuối cùng trong 20,8% trường hợp, điều mà Benfica rất cần khi họ vẫn trắng tay sau hai trận.

Villarreal vs Manchester City

Do có tới 6 đội Anh trong mùa giải năm nay, sẽ có khá nhiều đội đã phải đối mặt với hai đối thủ Premier League chỉ sau ba trận, và một trong số đó là Villarreal. "Tàu ngầm vàng" đã thua tại Tottenham ở lượt 1, và sẽ tiếp đón Manchester City vào thứ Ba. Thành tích của Man City trên đất Tây Ban Nha qua các năm không mấy khả quan, khi họ chỉ thắng 4 trong số 14 trận làm khách trước các đội bóng Tây Ban Nha tại Champions League (29% - Hòa 3, Thua 7).

Đó là một khởi đầu tốt của Villarreal, đội đang đứng thứ ba tại La Liga, nhưng họ chỉ đánh bại City trong 24% lượt mô phỏng, trong khi các học trò của HLV Pep Guardiola giành chiến thắng trong hơn một nửa (52,6%).

*Thứ Tư, ngày 22- 10:

Bayern Munich vs Club Brugge: Bayern gần như không thể ngăn cản tại Allianz Arena ở châu Âu. Ở giai đoạn bảng/vòng bảng Champions League, họ bất bại trong 35 trận sân nhà gần nhất (Thắng 33, Hòa 2), kể từ sau trận thua Man City vào tháng 12 - 2013 (2-3).

Brugge cũng cần tìm cách ngăn chặn Harry Kane. Kể từ trận ra mắt cho Bayern tại Champions League vào tháng 10 năm 2023, tiền đạo người Anh này đã ghi nhiều bàn thắng hơn (23) và tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng hơn (29 - 6 kiến tạo) bất kỳ cầu thủ nào khác trong giải đấu. Những học trò của HLV Vincent Kompany được kỳ vọng sẽ thắng trên sân nhà một lần nữa (71,4%), trong khi Brugge chỉ có thể tạo nên cú sốc với xác suất 12,1%.

Chelsea vs Ajax: Những con số mô phỏng tương tự cũng được đưa ra khi Chelsea (72,0%) tiếp đón Ajax (11,8%). Đội bóng lớn người Hà Lan không có thành tích tốt gần đây trên đất Anh, không thắng trong 11 trận gần nhất ở đấu trường châu Âu trước các đội bóng Premier League (Hòa 2, Thua 9) kể từ chiến thắng 1-0 trước Tottenham vào tháng 4 năm 2019. Họ cũng không ghi được bàn nào trong 5 trận gần nhất.

Chelsea cũng rất mạnh trên sân nhà ở giải đấu này, khi chỉ thua 2 trong số 12 trận Champions League gần nhất tại Stamford Bridge, và cả hai đều là trận thua trước Real Madrid ở tứ kết các mùa 2021-22 và 2022-23. "The Blues" đang bất bại trong 12 trận vòng bảng trên sân nhà gần nhất (Thắng 8, Hòa 4) kể từ sau trận thua Valencia vào tháng 9- 2019.

Eintracht Frankfurt vs Liverpool: Liverpool sẽ tìm cách chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp, vốn bao gồm trận thua bất ngờ trước Galatasaray ở lượt 2, khi họ làm khách tại Đức để đối mặt với câu lạc bộ cũ của Hugo Ekitiké, Eintracht Frankfurt.

"The Reds" chỉ thua 1 trong số 15 trận gần nhất của họ trước các đội bóng Đức tại Cúp C1/Champions League (Thắng 10, Hòa 4), đó là trận thua 2-4 trên sân khách trước Bayer Leverkusen vào tháng 4 năm 2002. Họ thắng trận này trong 56,3% lượt mô phỏng, nhưng Eintracht nếm trải chiến thắng trong 21,8%.

Monaco vs Tottenham: Đội khách có 4 điểm sau hai trận đầu tiên, nhưng cả chiến thắng trên sân nhà trước Villarreal và trận hòa tại Bodø/Glimt đều không hề dễ dàng, vì vậy sẽ rất thú vị khi xem họ thể hiện thế nào tại Monaco.

Đội bóng Ligue 1 đã có được một trận hòa đáng kính nể 2-2 với Man City ở lượt 2, và chỉ thua 1 trong số 8 trận sân nhà trước các đội bóng Anh tại Champions League, thắng 5 trong số 7 trận còn lại (Hòa 2). Trong khi đó, Tottenham chỉ thắng 1 trong số 7 trận làm khách Champions League gần nhất (Hòa 2, Thua 4), dù rằng chiến thắng đó diễn ra trên nước Pháp, với tỷ số 2-1 trước Marseille vào tháng 11- 2022. Học trò của HLV Thomas Frank được đánh giá là cửa trên nhẹ (41,2%), nhưng siêu máy tính cũng dành cho Monaco hơn 1/3 cơ hội chiến thắng (33,8%).

Real Madrid vs Juventus: Đây sẽ là lần gặp mặt thứ 22 giữa hai đội tại Cúp C1/Champions League – chỉ có cặp đấu Bayern Munich vs Real Madrid là diễn ra nhiều hơn (28 lần).

"Los Blancos" đã ghi 18 bàn trong 5 trận gần nhất ở giai đoạn bảng/vòng bảng Champions League, và thắng cả 5. Họ cũng thắng 12 trong số 13 trận sân nhà gần nhất ở giai đoạn này, dù một trận thua duy nhất của họ trong khoảng thời gian đó là trước một đối thủ Italy (1-3 vs Milan, tháng 11/2024). Ngược lại, Juventus chỉ thắng 1 trong số 11 trận làm khách Champions League gần nhất (Hòa 5, Thua 5), mặc dù 4 trong số 5 trận làm khách gần nhất của họ tại giải đấu đã kết thúc với tỷ số hòa (Thua 1).

Đội bóng của HLV Xabi Alonso là cửa trên rõ rệt theo siêu máy tính (59,2%), nhưng Juventus của HLV Igor Tudor không nên bị xem thường (19,8%).

LONG KHANG