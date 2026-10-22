Bóng chuyền

Vòng 2 giải bóng chuyền quốc gia 2026:

Xác định 2 cặp đấu bán kết quyết định

SGGPO

Không cần tới hết ngày thi đấu, Ban tổ chức đã xác định 4 đội vào bán kết để phân cặp đấu tại Vĩnh Long ngay sau ngày tranh tài 22-10.

Đội nữ VTV Bình Điền Long An tiếp tục vào bán kết giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội nữ VTV Bình Điền Long An tiếp tục vào bán kết giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau kết quả 2 trận đấu bảng tại vòng 2 giải bóng chuyền quốc gia 2026 trong chiều nay (22-10) giữa Hà Nội với Hưng Yên, Binh chủng Thông tin với VTV Bình Điền Long An, Ban tổ chức xác định 2 cặp bán kết nội dung nữ.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) tiếp tục thua trận 1-3 trước Hưng Yên nên đứng hạng 4 ở vòng bảng. Đội Binh chủng Thông tin thắng VTV Bình Điền Long An 3-0, từ đó lên hạng nhì vòng bảng.

Như vậy, giải đấu đã xác định 2 cặp bán kết lần lượt gồm Hóa chất Đức Giang – Hà Nội và Binh chủng Thông tin – VTV Bình Điền Long An.

Đội Hóa chất Đức Giang còn gặp Thanh Hóa trong trận cuối vòng bảng nhưng kết quả đã không còn ý nghĩa do thầy trò HLV Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang) đã giữ chắc vị trí số 1 tại vòng bảng.

Vòng 2 của giải chứng kiến bất ngờ khi đội nữ Hà Nội có phong độ không tốt, thua 5 trong 7 trận đấu. Chung cuộc, đội nữ Hà Nội giành 9 thắng, 5 thua tại vòng bảng năm nay.

Hiện tại, đội VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch quốc gia. Việc lọt vào bán kết giúp HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng cầu thủ VTV Bình Điền Long An tiến gần đến mục tiêu lần thứ 3 liên tiếp vô địch.

Ngoài bán kết, nội dung nữ cũng xác định 4 đội thi đấu phân hạng tranh suất trụ hạng với 2 cặp đấu gồm Ninh Bình – Hưng Yên, Thanh Hóa – Ngân hàng Công Thương.

Các đội sẽ được nghỉ thi đấu ngày 23-10. Sau đó, tất cả các trận bán kết và trận phân hạng sẽ diễn ra vào ngày 24 và 25-10.

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MINH CHIẾN

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VTV Bình Điền Long An Hà Nội Hóa chất Đức Giang Binh chủng Thông tin giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 bóng chuyền Việt Nam

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