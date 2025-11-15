Scotland và thử thách ở Hy Lạp

Đội tuyển Scotland đang bước vào 2 trận đấu quan trọng bậc nhất của vòng loại World Cup 2026 với một tâm thế đặc biệt. Trợ lý HLV Steven Naismith đã gọi đây là "vòng play-off trước play-off" khi thầy trò HLV Steve Clarke sắp phải làm khách trên sân của Hy Lạp trước khi trở về tiếp đón Đan Mạch tại Hampden Park. Với hai đội đầu bảng đang có cùng 10 điểm, mỗi trận đấu giờ đây đều mang tính sống còn.

Bối cảnh: Bảng C – Cuộc đua tam mã đã thành song mã

Đội Điểm Trận BT BB Hiệu số Đan Mạch 10 4 12 4 +8 Scotland 10 4 7 5 +2 Hy Lạp 3 4 4 10 -6 Belarus 0 4 1 15 -14

Luật ưu tiên khi bằng điểm : Hiệu số → Tổng bàn thắng → Đối đầu

: Dự đoán : Đan Mạch gần như chắc chắn thắng Belarus tại sân nhà → lên 13 điểm .

: Đan Mạch thắng Belarus tại sân nhà → lên . Scotland cần : Thắng Hy Lạp → lên 13 điểm → đấu quyết định với Đan Mạch tại Hampden Hòa Hy Lạp → vẫn cần thắng Đan Mạch để nhất bảng Thua Hy Lạp → cần thắng Đan Mạch cách biệt 7 bàn → bất khả thi

:

Áp lực dường như đang đè nặng lên đôi vai của những cầu thủ Scotland. Họ không chỉ chiến đấu cho tấm vé dự World Cup đầu tiên kể từ năm 1998, mà còn gánh trên vai kỳ vọng của cả một thế hệ người hâm mộ. Như Naismith chia sẻ, thế hệ hiện tại đã được chứng kiến đội tuyển góp mặt ở hai kỳ Euro gần đây, và giờ là cơ hội để họ viết nên lịch sử, đưa Scotland trở lại đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh. Sự tự tin có được từ những thành công trong các chiến dịch gần đây là rất lớn, nhưng cũng kéo theo đó là gánh nặng tâm lý khổng lồ.

Chuyến làm khách đến sân Georgios Karaiskakis ở Piraeus chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Dù Hy Lạp đã bị loại và không còn gì để mất, HLV Ivan Jovanovic khẳng định ông không xem đây là trận đấu trả thù sau thất bại 1-3 trên sân Hampden hồi tháng 10. Thay vào đó, ông và các học trò sẽ chơi vì danh dự, vì người hâm mộ và để chứng minh niềm tin rằng họ vẫn là một đội bóng mạnh. Với lối chơi kỷ luật và những pha phản công sắc lẹm, Hy Lạp hoàn toàn có thể trở thành cái bẫy chết người nếu Scotland chủ quan.

Về phía Scotland, sự vắng mặt của tiền vệ trụ cột Billy Gilmour do chấn thương là một mất mát đáng kể. Dù vậy, ban huấn luyện vẫn lạc quan rằng anh có thể kịp bình phục cho trận gặp Đan Mạch. Quyết định để Gilmour ở lại Italy điều trị thay vì gia nhập đội tuyển cho thấy tầm nhìn chiến lược của HLV Clarke: chấp nhận mạo hiểm ở trận đầu tiên để có một Gilmour khỏe mạnh cho trận đấu then chốt thứ hai.

Sau màn trình diễn nghèo nàn trong chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Belarus, HLV Clarke đã yêu cầu toàn đội phải nâng cao phong độ. Ông nhấn mạnh: "Mọi cầu thủ đều phải mang đến 100% năng lực". Thông điệp này rõ ràng và mạnh mẽ. Scotland cần một tập thể đoàn kết, thi đấu kỷ luật và sắc sảo, chứ không thể trông chờ vào sự may mắn hay vài cá nhân tỏa sáng.

Một điểm đáng chú ý khác là tình huống khó khăn ở vị trí thủ môn. Craig Gordon, dù đã 42 tuổi và chưa có phút thi đấu chính thức nào trong mùa giải, vẫn được xem là ứng viên sáng giá. Điều này cho thấy sự trầm tĩnh và kinh nghiệm của Gordon vẫn là yếu tố được HLV Clarke cực kỳ coi trọng trong những trận cầu quyết định.

Về mặt chiến thuật, Scotland cần học thuộc lòng những bài học từ các cuộc đối đầu trước với Hy Lạp. Naismith thừa nhận đây là những trận cầu "cân não", nơi các tình huống chi tiết có thể quyết định tất cả. Khả năng ghi bàn từ những pha đá phạt và sự tỉnh táo trong phòng ngự sẽ là chìa khóa. Sự trở lại của Scott McTominay, người đã có 12 bàn thắng sau 28 lần khoác áo đội tuyển, sẽ là vũ khí lợi hại nhất của Scotland.

Với kịch bản lý tưởng nhất, một chiến thắng tại Hy Lạp sẽ giúp Scotland bước vào trận đấu với Đan Mạch với tâm thế cực kỳ tự tin. Khi đó, chỉ cần một trận hòa trước đội bóng Bắc Âu là đủ để họ lên ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp nếu họ không thể có được kết quả khả quan ở Athens.

Tóm lại, đây không chỉ là một trận đấu bóng đá thông thường. Đây là thời khắc để Scotland chứng minh họ đã trưởng thành, rằng họ xứng đáng có mặt ở World Cup sau gần ba thập kỷ chờ đợi. Áp lực là rất lớn, nhưng cơ hội cũng đang nằm trong tay họ. Một Scotland với sự bình tĩnh, kinh nghiệm và khát khao sẽ là một đối thủ đáng sợ, ngay cả trên sân khách. Thử thách "vòng play-off trước play-off" đã bắt đầu, và toàn bộ đất nước Scotland đang nín thở dõi theo.

LONG KHANG