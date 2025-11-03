Sân Tự Do chìm trong nước do mưa lũ

Chỉ trong 1 tuần, sân vận động Tự Do đã 3 lần chìm trong nước do mưa lớn gây lũ lụt. Tình trạng ngập liên tiếp không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của các cầu thủ trẻ và đội 1 bóng đá Huế.

Camera tại sân Tự Do thời điểm nước ngập đợt thứ 3 vào chiều 3-11

Với thiết kế dạng lòng chảo, vốn được xây dựng từ xưa để phục vụ các giải đua xe đạp, cùng vị trí nằm ở vùng trũng ngay trung tâm thành phố, sân Tự Do trở thành điểm “hứng nước” mỗi khi địa phương xuất hiện mưa lớn.

Trong 3 đợt lũ chỉ trong 1 tuần vừa qua, sân Tự Do đều bị ngập. Nước từ đường Nguyễn Thái Học tràn vào khu vực đậu xe của cán bộ, công nhân viên Đoàn Bóng đá Huế, rồi ngập sâu mặt cỏ trên dưới 1m tùy từng đợt. Do sân ngập úng, các tuyến trẻ lẫn đội 1 Huế trong suốt tuần qua đều không thể tập luyện.

HLV Lê Chí Nguyện của đội U19 Huế chia sẻ: “Chúng tôi đang chuẩn bị cho vòng loại Giải U19 Quốc gia 2026. Nhưng do mưa lũ nên không thể ra sân tập, chỉ cho các cầu thủ xuống phòng tập gym để duy trì thể lực. Ở địa phương gần như năm nào cũng có lũ lụt, chúng tôi đã quen với việc thích ứng, nhưng đợt này diễn ra kéo dài quá lâu nên ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tập luyện”.

Các cầu thủ U19 Huế đã 1 tuần không tập luyện ở sân cỏ. ẢNH: KIM PHỤNG

Khi nước bắt đầu rút, mặt cỏ sân Tự Do lại xuất hiện nhiều vết bùn. Các cầu thủ cùng nhân viên Đoàn Bóng đá Huế phải tiến hành vệ sinh, rồi lại chuẩn bị đón những đợt nước dâng tiếp theo.

Theo bố trí của Đoàn Bóng đá Huế, các tuyến trẻ đóng tại khán đài B của sân Tự Do không được phép rời khỏi nơi ở nếu không có sự cho phép từ HLV. Trong khi đó, các cầu thủ đội 1 trú tại một khách sạn cách sân Tự Do hơn 200m. Tuy nhiên, khách sạn này cũng bị ngập sâu, nước tràn vào các phòng tầng 1, khiến nhà bếp của đội phải tạm nghỉ.

Đoàn Bóng đá Huế cho người dân để nhờ xe máy ở khán đài sân Tự Do. ẢNH: HỒNG SƠN

Trong đợt lũ, các cầu thủ đội 1 Huế phải lội nước lên khu vực cao để ăn uống và chờ nước rút. Thậm chí, có người phải rời khỏi đại bản doanh để tạm trú tại nhà người quen ở nơi cao ráo, không bị ngập.

Giữa khó khăn, tình người vẫn được lan tỏa. Tận dụng khán đài sân Tự Do có những bậc cấp cao, Đoàn Bóng đá Huế đã tạo điều kiện cho người dân gửi xe máy tránh ngập, hạn chế hư hại tài sản.

HỮU THÀNH